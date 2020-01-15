ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На «десантной» остановке повесили новую табличку. Теперь без американских военных

15.01.2020 16:17 — Новости Hi-Tech | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

История «десантной» остановки в Минске продолжается. С нее убрали табличку с изображением военнослужащих ВДВ США и американских вертолетов. Фотографии обновленной вывески опубликовал сайт «Радыё Свабода».


Так выглядит остановка сейчас

Напомним, недавно в Минске появился необычный остановочный навес, в районе улицы Лобанка. Тут есть фигуры самолета, парашютов, а еще табличка с цитатой про десантников.

«Тот, кто носит или носил голубые погоны с десантными эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова: „Я — десантник!“» — гласит надпись. Это реальная цитата «отца» десантных войск СССР Василия Маргелова, «дяди Васи».

Однако фон надписи смутил соцсети. Судя по всему, его взяли из бесплатного стока векторных изображений, фотографий, иконок для сайта и PSD-шаблонов. В силуэтах опознали: американский вертолет UH-1 Iroquois («Хьюи»), каски армии США до 1985 года и карабин M1, который состоял на вооружении американской же армии со времен Второй мировой.


Такая табличка была на остановке поначалу. Фото: TUT.BY

Такая табличка там теперь. Фото: svaboda.org

В Ремавтодоре Фрунзенского района журналистам объясняли, будто наклейка временная и обещали посоветоваться с командованием специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

Теперь на остановке появилась новая табличка. Фон другой: фото десантника с автоматом Калашникова в руках, рядом БМД-1.

Вернули и самолет, который на некоторое время пропадал с остановки — теперь на Ил-76 нарисовали ливрею.


Фото: svaboda.org

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь на остановке появилась новая табличка. Фон другой: фото десантника с автоматом Калашникова в руках, рядом БМД-1.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В России кошка отморозила четыре лапы. Взамен ей поставили протезы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика