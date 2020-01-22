Саудовского принца назвали причастным к взлому телефона главы Amazon

Источник материала: IT.Tut.by

Телефон главы Amazon и владельца The Washington Post Джеффа Безоса в 2018 году взломал, вероятнее всего, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, пишет РБК.



Мухаммед бин Салман. Фото: Reuters

По предварительным данным цифровой экспертизы, телефон Безоса был взломан после того, как глава Amazon получил в WhatsApp зараженный видеофайл с аккаунта предположительно саудовского принца.

По словам источников, Безос и Мухаммед бин Салман обменивались 1 мая 2018 года дружественными сообщениями. Среди прочего был отправлен и зараженный файл, сообщили источники издания. После этого в течение нескольких часов с телефона Безоса были изъяты большие объемы данных. The Guardian не располагает сведениями, какие именно данные были похищены и как их могли использовать.

Издание напоминает, что спустя девять месяцев после предполагаемого взлома американский таблоид The National Enquirer стал публиковать интимные подробности о личной жизни Безоса, в том числе текстовые сообщения. А в октябре 2018 года произошло убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, в причастности к этому подозревали саудовские власти и лично саудовского принца. В Эр-Рияде все обвинения отрицали. Суд Саудовской Аравии в декабре минувшего года приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста к смертной казни. Еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы.

Цифровые эксперты-криминалисты начали изучать телефон Безоса после публикации The National Enquirer об интимных подробностях его личной жизни.

Посольство Саудовской Аравии в США на своей странице в Twitter назвало данные, изложенные в публикации Guardian, «абсурдом».