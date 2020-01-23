Под Витебском бойцы сил спецопераций показали десантирование без парашютов

Источник материала: IT.Tut.by

Военнослужащие сил специальных операций Беларуси отработали десантирование без парашютов. Бойцы высадились на ограниченную площадку с использованием альпинистского снаряжения, сообщает ВоенТВ.

Десантники прыгали с вертолетов Ми-8 группами от 4 до 6 человек с высоты 30−35 метров. Происшествий в ходе высадки не было.

Беспарашютные спуски используют, если условия для «традиционного» десантирования неблагоприятные. К примеру, если в районе высадки очень сильный ветер, но есть возможность найти площадку. Один из самых известных эпизодов беспарашютного десантирования в кино показан в фильме «Падение черного ястреба».