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В Польше сгорел американский БТР Stryker

20.01.2020 16:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

БТР Stryker американской армии попал в ЧП в Польше. Машина двигалась по одной из магистралей страны и внезапно загорелась. Об этом пишет «Российская газета».

Сообщается, что водитель БТР и командир машины, военнослужащие 2-го кавалерийского полка, слышали перед возгоранием какие-то звуки. Самостоятельно справиться с огнем они не смогли, так как по неизвестной причине вышла из строя автоматическая система пожаротушения. Гасить пламя пришлось местным пожарным.

Сообщается, что экипаж «Страйкера» не пострадал, однако были ли на момент начала пожара в БТР боеприпасы, неизвестно. Нет информации и о том, насколько серьезными оказались повреждения боевой машины и подлежала ли она восстановлению после пожара.

 
 
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БТР Stryker американской армии попал в ЧП в Польше. Машина двигалась по одной из магистралей страны и внезапно загорелась. Об этом пишет «Российская газета».
 
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