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Белорусские ученые нашли связь между мобильными телефонами и падением рождаемости у крыс
18.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
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Институт радиобиологии Национальной академии наук расположен в Гомеле. Он занимается несколькими направлениями, в том числе изучением механизмов биологического действия малых доз ионизирующих и неионизирующих излучений, влияния сложившейся в регионах республики экологической обстановки на живые организмы, а также разработкой способов и средств снижения негативного воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека.
Как рассказал нам директор института Игорь Чешик, здесь, в лаборатории эндокринологии и биохимии, более десяти лет проводятся исследования, направленные на изучение эффектов влияния электромагнитных излучений диапазона мобильной связи.
— Мы проводили исследование влияния электромагнитного излучения мобильных устройств на репродуктивную систему самцов крыс. Понятно, что такого рода работу мы не можем проводить на людях — на нас эксперименты в принципе не ставятся. Для этого существуют лабораторные животные. У них гораздо менее короткий жизненный цикл, то есть мы можем изучить за меньшее время большее количество поколений, — поясняет он. — Полностью экстраполировать эти данные на людей в абсолютном объеме нельзя, но тем не менее выявленные изменения у крыс способны указывать на возможность присутствия неких патологических процессов в последующих поколениях.
Для чего был этот эксперимент?
Основной целью исследования было выяснить, насколько электромагнитное излучение способно влиять на снижение мужской фертильности у крыс, а также на воспроизводство в поколениях, рождаемость, распределение по полу среди потомства и другое.
По мнению авторов исследования, интенсивное использование электромагнитной и электрической энергии в современном обществе приводит к электромагнитному загрязнению окружающей среды (распространение радиоволн вне выделенных для них диапазонов или с превышением разрешенного уровня. — Прим. TUT.BY). Причем значимым источником электромагнитного излучения в дециметровом диапазоне являются базовые станции, мобильные телефоны и интернет.
Так что сотрудники Национальной академии наук решили изучить влияние электромагнитного излучения для понимания и оценки его опасности (если таковая присутствует) на здоровье населения, особенно детей и беременных.
Авторы эксперимента отмечают: теоретической предпосылкой для исследований послужило то, что, по статистике, удельный вес бесплодных супружеских пар в Беларуси составляет 14,5−15%, соотношение женского и мужского бесплодия — 40% и 30% соответственно, и еще в 30% случаев оба супруга бесплодны.
У 60−70% фертильность мужчин может снижаться за счет различных заболеваний или инфекций мочеполовой системы, или же это связано с эндокринными нарушениями. Но у 30−40% мужчин причина бесплодия не выявляется.
Исследователи уверены: углубленное изучение влияния электромагнитного излучения (ЭМИ) от мобильного телефона на состояние мужской репродуктивной системы имеет важное прикладное значение для биологии и медицины. Тем более что сейчас у разных ученых кардинально разнятся точки зрения на механизм воздействия ЭМИ, откуда и вытекают различия в санитарных нормах по безопасному уровню воздействия электромагнитного излучения в разных странах.
Например, в Беларуси предельным уровнем считается 10 мкВт/см2, тогда как американские и японские стандарты более лояльны — например, в диапазоне 1800 МГц допускается 900 мкВт/см2. Более жесткие нормы лишь в Украине — 2,5 мкВт/см2 — и в Австрии — 3,0 мкВт/см2.
Как проводились исследования
Учитывая, что сейчас телефоны есть и у взрослых, и у детей, ученые решили исследовать влияние электромагнитного излучения на молодые организмы еще до достижения ими половой зрелости. Сотрудники Института радиобиологии НАН провели три серии экспериментов на крысах-самцах линии вистар.
Модель эксперимента нам описала одна из авторов, научный сотрудник института Наталья Чуешова. По ее словам, источником излучения был мобильный телефон, подключенный к компьютеру с программой WinTesla, позволяющей управлять работой гаджета.
Несущая частота составляла 1745 МГц. Телефон включался на восемь часов в день — по 30 минут с интервалом в пять — в режиме имитации разговора. Его помещали в центре рабочей зоны размером 1 на 0,7 метра, там же стояли четыре пластиковые клетки с животными.
Плотность потока электромагнитной энергии (ППЭ) в клетке находилась в пределах 0,2−20,0 мкВт/см2 (в зависимости от удаленности от антенны мобильного телефона), составляя в среднем 7,5±0,34 мкВт/см2.
В первой серии экспериментов крыс подвергали воздействию начиная с 50−52-дневного возраста и до достижения ими возраста 140−142 дня. При этом спустя 1, 7, 30, 60 и 90 суток воздействия проводился комплексный анализ состояния репродуктивной системы самцов.
Вторая серия экспериментов была посвящена изучению хронического влияния электромагнитного излучения от мобильного на рождаемость и состояние репродуктивной системы крыс-самцов трех поколений.
И на третьем этапе ученые изучали последствия воздействия электромагнитного излучения на состояние репродуктивной системы крыс-самцов в возрасте 2 и 4 месяца, рожденных от родителей, которые в свое время подвергались такому же воздействию на протяжении трех месяцев.
И к какому выводу пришли ученые?
В итоге оказалось, что характер изменений в репродуктивной системе крыс-самцов зависел от длительности воздействия и возраста животных.
Так, воздействие электромагнитного излучения от мобильного телефона на организм крыс-самцов в период их полового созревания приводит к наиболее значительным изменениям в развивающейся репродуктивной системе, в частности к снижению количества зрелых половых клеток (сперматозоидов) и ухудшению их жизнеспособности, а также усилению секреции тестостерона.
Хроническое воздействие на организм крыс разных возрастов на протяжении трех поколений привело к падению рождаемости животных и изменению соотношения полов в сторону увеличения доли самцов (в норме должно рождаться больше «девочек», чем «мальчиков»).
Сейчас сотрудники института перешли к новому исследованию, направленному на изучение эффектов воздействия менее интенсивного электромагнитного излучения от оборудования Wi-Fi.
Разумеется, крысы — не люди, так что довольно сложно полностью перенести все полученные данные на человека. К тому же у нас нет абсолютной контрольной группы, которая бы не контактировала с мобильными телефонами в течение своей жизни. Так что пока авторы исследования советуют придерживаться предупредительного принципа и соблюдать рекомендации ВОЗ, например ограничивать разговоры по мобильному телефону; подносить трубку к уху только после соединения с абонентом; стараться не класть гаджет рядом с собой во время сна, а также не носить его на поясе или в кармане брюк.
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