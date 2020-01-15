Пять видов оружия, которые не помогли США выиграть Вьетнамскую войну

Источник материала: IT.Tut.by

15 января 1973 года начался вывод американских войск из Вьетнама. 58 тысяч погибших и более 150 тысяч раненых оказались напрасными жертвами: руководство страны признало, что война бесперспективна. 42.TUT.BY вспоминает пять видов отличного оружия, которое все же не помогло США выиграть эту войну.

Истребитель F-4 Phantom



Фото: anyfad.com

Вьетнамская война стала боевым крещением для истребителя «Фантом», который сегодня знают благодаря советской одноименной песне . Работа над самолетом, ставшим самым массовым сверхзвуковым истребителем в США, велась с 1953 года. Однако в первый раз в бой «Фантом» отправился во Вьетнаме 2 апреля 1965 года. Создавая истребитель, конструкторы ожидали, что высокая скорость, современная РЛС и ракетное вооружение позволят самолету с легкостью истреблять советские «МиГи» северовьетнамских ВВС издалека. Не вышло, множество боев превратилось в привычную «собачью свалку», в которой у F-4, не вооруженного пушкой, уже не было полного превосходства. Конечно, «Фантом» был далеко не легкой добычей для советских самолетов, но и легко очистить от них небо не смог.

Использовались истребители и не по назначению: F-4 многократно пытались прервать снабжение Вьетконга, бомбя «тропы Хо Ши Мина», по которым к партизанам текли подкрепления и матчасть. В этом качестве скоростной истребитель оказался очень не очень, и в дальнейшем по «тропам» работали уже ганшипы АС-130 (о них ниже).

Точные потери и количество воздушных побед «Фантомов» остаются дискуссионным вопросом: цифры то завышают, то занижают. Судя по всему, американцы потеряли в боях истребителей сравнимо с северовьетнамцами — от нескольких десятков до чуть более сотни. Но так как самолеты теряют не только в бою, то общее количество потерянных за войну «Фантомов» в разы превосходит это число и составляет 800−900 машин.

«Ганшип» АС-130 Spectre



Фото: wikipedia.org

После первых ударов по «тропам Хо Ши Мина» стало ясно, что сверхзвуковые «Фантомы» мало пригодны для этой работы. Один-два точечных удара по противнику, один-два сгоревших грузовика — возможно, топливо и ТО истребителя стоили больше, чем нанесенный врагу ущерб.

В поисках оптимального «охотника на караваны» американцы выдвинули идею «ганшипа» (что-то типа «корабля с пушками» в переводе): тяжелого медленного самолета с целой батареей пушек и пулеметов на борту и кучей боеприпасов. Такая машина могла неспешно кружить над «тропой» часами и поджидать противника, а завидев караван — обрушить на него град пуль и мелкокалиберных снарядов.

Ганшип сделать было несложно: берется крупный транспортник С-47, C-119G Flying Boxcar или АС-130 «Геркулес», в него напихивают шестиствольные пулеметы «Миниган», 20-мм авиационные пушки «Вулкан», 40-мм орудия «Бофорс», даже 105-мм гаубицу. Добавляется система наведения с инфракрасными детекторами — и ганшип готов. В них переоборудовали несколько типов самолетов, но самым совершенным стали АС-130 Specter (в переводе означает нечто вроде «призрака»).

Теперь вьетнамцы на «тропах Хо Ши Мина» не могли чувствовать себя в безопасности: вместо одинокого точечного удара «Спектр» мог накрыть колонну шквалом свинца. Счет уничтоженным грузовикам шел на десятки и сотни. Говорят, что, в первый раз увидев изрыгающий пламя и свинец самолет, один американский офицер в восторге заорал «Puff, The Magic Dragon!» («Изрыгай пламя, волшебный дракон!»).

Правда, абсолютного оружия не бывает. Здоровенный неуклюжий «Спектр» мог быть спокойно сбит даже мелкокалиберной зениткой (на большую высоту они не бьют, но ганшип не было смысла использовать в 10 километрах, они всегда тянули низко над землей), потому с ними отправляли все те же «Фантомы». Увидел орудие ПВО — уничтожил орудие ПВО — ганшип может работать дальше. Но это в теории. На практике получалось не всегда, и экипажи таких самолетов всегда несли большие потери.

В конце войны, с 1972 года, вьетконговцы стали массово вооружаться советским ПЗРК «Стрела-2», и ганшипы с неба как ветром сдуло. Противопоставить компактным ракетным комплексам что-либо американцы не смогли, хотя пытались то снижать температуру выхлопа двигателя (против боеголовок «Стрел-2» с инфракрасным наведением), то ставить помехи РЛС. Главного своего предназначения монструозные самолеты не выполнили: помощь Вьетконгу поступала по «тропам» всю войну.

Вертолет UH-1 Iroquois



Фото: wikipedia.org

Многоцелевой вертолет UH-1б прозванный у солдат «Хьюи», сделала легендарным именно Вьетнамская война. На вооружение геликоптер стал поступать еще в конце пятидесятых, но именно во Вьетнаме «Хьюи» смог проявить себя. Первые вертолеты оказались в этой стране в 1962 году и тут же активно включились в бои.

«Хьюи» мог почти все: эскортировать транспортные вертолеты, доставлять подкрепление за сотни километров и эвакуировать раненых. На вертолеты ставили пулеметы и неуправляемые ракеты, так что удары «воздушной кавалерии» по противнику могли быть сокрушительными.

В конце шестидесятых вертолетов UH-1 было во Вьетнаме столько, сколько в то время не имели вертолетов всех видов все армии мира — около 2500 штук. Но несмотря на высокую эффективность, «Хьюи» имел ряд недостатков: не очень высокую численность перевозимого десанта (5−7 человек в полном вооружении), низкую скорость, отсутствие брони и уязвимость даже для обычных пулеметов (на машины пробовали ставить броню, но помогала она плохо, и ее часто снимали).

Всего во Вьетнаме погибло до 3500 вертолетов UH-1, однако в целом соотношение потерь машин к количеству боевых вылетов невелико: на задание «Хьюи» отправлялись за войну порядка 36 миллионов раз, так что можно считать, что одна потеря приходилась примерно на 17 с лишним тысяч вылетов. Тем не менее удачная машина не привела к победе США и Южного Вьетнама.

Штурмовая винтовка M-16



Фото: wikipedia.org

Знаменитая «Черная винтовка», разработанная гениальным Юджином Стоунером, начала боевой путь именно во Вьетнаме, причем просто из рук вон плохо. Стоило оружию пойти в войска, как на производителей валом посыпались рекламации, искусно смешанные с проклятиями и угрозами расправы. Передовая винтовка с отличными «бумажными» характеристиками, инновационным малоимпульсным патроном и шикарным внешним видом оказалась экстремально плохой. Оружие заклинивало от грязи, песка и чуть ли не от молекул воздуха.

Стоунер был ни при чем: вина лежала на армейских чиновниках и представителях компании Colt, производившей M-16. Во-первых, производителями в один момент была вброшена информация, что прекрасную винтовку не нужно чистить. Это, разумеется, полная чушь, но факт есть факт: в комплект к винтовкам чистящие приспособления не входили. И не редкостью были письма домой от рядовых Джонов и Майклов в стиле «мама и папа, у меня все хорошо, но пришлите во Вьетнам десять коробок ватных палочек».

Еще более серьезной проблемой было то, что незадолго до принятия M-16 на вооружение армия США перешла с пороха IMR 4475 на другой, марки WC 846. Плюсы в этом были: новый порох обеспечивал более высокую начальную скорость, что повышало точность стрельбы. Но заодно он засорял ствол огромным количеством гари, и это делало винтовку критически ненадежной.

Конечно, со временем «детские болезни» оружия исправили, и M-16 заняла заслуженное место как одна из лучших и самых распространенных винтовок в мире. Но именно в первые годы во Вьетнаме модель «заработала» себе репутацию винтовки, которую «выбрасывают при первой возможности, а вместо нее берут АК-47».

Гранатомет М79



Генералитет в лице начальника управления научно-исследовательской работы и его подчиненных инспектируют гранатомет, 1961 год. Фото: wikimedia.org

Если взять однозарядное переломное охотничье ружье и нарастить калибр раза примерно в четыре, можно получить один из самых удачных ручных гранатометов в мире. Или гранатомет, который настолько не впечатлит военных, что его просто проигнорируют.

Как ни странно, оба этих случая имели место в истории. Сначала в 1943 году конструктор Стюарт Лонг разработал собственный гранатомет, поразительно напоминающий то, что потом станет известно как M79. Однако у оружия были проблемы с боеприпасами, и на вооружение оно так и не поступило. Зато в пятидесятых годах оружейники Спрингфилдского и Пикатиннского арсеналов потрудились как надо, и в 1960 году создали отличный гранатомет M79.

Оружие позволяло с высокой точностью закидывать 40-миллиметровые гранаты куда требуется. Осколочные, зажигательные, сигнальные, дымовые, даже бронебойные гранаты — спектр боеприпасов был очень широк. Боеприпас летел небыстро — со скоростью всего 75 м/с, но до 375 метров попадал довольно точно.

Военные оценили оружие, и во Вьетнаме каждое отделение из 10 человек имело два таких гранатомета. Гранаты весили немного, и гранатометчики могли таскать с собой по 30−40 штук. А огневую мощь подразделений новое оружие повысило существенно. M79 не нужно было устанавливать на землю, как миномет, и он позволял с высокой скоростью засыпать противника градом небольших, но мощных снарядов. Несколько гранатометчиков, объединившись, могли, например, подавить снайпера или уничтожить полевое укрепление.

M79 был хорош во всем, но уже во время Вьетнамской войны начал сходить со сцены. Оружие «убил» факт появления подствольных гранатометов. Теперь любой боец с M-16 мог прицепить на винтовку компактный M-203 и быть вооруженным сразу и автоматом, и гранатометом. Поэтому уже в 1971 году производство удачного оружия прекратилось.