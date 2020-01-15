На «десантной» остановке повесили новую табличку. Теперь без американских военных

Источник материала: Tut.by

История «десантной» остановки в Минске продолжается. С нее убрали табличку с изображением военнослужащих ВДВ США и американских вертолетов. Фотографии обновленной вывески опубликовал сайт «Радыё Свабода».



Так выглядит остановка сейчас

Напомним, недавно в Минске появился необычный остановочный навес, в районе улицы Лобанка. Тут есть фигуры самолета, парашютов, а еще табличка с цитатой про десантников.

«Тот, кто носит или носил голубые погоны с десантными эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова: „Я — десантник!“» — гласит надпись. Это реальная цитата «отца» десантных войск СССР Василия Маргелова, «дяди Васи».

Однако фон надписи смутил соцсети. Судя по всему, его взяли из бесплатного стока векторных изображений, фотографий, иконок для сайта и PSD-шаблонов. В силуэтах опознали: американский вертолет UH-1 Iroquois («Хьюи»), каски армии США до 1985 года и карабин M1, который состоял на вооружении американской же армии со времен Второй мировой.



Такая табличка была на остановке поначалу. Фото: TUT.BY



Такая табличка там теперь. Фото: svaboda.org

В Ремавтодоре Фрунзенского района журналистам объясняли, будто наклейка временная и обещали посоветоваться с командованием специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

Теперь на остановке появилась новая табличка. Фон другой: фото десантника с автоматом Калашникова в руках, рядом БМД-1.

Вернули и самолет, который на некоторое время пропадал с остановки — теперь на Ил-76 нарисовали ливрею.



Фото: svaboda.org