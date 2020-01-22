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Саудовского принца назвали причастным к взлому телефона главы Amazon
22.01.2020 22:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Телефон главы Amazon и владельца The Washington Post Джеффа Безоса в 2018 году взломал, вероятнее всего, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд. Об этом
По предварительным данным цифровой экспертизы, телефон Безоса был взломан после того, как глава Amazon получил в WhatsApp зараженный видеофайл с аккаунта предположительно саудовского принца.
По словам источников, Безос и Мухаммед бин Салман обменивались 1 мая 2018 года дружественными сообщениями. Среди прочего был отправлен и зараженный файл, сообщили источники издания. После этого в течение нескольких часов с телефона Безоса были изъяты большие объемы данных. The Guardian не располагает сведениями, какие именно данные были похищены и как их могли использовать.
Издание напоминает, что спустя девять месяцев после предполагаемого взлома американский таблоид The National Enquirer стал публиковать интимные подробности о личной жизни Безоса, в том числе текстовые сообщения. А в октябре 2018 года произошло убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, в причастности к этому подозревали саудовские власти и лично саудовского принца. В Эр-Рияде все обвинения отрицали. Суд Саудовской Аравии в декабре минувшего года приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста к смертной казни. Еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы.
Цифровые эксперты-криминалисты начали изучать телефон Безоса после публикации The National Enquirer об интимных подробностях его личной жизни.
Посольство Саудовской Аравии в США на своей странице в Twitter
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Телефон главы Amazon и владельца The Washington Post Джеффа Безоса в 2018 году взломал, вероятнее всего, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд. Об этом...
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