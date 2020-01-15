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В США показали «самолет Судного дня» изнутри

15.01.2020 13:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В США сняли и показали на видео салон борта E-4B Nightwatch, больше известного как «самолет Судного дня». Ролик был загружен на YouTube-канал AIRBOYD.

На кадрах видео можно рассмотреть среднюю и верхнюю палубы самолета, также видна кухня и комната совещаний.

E-4B Nightwatch — специальный самолет, обладающий защитой от мощных электромагнитных импульсов, которые образуются при ядерном взрыве. Борт оснащен передовой системой связи, которая может использоваться даже в самых неблагоприятных условиях.

Эти преимущества нужны для того, чтобы в случае атомной войны с борта самолета можно было осуществлять контроль над вооруженными силами, включая ядерную триаду. Если конфликт начался, то президент США, вице-президент или начальник штаба встречаются в засекреченном месте, где переходят на самолет.

Затем борт взлетает и летит по столь же секретному маршруту, а руководство отдает приказы войскам с воздуха. Самолет дозаправляется от летающих танкеров и поэтому способен держаться в небе до нескольких дней, даже если по стране уже нанесен ракетно-ядерный удар. Поэтому борт и прозвали «самолетом Судного дня».

E-4B Nightwatch разработан на основе дальнемагистрального Boeing 747−200, всего в США их четыре.

 
 
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В США сняли и показали на видео салон борта E-4B Nightwatch, больше известного как «самолет Судного дня». Ролик был загружен на YouTube-канал AIRBOYD.
 
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