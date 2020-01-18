Белорусские ученые нашли связь между мобильными телефонами и падением рождаемости у крыс

Источник материала: IT.Tut.by

Не так давно мы рассказывали о 10 наиболее заметных достижениях белорусской науки за 2019 год. Среди них был уникальный эксперимент, направленный на выявление связи между электромагнитным излучением мобильных устройств и репродуктивной способностью крыс-самцов и их потомков. 42.TUT.BY побеседовал с авторами и рассказывает, к каким же выводам пришли ученые.



Крысы породы вистар. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Институт радиобиологии Национальной академии наук расположен в Гомеле. Он занимается несколькими направлениями, в том числе изучением механизмов биологического действия малых доз ионизирующих и неионизирующих излучений, влияния сложившейся в регионах республики экологической обстановки на живые организмы, а также разработкой способов и средств снижения негативного воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека.

Как рассказал нам директор института Игорь Чешик, здесь, в лаборатории эндокринологии и биохимии, более десяти лет проводятся исследования, направленные на изучение эффектов влияния электромагнитных излучений диапазона мобильной связи.

— Мы проводили исследование влияния электромагнитного излучения мобильных устройств на репродуктивную систему самцов крыс. Понятно, что такого рода работу мы не можем проводить на людях — на нас эксперименты в принципе не ставятся. Для этого существуют лабораторные животные. У них гораздо менее короткий жизненный цикл, то есть мы можем изучить за меньшее время большее количество поколений, — поясняет он. — Полностью экстраполировать эти данные на людей в абсолютном объеме нельзя, но тем не менее выявленные изменения у крыс способны указывать на возможность присутствия неких патологических процессов в последующих поколениях.

Для чего был этот эксперимент?



Крысы породы вистар. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Основной целью исследования было выяснить, насколько электромагнитное излучение способно влиять на снижение мужской фертильности у крыс, а также на воспроизводство в поколениях, рождаемость, распределение по полу среди потомства и другое.

По мнению авторов исследования, интенсивное использование электромагнитной и электрической энергии в современном обществе приводит к электромагнитному загрязнению окружающей среды (распространение радиоволн вне выделенных для них диапазонов или с превышением разрешенного уровня. — Прим. TUT.BY). Причем значимым источником электромагнитного излучения в дециметровом диапазоне являются базовые станции, мобильные телефоны и интернет.

Так что сотрудники Национальной академии наук решили изучить влияние электромагнитного излучения для понимания и оценки его опасности (если таковая присутствует) на здоровье населения, особенно детей и беременных.



Изображение: Bruno Gomiero / unsplash.com

Отметим, что влияние мобильных устройств на здоровье человека исследовалось неоднократно, но полученные данные зачастую объяснялись совершенно противоположным образом. Если кратко, то сейчас нет достаточно данных, чтобы сделать четкий вывод о степени опасности электромагнитного излучения. Основная проблема состоит в противоречивости полученных сведений, а также в отсутствии сравнительных данных в зависимости от длительности и интенсивности воздействия. Фактически отсутствуют результаты по изучению отдаленных эффектов воздействия излучения от мобильных устройств как на организм, так и у последующих поколений. В 2011 году Международное агентство исследования рака (Agency for Research on Cancer — IARC), созданное под эгидой ВОЗ, классифицировало электромагнитное поле сотовых телефонов как возможный канцерогенный фактор для людей, присвоив ему группу 2Б. То есть сейчас есть некоторые намеки на риск возникновения рака, но они пока не подтверждены, и потому требуется дальнейшее наблюдение.

Авторы эксперимента отмечают: теоретической предпосылкой для исследований послужило то, что, по статистике, удельный вес бесплодных супружеских пар в Беларуси составляет 14,5−15%, соотношение женского и мужского бесплодия — 40% и 30% соответственно, и еще в 30% случаев оба супруга бесплодны.

У 60−70% фертильность мужчин может снижаться за счет различных заболеваний или инфекций мочеполовой системы, или же это связано с эндокринными нарушениями. Но у 30−40% мужчин причина бесплодия не выявляется.

Исследователи уверены: углубленное изучение влияния электромагнитного излучения (ЭМИ) от мобильного телефона на состояние мужской репродуктивной системы имеет важное прикладное значение для биологии и медицины. Тем более что сейчас у разных ученых кардинально разнятся точки зрения на механизм воздействия ЭМИ, откуда и вытекают различия в санитарных нормах по безопасному уровню воздействия электромагнитного излучения в разных странах.

Например, в Беларуси предельным уровнем считается 10 мкВт/см2, тогда как американские и японские стандарты более лояльны — например, в диапазоне 1800 МГц допускается 900 мкВт/см2. Более жесткие нормы лишь в Украине — 2,5 мкВт/см2 — и в Австрии — 3,0 мкВт/см2.

Как проводились исследования



Крыса линии вистар. Фото: vaun0815/Unsplash

Учитывая, что сейчас телефоны есть и у взрослых, и у детей, ученые решили исследовать влияние электромагнитного излучения на молодые организмы еще до достижения ими половой зрелости. Сотрудники Института радиобиологии НАН провели три серии экспериментов на крысах-самцах линии вистар.

Модель эксперимента нам описала одна из авторов, научный сотрудник института Наталья Чуешова. По ее словам, источником излучения был мобильный телефон, подключенный к компьютеру с программой WinTesla, позволяющей управлять работой гаджета.

Несущая частота составляла 1745 МГц. Телефон включался на восемь часов в день — по 30 минут с интервалом в пять — в режиме имитации разговора. Его помещали в центре рабочей зоны размером 1 на 0,7 метра, там же стояли четыре пластиковые клетки с животными.

Плотность потока электромагнитной энергии (ППЭ) в клетке находилась в пределах 0,2−20,0 мкВт/см2 (в зависимости от удаленности от антенны мобильного телефона), составляя в среднем 7,5±0,34 мкВт/см2.

В первой серии экспериментов крыс подвергали воздействию начиная с 50−52-дневного возраста и до достижения ими возраста 140−142 дня. При этом спустя 1, 7, 30, 60 и 90 суток воздействия проводился комплексный анализ состояния репродуктивной системы самцов.

Вторая серия экспериментов была посвящена изучению хронического влияния электромагнитного излучения от мобильного на рождаемость и состояние репродуктивной системы крыс-самцов трех поколений.

И на третьем этапе ученые изучали последствия воздействия электромагнитного излучения на состояние репродуктивной системы крыс-самцов в возрасте 2 и 4 месяца, рожденных от родителей, которые в свое время подвергались такому же воздействию на протяжении трех месяцев.

И к какому выводу пришли ученые?



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В итоге оказалось, что характер изменений в репродуктивной системе крыс-самцов зависел от длительности воздействия и возраста животных.

Так, воздействие электромагнитного излучения от мобильного телефона на организм крыс-самцов в период их полового созревания приводит к наиболее значительным изменениям в развивающейся репродуктивной системе, в частности к снижению количества зрелых половых клеток (сперматозоидов) и ухудшению их жизнеспособности, а также усилению секреции тестостерона.

Хроническое воздействие на организм крыс разных возрастов на протяжении трех поколений привело к падению рождаемости животных и изменению соотношения полов в сторону увеличения доли самцов (в норме должно рождаться больше «девочек», чем «мальчиков»).

Сейчас сотрудники института перешли к новому исследованию, направленному на изучение эффектов воздействия менее интенсивного электромагнитного излучения от оборудования Wi-Fi.

Разумеется, крысы — не люди, так что довольно сложно полностью перенести все полученные данные на человека. К тому же у нас нет абсолютной контрольной группы, которая бы не контактировала с мобильными телефонами в течение своей жизни. Так что пока авторы исследования советуют придерживаться предупредительного принципа и соблюдать рекомендации ВОЗ, например ограничивать разговоры по мобильному телефону; подносить трубку к уху только после соединения с абонентом; стараться не класть гаджет рядом с собой во время сна, а также не носить его на поясе или в кармане брюк.