Слон против кита. Сравниваем пулемет Дегтярева и немецкий MG-34

Источник материала: IT.Tut.by

Вторую мировую иногда называют «войной оружейников». Не все в той войне зависело от качества оружия, но сбрасывать его со счетов тоже не стоит: более совершенные вооружения обеспечили не одну победу. 42.TUT.BY сравнивает два популярнейших пулемета того времени — советский ДП (конструкции Дегтярева) и немецкий MG-34 («машиненгевер»).



Фото: wikipedia.org

Межвоенный период стал звездным часом конструкторов ручных пулеметов: если в Первую мировую появилось несколько не самых удачных образцов, то после ее окончания изобретения пошли потоком. Своими «ручниками» обзаводились даже небольшие страны вроде Финляндии. СССР и Германия не отстали от прочих и разработали вполне удачные ручные пулеметы. ДП был принят на вооружение в 1927 году, MG-34 семью годами позже, в 1934-м. Присмотримся к обеим моделям.

Надежность, точность и скорострельность

С точки зрения надежности обе модели практически не вызывают нареканий: автоматика пулемета Дегтярева и MG позволяет вести огонь без помех. Единственное, что можно записать в недостатки советскому пулемету, это расположение возвратно-боевой пружины под стволом (при стрельбе ствол нагревается и происходит совершенно ненужный нагрев пружины, снижающий ее ресурс). Впоследствии в модели LGV недостаток устранили, но почти всю войну было именно так. Критичным это не было, иначе баг исправили бы куда раньше.

Прицельная дальность стрельбы у пулеметов также схожа — 600−700 метров у MG-34, 600−800 метров у модели Дегтярева. На практике это означало, что оружие обеспечивало уверенное поражение противника на всех реальных дистанциях боя — стрелять на километр и дальше смысла не было. Здесь у нас паритет.

Боевая скорострельность советского и немецкого пулеметов сильно различается. ДП может теоретически производить 500−600 выстрелов в минуту, MG-34 — 800−900 и даже больше 1000 выстрелов. О том, является большая скорострельность плюсом или минусом, спорят до сих пор. С одной стороны, «машиненгевер» просто адски прожорлив в плане патронов, только успевай подносить. С другой стороны, он обеспечивает невероятную плотность огня, особенно на ближней дистанции.

«Пила Гитлера», как называли пулемет военные, наводила ужас на противника и могла уничтожить множество противников за короткое время. Или бесполезно выпустить пули «в молоко» за такое же короткое время — все зависело от квалификации пулеметчика. Видимо, высокую скорострельность пулемета все же стоит признать достоинством: «дегтярев» такого морального эффекта не производил.

Не всякий ствол одинаково быстросменный

Быстро стрелять — это неплохо, но если вести огонь долго, перегревается ствол. Если в старых моделях вроде максима он охлаждался водой, то ручные пулеметы «остывали» самостоятельно, на воздухе. Хорошим вариантом выглядела возможность быстрой замены ствола. И здесь MG-34 однозначный лидер: ствол пулемета можно заменить за считаные секунды. Более того, в комплекте с оружием поставлялась специальная асбестовая рукавица, чтобы не получить ожоги, вынимая ствол.



Фото: wikipedia.org

Пулемет Дегтярева тоже считался оружием с быстросменным стволом, но только номинально: фактически произвести замену в бою без инструментов было почти невозможно, и этим почти никогда не пользовались. Асбестовых рукавиц тоже не завезли, так что справедливо будет признать ДП пулеметом без возможности быстрой смены ствола. Долгий огонь из оружия, соответственно, был нереален. Да, ручной пулемет стреляет в основном короткими очередями, но возможность в нужный момент накрыть противника шквалом огня сильно лучше, чем ее отсутствие.

Из каждого пулемета приходится не только стрелять — его нужно еще как-то переносить с места на место. Соответственно, оружие тем лучше, чем оно легче. Здесь безусловное лидерство за системой Дегтярева: без патронов пулемет весит чуть более 9 килограммов, что сравнимо с современными моделями. Более массивный «машиненгевер» тянул на 12 килограммов — разница огромная. Здесь преимущество без вариантов за советским оружием.

Лента против «блина»

Перейдем к самому больному месту — питанию боеприпасами. Для MG-34 существовали магазины на 75 патронов, ленты на 250 и 50 патронов. Оптимальным вариантом был, пожалуй, магазин, но большого распространения он не получил. Ленту на 250 патронов носить с собой страшно неудобно, поэтому самым популярным вариантом стала лента на 50 патронов.

Она была хороша почти всем, кроме одного: так как лента была нерассыпной, то по мере израсходования боеприпасов около пулемета болтался все более длинный бесполезный кусок. Почему немцы не додумались убрать ленту в короб, как это сделали позже на большинстве пулеметов, не очень понятно — решение-то на поверхности.

Магазин к пулемету Дегтярева — это, наверное, самая неудачная деталь оружия. Знаменитый «блин», сделавший силуэт советского пулемета таким узнаваемым, выглядел красиво и подавал патроны относительно безотказно. Зато имел колоссальный «мертвый вес»: даже без патронов дисковый магазин тянул на 1,6 кг, а с 47 патронами — целых 2,7 кг.



Фото: wikipedia.org

Для сравнения: коробчатые магазины для современных «дегтяреву» ручных пулеметов весили 300−400 г пустые и максимум 1 кг снаряженными при емкости 20−30 патронов. Для носки нескольких магазинов требовалась специальная сумка. А еще «блин», крепящийся сверху пулемета, вынуждал стрелка поднимать голову чуть выше, чтобы видеть противника. То есть чуть больше демаскировать себя с риском погибнуть.

Конечно, в СССР это понимали и очень старались сделать для пулемета более практичный магазин — например «рожок» сверху, как у чешского ZB-26 или его британского клона Bren. Но сделать что-то достойное под устаревший патрон 7,62×54 с закраиной тогда так и не вышло. Советская промышленность не тянула достаточно мощные пружины, и от хорошей идеи пришлось отказаться. А хороших металлических лент в СССР и вовсе разработано не было — станковый максим использовал архаичную холщовую, которая для ручных пулеметов подходила плохо. В результате получился не оптимальный магазин, а «вариант для бедных».



Фото: joyreactor.cc

Что лучше — лента или дисковый магазин? История все расставила по своим местам. Все пулеметы Калашникова и большинство их зарубежных аналогов используют ленту. Дисковый магазин сверху используется только в самих пулеметах Дегтярева и их китайских клонах. Да и в мировой истории оружия встречаются считаные модели таких магазинов: например знаменитый английский «Льюис». А непосредственный преемник ДП — РПД — уже использовал ленту в коробке. Правда, он создавался не под патрон с закраиной, но тенденция ясно видна — «блин» был однозначно худшим решением, чем лента.

Обычно в плюс пулемету Дегтяреву ставят его технологичность и дешевизну — оружие можно было производить силами не особо квалифицированного персонала, в то время как MG-34 был довольно сложным и дорогим. Но в данном случае ситуация выходит примерно как с дисковым магазином — то, что СССР не тянул другие, не делает такую конструкцию лучше. Этот аргумент был бы логичен, если бы из-за сложности «машиненгевер» был произведен критически малым тиражом. Однако это не так: и ДП, и MG-34 были изготовлены в количестве около миллиона. Поэтому вариант «порядок бьет класс» здесь не работает.



Китайский пулемет «Тип 53», клон ДП. Фото: wikipedia.org

Ручной или единый?

Перейдем к концепции пулеметов. ДП — это чистый «ручник», пулемет для звеньев "отделение-взвод-рота", оружие для маневренного боя. Эффективно обороняться на подготовленных позициях, накрывая врага шквалом огня, не получится: низкая скорострельность, нет (по факту) сменного ствола. MG-34 — это в своем роде прорыв, первая модель в классе так называемых единых пулеметов. С «машиненгевером» можно и быстро передвигаться, используя его как ручной, и поливать противника длинными очередями, стреляя со станка.

По факту MG-34 сумел заместить собой, по крайней мере теоретически, вообще все пулеметы в германской армии (на практике использовались разные модели, включая затрофеенные пулеметы Дегтярева). Не все считают MG-34 действительно удачным во всех ипостасях. Так, историк вооружений Максим Попенкер называет его «слишком громоздким в роли ручного и недостаточно устойчивым в роли станкового». Однако MG оказался вполне удачным для того, чтобы идея единого пулемета со временем стала популярной во всем мире, включая США (FN MAG) и СССР (пулемет Калашникова).



Фото: wikipedia.org

В пользу пулемета Дегтярева говорит и то, что советские солдаты начали и закончили войну с этим оружием, а MG-34 уже в середине Второй мировой начали заменять на более удачный и технологичный MG-42. Однако в данном случае скорее не MG-34 плох, а MG-42 невероятно хорош — это вообще один из самых удачных пулеметов в мире, и с минимальными изменениями он стоит на вооружении в армиях мира и сегодня. В то же время советские оружейники во время войны так и не смогли дать массовой и достаточно удачной замены ДП — время новых пулеметов пришло уже после войны.



Фото: wikipedia.org

Подводя итог, можно сказать, что в этой «битве слона с китом» побеждает MG-34. Оружие Дегтярева для своего времени было неплохим и опережало неудачные модели вроде итальянского Breda mod.30 или финского Lahti-Saloranta M-26, но и до топов недотягивал. В то же время MG-34 был практически шедевром. Поэтому победы, которую в прошлом сравнении одержала винтовка Мосина , пулемету Дегтярева добиться не удается.