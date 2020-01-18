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новые iPhone по мощности превзойдут компьютеры

18.01.2020 21:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Обозреватель известного издания MacWorld Джейсон Кросс предполагает, что новое поколение смартфонов от компании Apple по мощности сможет превзойти (или как минимум сравняться) с 15-дюймовыми ноутбуками MacBook Pro.

новые iPhone по мощности превзойдут компьютеры

Джейсон пишет: благодаря процессору Apple A14 (финальное название чипа еще неизвестно), который будет построен по 5-нм техпроцессу, новые iPhone окажутся существенно мощнее нынешних.

Предполагается, что этот чип уместит в себе 15 миллиардов транзисторов. Это также сделает устройства с A14 внутри более восприимчивыми к работе с технологиями искусственного интеллекта (AI). Также в аппаратах ожидается до 6 ГБ оперативной памяти с увеличенной пропускной способностью.

Скорее всего, новые iPhone производитель покажет в сентябре. Ими окажутся смартфоны с экранами на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Все устройства научатся работать в сетях пятого поколения (5G).

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:

 
 
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Обозреватель известного издания MacWorld Джейсон Кросс предполагает, что новое поколение смартфонов от компании Apple по мощности сможет превзойти (или как минимум...
 
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