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«Медведев все альбомы скачать». Как белорусы шутят в соцсетях про отставку правительства России
15.01.2020 18:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня, 15 января, правительство России
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Сегодня, 15 января, правительство России подало в отставку — такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин предложил внести ряд...
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