|
Какие «гаджеты» в СССР «позаимствовали» у других стран
23.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Во времена СССР приобрести телевизор, магнитофон или другой «гаджет» было сложнее, чем сегодня. Товаров на всех желающих не хватало, да и выбор был ограничен. К тому же многие устройства вдохновлялись (если не сказать копировались) техникой, произведенной в других странах. Ниже — несколько примеров подобных «заимствований».
«Ну, погоди!»
«Ну, погоди!» (Электроника ИМ-02) — электронная игра, самая известная и популярная из серии первых советских портативных электронных игр с жидкокристаллическим экраном, производимых под торговой маркой «Электроника». Производилась с 1984 года", —
А это — японская Nintendo EG-26 Egg, входящая в линейку Nintendo Game & Watch 1981 года. Суть игры на обеих «приставках» одна: игроку необходимо собирать предметы, скатывающиеся вниз по четырем лоткам. Просто действующие герои в устройствах производства СССР и Японии разные.
«Агат-9»
Среди более серьезной техники выделяется, например, «Агат-9» — персональный компьютер, разработанный в Научно-исследовательском институте вычислительных комплексов СССР (НИИВК) в 1981—1983 годах. Его серийное производство стартовало в 1984 году.
За основу «Агата-9» был взят компьютер заграничного производства — американский Apple II 1977 года,
Фотоаппарат «ФЭД»
Этот советский фотоаппарат производился Харьковским производственным машиностроительным объединением «ФЭД» с 1934 года до середины 50-х годов. По сути, «ФЭД» — практически полная копия немецкого фотоаппарата Leica II, который начал продаваться в 1932 году.
При этом ресурс 4PDA
Калькулятор «Электроника Б3−04»
«Электроника Б3−04» — первый советский карманный микрокалькулятор, выпускающийся с 1974 года. Он был способен «производить простейшие арифметические операции с действительными числами и вычисления с константой. Основными особенностями калькулятора являлось применение инверсного жидкокристаллического индикатора и специализированных микросхем высокой степени интеграции», —
А это — карманный калькулятор японской компании Sharp (модель EL-805) с LCD-экраном, выпущенный в 1973 году. На наш взгляд, между ними есть некоторое сходство.
Электроника ИМ-11 «Луноход»
Ресурс zhartun.me
Диктофон из «Семнадцати мгновений весны»
«Электрон-52Д» — советский катушечный диктофон конца 1960-х годов. Известен благодаря телефильму «Семнадцать мгновений весны». Агент Клаус с таким аппаратом втирался в доверие к пастору Шлагу, а Штирлиц по заданию Мюллера записывал свою беседу с Мартином Борманом.
Впрочем, прототипом для «Электрона» послужил магнитофон Tinico неизвестного японского производителя (он встречался и под другими названиями):
«Морской бой»
Советский игровой автомат «Морской бой» является копией автомата Sea Raider, выпущенного в США в начале 70-х годов прошлого века. Впрочем, на 4PDA
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во времена СССР приобрести телевизор, магнитофон или другой «гаджет» было сложнее, чем сегодня. Товаров на всех желающих не хватало, да и выбор был ограничен....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)