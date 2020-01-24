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Сумеете найти длину поезда? Простая задача на выходные
24.01.2020 09:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Задачи на движение были для многих не самыми любимыми еще в школе. Но своя прелесть в них определенно есть. Задачка, которую мы предлагаем в этот раз, не самая сложная, но поломать голову есть над чем.
Поезд проезжает мимо телеграфного столба за 30 секунд. А за 80 секунд он преодолевает 100-метровый железнодорожный мост. Какова длина поезда в метрах?
Ответ и решение мы, как обычно, опубликуем в понедельник утром здесь же.
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Задачи на движение были для многих не самыми любимыми еще в школе. Но своя прелесть в них определенно есть. Задачка, которую мы предлагаем в этот раз, не самая...
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