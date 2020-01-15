ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Южной Америке нашли 15 новых видов паразитов, превращающих своих хозяев в зомби

15.01.2020 13:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В Южной Америке обнаружены 15 новых видов наездников Acrotaphus — паразитических ос, способных контролировать поведение своих умирающих хозяев. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на статью в журнале Zootaxa.

В Южной Америке нашли 15 новых видов паразитов, превращающих своих хозяев в зомби
Одна из ос Acrotaphus. Фото: Kari Kaunisto

Паразитические осы-наездники Ichneumonoidea — одна из самых обширных групп насекомых, да и животных вообще. По некоторым оценкам, она включает порядка 80 тысяч видов, более половины которых остаются неописанными. Теперь к ним добавилось сразу полтора десятка новых видов, обитающих во влажных лесах Амазонки и Анд.

Биоразнообразие паразитических ос изучила команда энтомологов из Бразилии и Финляндии под руководством профессора Университета Турку Илари Сааксьярви (Ilari Sääksjärvi). Главным объектом их интереса выступают наездники из рода Acrotaphus, в котором до сих пор насчитывалось около десяти видов, как правило, яркоокрашенных. В ходе нескольких экспедиций в джунгли низменностей Амазонки, а также в горные леса Анд, постоянно увлажняемые туманными ветрами от океана, ученые обнаружили и описали еще 15 видов Acrotaphus.

Наездники Acrotaphus выступают специализированными паразитами тропических пауков. Атакуют их самки, временно парализуя жертву токсином, после чего не спеша откладывают в ее тело одно-единственное яйцо. Со временем вылупившаяся личинка поедает паука изнутри.

Илари Сааксьярви и его соавторы отмечают, что эти осы демонстрируют также редкую и пугающую адаптацию — способность до определенной степени манипулировать поведением хозяина. Незадолго до окончательной гибели наполовину съеденное животное внезапно принимается за сооружение паутины. Однако сеть эта готовится не для добычи: словно управляемый зомби, паук сплетает небольшой и плотный кокон для своего убийцы. Личинка переползает в него, покидая умирающее тело, и продолжает развитие в этом безопасном убежище.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Южной Америке обнаружены 15 новых видов наездников Acrotaphus — паразитических ос, способных контролировать поведение своих умирающих хозяев. Об этом сообщает Naked...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В США показали «самолет Судного дня» изнутри
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Hi-Tech)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика