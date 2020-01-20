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В России нашли следы древнего мифического народа
20.01.2020 13:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Археологи обнаружили на Таймыре следы загадочного народа сихиртя — древних обитателей Арктики, о которых рассказывается в мифах современных жителей Крайнего Севера. Об этом
Исследователи нашли в бухте Макарова каркасно-земляную постройку и орудия труда, в том числе изготовленные из добытых костей мамонта. Находки с помощью радиоуглеродного анализа датированы XIV веком.
Около 600 лет назад на широтах полуострова Таймыр был относительно теплый климат, который сменился похолоданием из-за малого ледникового периода. Сейчас местные жители, населяющие побережье в бухте Макарова, охотятся на нерп и белых медведей. Они также приносят в жертву части туш добытых животных, соблюдая традиции, которые переняли у сихиртя.
В современных мифах древний народ описывается как маленькие люди со светлыми волосами и глазами, способные к шаманству. Современные археологические находки указывают на то, что сихиртя принадлежали к досамодийскому населению Арктики, то есть они жили до ненцев и других носителей самодийских языков.
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Археологи обнаружили на Таймыре следы загадочного народа сихиртя — древних обитателей Арктики, о которых рассказывается в мифах современных жителей Крайнего...
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