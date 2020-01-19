Пять забавных научных исследований о еде

Источник материала: IT.Tut.by

Порой ученые задаются довольно странными вопросами. Почему спагетти сгибаются во время готовки и их невозможно сломать на две части? Почему слипаются колечки в завтраке? Почему тесто для блинов странно себя ведет? 42.TUT.BY собрал пять таких забавных исследований.

Почему спагетти гнутся во время готовки



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Физики из США задались вопросом , почему спагетти становятся мягкими во время готовки. И чтобы узнать ответ, они провели целый эксперимент.

Для начала они положили стержень спагетти так, чтобы один край был на дне, а другой — на стенке кастрюли. Затем они задокументировали, как макаронина сначала провисла, потом начала ложиться на дно, и в конце один ее край перестал касаться стенки. Процесс разделили на три этапа: провисание, оседание и закручивание.

Затем они повторили эксперимент, заменив спагетти на гибкий стержень. Оказалось, что процесс приготовления макарон определяется диффузией (проникновением) воды вглубь макарон. Поверхность, разделяющая сухую и влажную часть спагетти, движется в центр стержня. Когда поверхность достигает центра, макароны готовы.

Как идеально нарезать печеную картошку



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Студенты Эссекского университета нашли способ идеально разрезать запеченную картошку. Согласно методу, который получил название edge cut, если картофелину порезать не двумя перпендикулярными надрезами, а тремя, расположенными под углами в 30 градусов, площадь внутренней части увеличится на 65 процентов, а вместе с ней и площадь хрустящей корочки.

Почему овсяные колечки для завтрака сбиваются в группы или «жмутся» вдоль края тарелки



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Американские ученые обратили внимание , что овсяные колечки для завтрака постоянно сбиваются в группки или собираются вдоль стенок.

Это явление даже получило собственное название — « эффект Cheerios », в честь одноименных хлопьев для завтрака. Это слово подходит для случаев, когда хлопья для завтрака слипаются или цепляются за стенки миски с молоком. Тот же эффект влияет на поведение пузырьков на поверхности безалкогольных напитков.

Чтобы узнать причину, исследователи провели эксперимент и изучили взаимодействие тел в форме дисков на поверхности жидкости. Оказалось, что мы обычно учитываем массу, размер и расстояние между телами. Но в данном случае важен еще и наклон тел при очень близком расположении. Это меняет направление сил со стороны воды и приводит к увеличению сцепления.

В теории эти знания можно использовать при описании движения живых организмов по воде или создании плавучих микророботов.

Почему, когда качаешь по кругу сковородку с блином, тесто вращается в обратную сторону





Группа физиков из США и Израиля задалась вопросом , почему, если качать по кругу емкость с жидкостью, например вином, то жидкость будет вращаться по направлению движения сосуда. Но если начать качать сковородку с готовящимся блином, то тесто станет вращаться в противоположную сторону.

В результате вычислений удалось установить, что переход к «противовращению» зависит от силы трения. При малой плотности частиц они подвергаются только индивидуальному взаимодействию и движутся линией вдоль стенок (это можно увидеть, если насыпать немного бусинок в банку и покачать ее), но если плотность высока, то движение частиц будет затруднено из-за их концентрации. В итоге группа частиц катится как твердое тело, а не течет, как жидкое.

Почему спагетти ломаются



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За это исследование французские ученые получили Шнобелевскую премию по физике 2006 года. Они обратили внимание, что по какой-то причине почти никогда не удается сломать спагетти на две части — обычно получается от трех до шести кусочков.

Чтобы узнать причину, они закрепили 25 отделенных друг от друга палочек спагетти при помощи специальных зажимов, отогнули их свободные концы до установленного предела, а потом отпустили. Ни одна не выпрямилась, но все сломались, что подтвердили высокоскоростные камеры.

Оказалось, что в трубочках спагетти образуются сильные волновые колебания. Эти волны так мощно сотрясают макаронины, что те переламываются в нескольких местах.

Правда, в 2018-м исследователи из Франции и США все же нашли способ поломать макаронину на две части — надо только предварительно скрутить ее вокруг своей оси. Или же просто сближать два конца макаронины с достаточно небольшой скоростью.