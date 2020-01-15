«Медведев все альбомы скачать». Как белорусы шутят в соцсетях про отставку правительства России

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, 15 января, правительство России подало в отставку — такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменении в Конституцию. При этом исполняющему обязанности премьер-министра Дмитрию Медведеву предложили занять пост заместителя председателя Совета безопасности РФ. Разумеется, пользователи Сети не могли не отреагировать на такое событие. 42.TUT.BY посмотрел, что белорусы сейчас пишут в соцсетях.



Фото: правительство России

медведев все альбомы скачать — yauhen fiadotau (@fiadotau) January 15, 2020

никаких городов ещё не переименовали? — yauhen fiadotau (@fiadotau) January 15, 2020

медведев принял страну с путиным, и оставил с путиным. — yauhen fiadotau (@fiadotau) January 15, 2020

И так будет с каждым любителем напомнить Беларуси про «Союзное государство». — Миша Ильин (@m_for_mixacb) January 15, 2020

Бабич будет Медведевым? — Anton Motolko (@Motolko) January 15, 2020

Что там эксперты по правительствам вещают?) — Alex Leit (@alex_leit) January 15, 2020

Какой толк от нового премьера при старом президенте? — Офuцuальный Минск (@minskrb) January 15, 2020

Цяпер, здаецца, ужо канчаткова зразумела, што ніякага аншлюсу Беларусі ў агляднай перспектыве не плануецца. Ці стане нам ад гэтага жыць прасцей? — Медиа Ведьмак (@vasilkov) January 15, 2020

и о политике pic.twitter.com/o7PzCwvJ9w — Медовый гомофобик (@mojo_fm) January 15, 2020