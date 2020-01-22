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В Сирии замечен пистолет-пулемет Второй мировой. Его прозвали «мечтой водопроводчика»
22.01.2020 15:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
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Sten — один из самых массовых ПП Второй мировой войны, использовавшийся до конца 50-х годов. Оружие было настолько технологичным и дешевым, что STEN произвели тиражом под четыре миллиона экземпляров. Копии английского пистолета-пулемета производили даже в Третьем рейхе.
К сожалению, дешевизна и технологичность были единственными достоинствами наспех разработанного STEN. Выглядело оружие довольно неказисто, широкое использование кое-как обработанных труб дали повод прозвать STEN «мечтой водопроводчика». Стреляло примерно так же.
STEN производился из некачественных материалов, с грубой отделкой, большими допусками деталей — отсюда низкая надежность, плохой баланс и меткость. Неудобный приклад и посредственная возможность использования в рукопашной дополняли неприглядную картину.
Тем не менее, пистолет-пулемет оказался вполне пригодным для войны. Оружие делалось под самый популярный в мире пистолетный патрон 9×19 Parabellum, так что боеприпасы для него несложно достать и сегодня.
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В Telegram-канале Gun Expert появились фото английского пистолета-пулемета Sten — утверждается, что оружие замечено в Сирии. Судя по всему, оно находится в неплохом...
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