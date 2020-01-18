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новые iPhone по мощности превзойдут компьютеры
18.01.2020 21:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Обозреватель известного издания MacWorld Джейсон Кросс
Джейсон пишет: благодаря процессору Apple A14 (финальное название чипа еще неизвестно), который будет построен по 5-нм техпроцессу, новые iPhone окажутся существенно мощнее нынешних.
Предполагается, что этот чип уместит в себе 15 миллиардов транзисторов. Это также сделает устройства с A14 внутри более восприимчивыми к работе с технологиями искусственного интеллекта (AI). Также в аппаратах ожидается до 6 ГБ оперативной памяти с увеличенной пропускной способностью.
Скорее всего,
Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:
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Обозреватель известного издания MacWorld Джейсон Кросс предполагает, что новое поколение смартфонов от компании Apple по мощности сможет превзойти (или как минимум...
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