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Пять забавных научных исследований о еде
19.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Порой ученые задаются довольно странными вопросами. Почему спагетти сгибаются во время готовки и их невозможно сломать на две части? Почему слипаются колечки в завтраке? Почему тесто для блинов странно себя ведет? 42.TUT.BY собрал пять таких забавных исследований.
Почему спагетти гнутся во время готовки
Физики из США
Для начала они положили стержень спагетти так, чтобы один край был на дне, а другой — на стенке кастрюли. Затем они задокументировали, как макаронина сначала провисла, потом начала ложиться на дно, и в конце один ее край перестал касаться стенки. Процесс разделили на три этапа: провисание, оседание и закручивание.
Затем они повторили эксперимент, заменив спагетти на гибкий стержень. Оказалось, что процесс приготовления макарон определяется диффузией (проникновением) воды вглубь макарон. Поверхность, разделяющая сухую и влажную часть спагетти, движется в центр стержня. Когда поверхность достигает центра, макароны готовы.
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Студенты Эссекского университета
Почему овсяные колечки для завтрака сбиваются в группы или «жмутся» вдоль края тарелки
Американские ученые
Это явление даже получило собственное название — «
Чтобы узнать причину, исследователи провели эксперимент и изучили взаимодействие тел в форме дисков на поверхности жидкости. Оказалось, что мы обычно учитываем массу, размер и расстояние между телами. Но в данном случае важен еще и наклон тел при очень близком расположении. Это меняет направление сил со стороны воды и приводит к увеличению сцепления.
В теории эти знания можно использовать при описании движения живых организмов по воде или создании плавучих микророботов.
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Группа физиков из США и Израиля
В результате вычислений удалось установить, что переход к «противовращению» зависит от силы трения. При малой плотности частиц они подвергаются только индивидуальному взаимодействию и движутся линией вдоль стенок (это можно увидеть, если насыпать немного бусинок в банку и покачать ее), но если плотность высока, то движение частиц будет затруднено из-за их концентрации. В итоге группа частиц катится как твердое тело, а не течет, как жидкое.
Почему спагетти ломаются
За это исследование французские ученые
Чтобы узнать причину, они закрепили 25 отделенных друг от друга палочек спагетти при помощи специальных зажимов, отогнули их свободные концы до установленного предела, а потом отпустили. Ни одна не выпрямилась, но все сломались, что подтвердили высокоскоростные камеры.
Оказалось, что в трубочках спагетти образуются сильные волновые колебания. Эти волны так мощно сотрясают макаронины, что те переламываются в нескольких местах.
Правда, в 2018-м исследователи из Франции и США все же
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Порой ученые задаются довольно странными вопросами. Почему спагетти сгибаются во время готовки и их невозможно сломать на две части? Почему слипаются колечки...
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