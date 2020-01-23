В Конго нашли следы древнейших грибов на Земле

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На территории Демократической Республики Конго ученые нашли необычные отложения докембрийской эры, в которых сохранились отпечатки самой древней грибницы на Земле. Это отодвинуло время появления грибов на нашей планете почти на три сотни миллионов лет. Описание исследования опубликовал научный журнал Science Advances, сообщает ТАСС.



Окаменевшие нити самой древней на Земле грибницы под микроскопом. Фото: S. Bonneville, F. Delpomdor, A. Préat, C. Chevalier, T. Araki, M. Kazemian, A. Steele, A. Schreiber, R. Wirth and L. G. Benning/CC BY-NC 4.0/AAAS

«Нам пришлось соединить методы химии и палеонтологии для того, чтобы доказать, что эти структуры в породе — действительно остатки грибов, возраст которых составляет 880 миллионов лет. Это очень важное открытие, которое заставляет нас переосмыслить текущие представления о том, как эволюционировала земная жизнь», — пишут исследователи.

Жизнь на Земле появилась в архейскую эру (от 4 до 2,5 млрд лет назад). Ученые пока не могут точно сказать, как и когда это произошло. С одной стороны, сейчас ясно, что микробы существовали в первичном океане нашей планеты как минимум 3,65 миллиарда лет назад, однако есть свидетельства того, что жизнь могла зародиться гораздо раньше — 4−4,2 миллиарда лет назад.

Первые многоклеточные организмы, как сегодня предполагают палеонтологи, возникли значительно позже — около 600−800 миллионов лет назад, незадолго до так называемого «кембрийского взрыва». Так ученые называют короткий отрезок времени, который начался 550 миллионов лет назад, когда почти одновременно возникли все современные типы животных, а также предки растений и грибов.

Многие ученые предполагают, что многоклеточные растения могли появиться гораздо раньше, однако следов этого пока находить не удавалось. В частности, генетики и палеонтологи находили свидетельства того, что грибы могли существовать на Земле 2,4 миллиарда лет назад. Тем не менее, ни одной окаменелости, которая однозначно подтвердила бы эти гипотезы, ученые пока не нашли. Самые древние следы грибов, известные человечеству, были найдены в отложениях ордовикского периода, которые сформировались примерно 440 миллионов лет назад.

Первые грибы Земли

Изучая пласты пород докембрийской эры, которые сформировались на территории нынешней Демократической республики Конго примерно 900−880 миллионов лет назад, Группа химиков и палеонтологов под руководством профессора Брюссельского свободного университета Стивена Боннвилля обнаружила, что грибы на Земле существуют в два раза дольше.

В этих сланцах ученые нашли необычные нитевидные структуры, которые предположительно сформировались в почве берега моря или озера, расположенного неподалеку от геотермального источника. Палеонтологи сразу обратили внимание на то, что эти нити были очень похожи на грибницу — подземную часть гриба, его своеобразную «корневую систему». Однако схожие структуры могут формироваться и в результате активности бактерий или архей (одноклеточных микроорганизмов, у которых нет ядра), а также неорганическим путем.

Боннвилль и его коллеги проверили свои подозрения, обратившись за помощью к химикам. Ученые доказали, что у этих нитей действительно органическое происхождение. Для этого они измерили доли изотопов углерода внутри них, а также попытались определить их природу, обработав те различными светящимися молекулами, которые соединяются с уникальными молекулами, из клеток грибов.

Эта обработка показала, что в окаменелости достаточно много хитина — вещества, которое вырабатывают многие виды многоклеточных живых существ. При этом оно абсолютно не характерного для бактерий и архей. Более того, подсветка хитина указала на то, что нити грибницы сохранились внутри пласта пород в трехмерном виде, что позволит ученым детально изучить особенности жизни древнейших грибов на Земле.

В частности, то, что они есть в периодически пересыхавшей прибрежной зоне, как считают ученые, говорит о том, что грибы специализировались на разложении растительной органики, которую вымывает на берег, и играли важную роль при переходе растений от жизни к воде к колонизации суши. Это событие проложило дорогу для появления первых земноводных и полностью сухопутных животных, жизнь которых была бы невозможна без грибов и растений, заключают палеонтологи.