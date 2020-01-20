Новейший авианосец США назовут в честь матроса-афроамериканца, защищавшего Перл-Харбор

Источник материала: IT.Tut.by

Многолетняя традиция называть американские атомные авианосцы в честь президентов и других крупных деятелей США, похоже, прерывается. Новейший корабль, четвертый в серии авианосцев типа «Джеральд Форд», планируется назвать в честь матроса 2-й статьи Дориса «Дори» Миллера, первого чернокожего в американском флоте, получившего военно-морской крест. Об этом сообщает сайт Американского института военно-морских исследований.



Дорис Миллер. Фото: wikipedia.org

Авианосец, сейчас известный как CVN-81 будет заложен в 2023 год и войдет в строй в 2028 году. Он станет уже вторым кораблем, названным в честь Миллера — первым был фрегат типа «Нокс», заложенный в 1971 году.

Случай, когда авианосец получит имя в честь простого матроса, станет первым во всем мире. Во флоте США корабли этого класса традиционно называются в честь президентов (CVN-71 «Теодор Рузвельт»), крупных военных и государственных деятелей («Нимиц», «Джон Стеннис»), крупнейших битв («Мидуэй») или прославившихся ранее кораблей («Энтерпрайз»).

Матрос Дорис Миллер проявил исключительный героизм, проявленный во время отражения японской атаки на Перл-Харбор. Будучи всего лишь вестовым в кают-компании линкора «Вест Вирджиния», он занял место у зенитной пулеметной установки, 15 минут вел по японцам огонь, а потом спасал моряков с потопленных кораблей. 27 мая 1942 года адмирал Честер Нимиц, командующий Тихоокеанским флотом, наградил Дориса Миллера Военно-морским крестом.

После этого матрос служил на крейсере «Индианаполис», а затем на эскортном авианосце «Лиском Бэй». 24 ноября 1943 года корабль был торпедирован японской подлодкой I-175 и затонул. Среди спасенных моряков Дориса Миллера не оказалось, через год он был признан погибшим.