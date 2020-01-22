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В МАРТ рассказали, что нельзя делать с вашим смартфоном

22.01.2020 12:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования на официальном сайте рекомендовало белорусам не передавать свои смартфоны другим людям — из-за этого владелец гаджета может потерять деньги.

В МАРТ рассказали, что нельзя делать с вашим смартфоном
Фото: burst.shopify.com

Речь об услуге v-banking, при подключении которой мобильный оператор предлагает абоненту 100 рублей в качестве беспроцентного кредита. МАРТ пишет: этим могут воспользоваться мошенники, попросив у незнакомого человека на улице смартфон под предлогом, что их гаджет разрядился.

Под видом звонка мошенники подключаются к v-banking на смартфоне жертвы и переводят с него деньги, полученные при подключении услуги, на свой счет. Затем возвращают аппарат ничего не подозревающему хозяину.

В МАРТ советуют пользователям не передавать другим людям свои устройства. Лучше предложить обратившемуся помощь и позвонить на названный номер самостоятельно, не передавая аппарат в другие руки.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования на официальном сайте рекомендовало белорусам не передавать свои смартфоны другим людям — из-за этого владелец...
 
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