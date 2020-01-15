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На «десантной» остановке повесили новую табличку. Теперь без американских военных
15.01.2020 16:17 — Новости Hi-Tech | Tut.by
Источник материала: Tut.by
История «десантной» остановки в Минске продолжается. С нее убрали табличку с изображением военнослужащих ВДВ США и американских вертолетов. Фотографии обновленной вывески опубликовал сайт «Радыё Свабода».
Напомним, недавно в Минске
«Тот, кто носит или носил голубые погоны с десантными эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова: „Я — десантник!“» — гласит надпись. Это реальная цитата «отца» десантных войск СССР Василия Маргелова, «дяди Васи».
Однако фон надписи смутил соцсети. Судя по всему, его взяли из бесплатного
В Ремавтодоре Фрунзенского района журналистам объясняли, будто наклейка временная и обещали посоветоваться с командованием специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.
Теперь на остановке появилась новая табличка. Фон другой: фото десантника с автоматом Калашникова в руках, рядом БМД-1.
Вернули и самолет, который на некоторое время пропадал с остановки — теперь на Ил-76 нарисовали ливрею.
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Теперь на остановке появилась новая табличка. Фон другой: фото десантника с автоматом Калашникова в руках, рядом БМД-1.
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