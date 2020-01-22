ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сирии замечен пистолет-пулемет Второй мировой. Его прозвали «мечтой водопроводчика»

22.01.2020 15:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В Telegram-канале Gun Expert появились фото английского пистолета-пулемета Sten — утверждается, что оружие замечено в Сирии. Судя по всему, оно находится в неплохом состоянии и пригодно к использованию.

В Сирии замечен пистолет-пулемет Второй мировой. Его прозвали «мечтой водопроводчика»
Источник: Gun Expert

Sten — один из самых массовых ПП Второй мировой войны, использовавшийся до конца 50-х годов. Оружие было настолько технологичным и дешевым, что STEN произвели тиражом под четыре миллиона экземпляров. Копии английского пистолета-пулемета производили даже в Третьем рейхе.

В Сирии замечен пистолет-пулемет Второй мировой. Его прозвали «мечтой водопроводчика»
Источник: Gun Expert

К сожалению, дешевизна и технологичность были единственными достоинствами наспех разработанного STEN. Выглядело оружие довольно неказисто, широкое использование кое-как обработанных труб дали повод прозвать STEN «мечтой водопроводчика». Стреляло примерно так же.

STEN производился из некачественных материалов, с грубой отделкой, большими допусками деталей — отсюда низкая надежность, плохой баланс и меткость. Неудобный приклад и посредственная возможность использования в рукопашной дополняли неприглядную картину.

Тем не менее, пистолет-пулемет оказался вполне пригодным для войны. Оружие делалось под самый популярный в мире пистолетный патрон 9×19 Parabellum, так что боеприпасы для него несложно достать и сегодня.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Telegram-канале Gun Expert появились фото английского пистолета-пулемета Sten — утверждается, что оружие замечено в Сирии. Судя по всему, оно находится в неплохом...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В МАРТ рассказали, что нельзя делать с вашим смартфоном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика