новые iPhone по мощности превзойдут компьютеры

Источник материала: IT.Tut.by

Обозреватель известного издания MacWorld Джейсон Кросс предполагает , что новое поколение смартфонов от компании Apple по мощности сможет превзойти (или как минимум сравняться) с 15-дюймовыми ноутбуками MacBook Pro.





Джейсон пишет: благодаря процессору Apple A14 (финальное название чипа еще неизвестно), который будет построен по 5-нм техпроцессу, новые iPhone окажутся существенно мощнее нынешних.

Предполагается, что этот чип уместит в себе 15 миллиардов транзисторов. Это также сделает устройства с A14 внутри более восприимчивыми к работе с технологиями искусственного интеллекта (AI). Также в аппаратах ожидается до 6 ГБ оперативной памяти с увеличенной пропускной способностью.

Скорее всего, новые iPhone производитель покажет в сентябре. Ими окажутся смартфоны с экранами на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Все устройства научатся работать в сетях пятого поколения (5G).

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