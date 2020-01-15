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«Медведев все альбомы скачать». Как белорусы шутят в соцсетях про отставку правительства России

15.01.2020 18:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, 15 января, правительство России подало в отставку — такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменении в Конституцию. При этом исполняющему обязанности премьер-министра Дмитрию Медведеву предложили занять пост заместителя председателя Совета безопасности РФ. Разумеется, пользователи Сети не могли не отреагировать на такое событие. 42.TUT.BY посмотрел, что белорусы сейчас пишут в соцсетях.

«Медведев все альбомы скачать». Как белорусы шутят в соцсетях про отставку правительства России
Фото: правительство России
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 15 января, правительство России подало в отставку — такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин предложил внести ряд...
 
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