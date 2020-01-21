Белоруска пожаловалась на свой фейк в соцсети, но в итоге заблокировали ее саму

Источник материала: IT.Tut.by

Техподдержка Instagram заблокировала аккаунт минчанки Юлии Матузовой: представители соцсети посчитали, что белоруска выдает себя за другого человека. Все бы ничего, вот только это как раз Юлия пожаловалась, что кто-то создал фейковый аккаунт с ее фото. В итоге минчанка осталась не просто с плохим настроением, а еще и без аккаунта Instagram.

Юлия Матузова пользуется соцсетью Instagram восемь лет. Сначала у нее был один аккаунт, но он ей надоел, и она завела новый. Правда, с него девушка успела посидеть не больше четырех месяцев. Потом ее заблокировали. Видимо, навсегда.

Что случилось?

Началось все банально. Один из пользователей соцсети из Турции сбросил Юлии ссылку на аккаунт из Турции с двумя с половиной тысячами подписчиков. Его владелец выдавал фотографии минчанки за собственные, выкладывая их в своем профиле.



Так выглядел фейковый аккаунт. Скриншот предоставлен Юлией Матузовой

Откуда незнакомый ей турецкий пользователь узнал о существовании Юлии — вопрос, на который девушка ответа не знает. Тем не менее белоруска со своего нового аккаунта (на нем было около шестисот подписчиков) пожаловалась на фейковый аккаунт, используя стандартный инструмент Instagram.

Техподдержка сработала отлично: меньше чем за сутки аккаунт заблокировали. Правда, результат Юлию не порадовал, потому что именно у нее, а не фейка, забрали доступ к аккаунту. На следующий же день девушка в свой новый профиль зайти не смогла.



Скриншот предоставлен Юлией Матузовой



А вот это девушка прочитала, когда попыталась узнать причины блокировки. Скриншот предоставлен Юлией Матузовой

О ситуации Юлия рассказала в другой соцсети — Twitter — и пользователи предположили, что это стандартная процедура — заблокировать оба аккаунта на время разбирательства. Но на деле оказался заблокированным только аккаунт минчанки, а фейковый — доступен, хотя его владелец теперь сделал его закрытым.



Скриншот предоставлен Юлией Матузовой

После этого девушка еще раз обратила внимание техподдержки на фейковый аккаунт, уже со своего старого профиля с более чем пятью тысячами подписчиков. Только после этого фейк исчез из поиска Instagram. Но осталось неясно, его тоже заблокировали или владелец просто переименовал аккаунт.

Чтобы вернуть свой профиль, минчанка писала в техподдержку подробные письма, для доказательства своей личности прикладывая к тексту скриншоты своего паспорта и неопубликованные нигде фото. Юлия надеялась, что так ее точно «признают» владельцем фотографий и белорусского аккаунта. Но ничего не помогло. Девушке пришлось вернуться к использованию старого профиля.

Кроме этого, пользователи советовали минчанке написать в техподдержку Facebook (на данный момент Instagram принадлежит этой компании). Если аккаунт Instagram привязан к профилю в Facebook, то проблема обычно решается. Однако и это девушке не помогло: ее письма просто игнорировали.

Получается, что Instagram просто заблокировал оба аккаунта, не разбираясь, что к чему. Прошел уже месяц после инцидента, но Юлия даже не дождалась ответа на свои письма.

Есть ли выход?

Судя по всему, нет. Если стандартные ходы вроде обращения в техподдержку игнорируются, то обычному пользователю по сути ничего не остается. Единственное, что можно делать, это просить друзей «жаловаться» на фейковый аккаунт, чтобы его все-таки удалили. Но это не поможет вернуть свой профиль.



Фото: Tim Bennett / Unsplash

Интересно, что это произошло практически одновременно с другим инцидентом, когда несколько десятков пользователей, в том числе из Беларуси, заблокировали в Instagram и Facebook по непонятной причине.

Напомним, в начале месяца мы уже писали о странных блокировках в этих соцсетях. Тогда аккаунты более чем 70 человек заблокировали за связь с «создателем сети сервисов по накрутке» — Николаем Холпером.

На данный момент все эти люди так и не получили доступ к своим аккаунтам, хотя писали многочисленные обращения в техподдержку. Журналист «Рэгіянальнай газеты» Игорь Палынский уже перевел вышедшие в том числе на TUT.BY статьи по этому делу и отправил, надеясь на огласку, в более чем 10 международных изданий, среди которых CNN, BBC, The Washington Post, The Guardian, Deutsche Welle и другие. Пока ситуацию игнорируют и они.