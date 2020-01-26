Как выбрать графический планшет?

Источник материала: IT.Tut.by

Графическим планшетом называется устройство, предназначенное для передачи информации (текста или рисунков), созданной вручную, на компьютер (или ноутбук). Другое его название — дигитайзер. Предназначено это устройство, прежде всего, для художников, дизайнеров и фотографов.

Базовые характеристики, на которые стоит обратить внимание при выборе дигитайзера.

Производители

Основными производителями графических планшетов являются компании WACOM (Япония) и HUION (Китай). Планшеты японского производителя WACOM отличаются надежностью и долговечностью. Планшеты HUION также хорошо зарекомендовали себя на рынке, они немногим уступают японским моделям.

Типы

Дигитайзеры делятся на 5 типов:

• Настольный. Эти девайсы можно отнести к полупрофессиональным устройствам. Их можно использовать как для ввода текста, так и для рисования. Их размеры идентичны форматам листов A4 и A5. Они предназначены для начинающих пользователей.

• Интеллектуальный (цифровой) блокнот. Они предназначены для ввода текста. С их помощью можно подписывать электронные документы. Для рисования такие планшеты не подойдут.

• Интерактивный графический. Это устройства профессионального плана. Отличаются высоким разрешением. Снабжены высокочувствительным стилусом. Изображение вводится и выводится на одном экране. Предназначены для профессиональных фотографов, дизайнеров и художников.

• Планшетный ПК. Отличительной особенностью этих устройств является встроенная в них полноценная операционная система.

• Светокопировальный (лайтбокс). Это устройство позволяет переносить изображение с одного листа бумаги на другой.

Размеры

Размеры графических планшетов соответствуют размерам листов бумаги: A4, A5 и A6. Под этим параметром подразумевается площадь его рабочей области, а не габаритные размеры. Размер А4 маркируется буквой L (Large), A5 — M (Medium), A6 — S (Small). Чем больше устройство, тем удобнее им пользоваться. На планшете с большим экраном лучше прорисовывать мелкие детали. Однако площадь прямо пропорциональна его цене.

Разрешение

Чем больше разрешение экрана, тем более четкими будут получаться изображения. Этот параметр измеряется в количестве линий на дюйм (lpi — lines per inch). Все современные модели WACOM соответствуют разрешению 5080 lpi.

Время автономной работы

Конечно, более мощный аккумулятор добавляет стоимость устройству. Если вы профессионал, то оцените работу планшета, который работает без зарядки продолжительное время. Также желательно выбирать устройства со стилусом, который не нужно заряжать. Профессиональные художники часто выбирают такой вариант, на смотря на то, что карандаш с мощным аккумулятором будет тяжелее.

Количество уровней нажима

Уровень нажима или уровень чувствительности пера характеризует соответствие полученного рисунка и задуманного. Для современных моделей стандартным является уровень чувствительности 2048.

Популярные модели дигитайзеров

Среди пользователей торговой площадки KUPI.TUT.BY популярны модели Wacom One Small (CTL-472-N) , Huion H950P и XP-Pen Deco 01 :

• Основные преимущества One Small — удобство в использовании и компактность. Стилус этого дигитайзера имеет съемные наконечники. Минимальная цена на One Small начинается от 105 рублей.

• Huion H950P сочетает в себе эргономичный дизайн, сбалансированные размеры и небольшой вес. Стоимость модели H950P начинается от 204 рублей.

• XP-Pen Deco 01 отличается тонким и эргономичным дизайном, а также большим размером экрана. Купить XP-Pen Deco 01 в белорусских интернет-магазинах можно от 214 рублей

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