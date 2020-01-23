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Какие «гаджеты» в СССР «позаимствовали» у других стран

23.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Во времена СССР приобрести телевизор, магнитофон или другой «гаджет» было сложнее, чем сегодня. Товаров на всех желающих не хватало, да и выбор был ограничен. К тому же многие устройства вдохновлялись (если не сказать копировались) техникой, произведенной в других странах. Ниже — несколько примеров подобных «заимствований».

«Ну, погоди!»

«Ну, погоди!» (Электроника ИМ-02) — электронная игра, самая известная и популярная из серии первых советских портативных электронных игр с жидкокристаллическим экраном, производимых под торговой маркой «Электроника». Производилась с 1984 года", — говорится в «Википедии».

А это — японская Nintendo EG-26 Egg, входящая в линейку Nintendo Game & Watch 1981 года. Суть игры на обеих «приставках» одна: игроку необходимо собирать предметы, скатывающиеся вниз по четырем лоткам. Просто действующие герои в устройствах производства СССР и Японии разные.

Какие «гаджеты» в СССР «позаимствовали» у других стран
Электроника ИМ-02. Фото: wikipedia
Какие «гаджеты» в СССР «позаимствовали» у других стран
Nintendo EG-26 Egg

«Агат-9»

Среди более серьезной техники выделяется, например, «Агат-9» — персональный компьютер, разработанный в Научно-исследовательском институте вычислительных комплексов СССР (НИИВК) в 1981—1983 годах. Его серийное производство стартовало в 1984 году.

За основу «Агата-9» был взят компьютер заграничного производства — американский Apple II 1977 года, добавляют на habr.com. Там же уточняют: «Основу программного обеспечения для „Агата“ составила система программирования BASIC, выполненная на базе Apple DOS 3.3».

Какие «гаджеты» в СССР «позаимствовали» у других стран
Агат-9. Фото: habr.com
Какие «гаджеты» в СССР «позаимствовали» у других стран
Apple II. Фото: wikipedia

Фотоаппарат «ФЭД»

Этот советский фотоаппарат производился Харьковским производственным машиностроительным объединением «ФЭД» с 1934 года до середины 50-х годов. По сути, «ФЭД» — практически полная копия немецкого фотоаппарата Leica II, который начал продаваться в 1932 году.

При этом ресурс 4PDA пишет: «Харьковское предприятие начало выпускать камеры „ФЭД“, идентичные „Лейке“ по параметрам, простоте использования и внешнему виду. Однако по качеству материалов они уступали оригиналу: например, шторки затвора были матерчатыми, поэтому промерзали при низких температурах и часто перетирались. Из-за чего снимки получались засвеченными».

Какие «гаджеты» в СССР «позаимствовали» у других стран
Фотоаппарат «ФЭД». Фото: wikipedia
Какие «гаджеты» в СССР «позаимствовали» у других стран
Фотоаппарат Leica II. Фото: wikipedia

Калькулятор «Электроника Б3−04»

«Электроника Б3−04» — первый советский карманный микрокалькулятор, выпускающийся с 1974 года. Он был способен «производить простейшие арифметические операции с действительными числами и вычисления с константой. Основными особенностями калькулятора являлось применение инверсного жидкокристаллического индикатора и специализированных микросхем высокой степени интеграции», — уточняет «Википедия».

А это — карманный калькулятор японской компании Sharp (модель EL-805) с LCD-экраном, выпущенный в 1973 году. На наш взгляд, между ними есть некоторое сходство.

Какие «гаджеты» в СССР «позаимствовали» у других стран
Слева — модель от Sharp, справа — «Электроника». Фото: Sergei Frolov, frs@overlink.ru

Электроника ИМ-11 «Луноход»

Ресурс zhartun.me пишет, что в 1985 году Солнечногорский электромеханический завод выпустил игрушку под названием «Электроника ИМ-11» — «Луноход». Это клон электронной игрушки Big Trak: программируемой машины, разработанной и выпущенной американской компанией Milton Bradley в 1979 году.

Какие «гаджеты» в СССР «позаимствовали» у других стран
«Электроника ИМ-11». Фото: wikipedia
Какие «гаджеты» в СССР «позаимствовали» у других стран
Big Trak. Фото: wikipedia

Диктофон из «Семнадцати мгновений весны»

«Электрон-52Д» — советский катушечный диктофон конца 1960-х годов. Известен благодаря телефильму «Семнадцать мгновений весны». Агент Клаус с таким аппаратом втирался в доверие к пастору Шлагу, а Штирлиц по заданию Мюллера записывал свою беседу с Мартином Борманом.

Впрочем, прототипом для «Электрона» послужил магнитофон Tinico неизвестного японского производителя (он встречался и под другими названиями):

Какие «гаджеты» в СССР «позаимствовали» у других стран
Tinico. Фото: vintage-technics.ru
Какие «гаджеты» в СССР «позаимствовали» у других стран
«Электрон». Фото: vintage-technics.ru

«Морской бой»

Советский игровой автомат «Морской бой» является копией автомата Sea Raider, выпущенного в США в начале 70-х годов прошлого века. Впрочем, на 4PDA пишут, что конструкцию нашего устройства немного упростили: было десять трасс для торпед, стало — восемь. Кроме того, Sea Raider пытались скопировать не только в СССР.

Какие «гаджеты» в СССР «позаимствовали» у других стран
Sea Raider. Фото: marvin3m.com
Какие «гаджеты» в СССР «позаимствовали» у других стран
Фото: morskoy-boy.15kop.ru

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Во времена СССР приобрести телевизор, магнитофон или другой «гаджет» было сложнее, чем сегодня. Товаров на всех желающих не хватало, да и выбор был ограничен....
 
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