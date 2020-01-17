Израиль разворачивает вторую эскадрилью истребителей F-35

Источник материала: IT.Tut.by

ВВС Израиля официально заявили о создании второй эскадрильи, которая полностью будет вооружена истребителями пятого поколения Lockheed Martin F-35I Adir. Об этом сообщает janes.com.



F-35 над Ливаном. Фото: theaviationist.com

116-я эскадрилья «Защитники Юга» присоединится к ранее развернутой 140-й эскадрилье «Золотой орел» на авиабазе Неватим в пустыне Негев на юге страны.

Взлетающие с авиабазы F-35 имеют возможность без дозаправки действовать на площади, включающей Иорданию, Ливан, Сирию, большую часть Ирака и Египта и часть Турции и Саудовской Аравии. Если же летать с дозаправкой, то дальность действия самолетов будет фактически ограничена только выносливостью летчиков.

Израиль стал первым зарубежным эксплуатантом F-35, самолеты находятся на вооружении с декабря 2017 года. В настоящее время в стране 18 самолетов, всего же заказано 50, но со временем заказ может быть расширен до 75−100.