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Под Витебском бойцы сил спецопераций показали десантирование без парашютов
23.01.2020 17:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Военнослужащие сил специальных операций Беларуси отработали десантирование без парашютов. Бойцы высадились на ограниченную площадку с использованием альпинистского снаряжения, сообщает ВоенТВ.
Десантники прыгали с вертолетов Ми-8 группами от 4 до 6 человек с высоты 30−35 метров. Происшествий в ходе высадки не было.
Беспарашютные спуски используют, если условия для «традиционного» десантирования неблагоприятные. К примеру, если в районе высадки очень сильный ветер, но есть возможность найти площадку. Один из самых известных эпизодов беспарашютного десантирования в кино показан в фильме «Падение черного ястреба».
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Военнослужащие сил специальных операций Беларуси отработали десантирование без парашютов. Бойцы высадились на ограниченную площадку с использованием...
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