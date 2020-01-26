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Как выбрать графический планшет?
26.01.2020 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Графическим планшетом называется устройство, предназначенное для передачи информации (текста или рисунков), созданной вручную, на компьютер (или ноутбук). Другое его название — дигитайзер. Предназначено это устройство, прежде всего, для художников, дизайнеров и фотографов.
Базовые характеристики, на которые стоит обратить внимание при выборе дигитайзера.
Производители
Основными производителями графических планшетов являются компании
Типы
Дигитайзеры делятся на 5 типов:
• Настольный. Эти девайсы можно отнести к полупрофессиональным устройствам. Их можно использовать как для ввода текста, так и для рисования. Их размеры идентичны форматам листов A4 и A5. Они предназначены для начинающих пользователей.
Размеры
Размеры графических планшетов соответствуют размерам листов бумаги: A4, A5 и A6. Под этим параметром подразумевается площадь его рабочей области, а не габаритные размеры. Размер А4 маркируется буквой L (Large), A5 — M (Medium), A6 — S (Small). Чем больше устройство, тем удобнее им пользоваться. На планшете с большим экраном лучше прорисовывать мелкие детали. Однако площадь прямо пропорциональна его цене.
Разрешение
Чем больше разрешение экрана, тем более четкими будут получаться изображения. Этот параметр измеряется в количестве линий на дюйм (lpi — lines per inch). Все современные
Время автономной работы
Конечно, более мощный аккумулятор добавляет стоимость устройству. Если вы профессионал, то оцените работу планшета, который работает без зарядки продолжительное время. Также желательно выбирать устройства со стилусом, который не нужно заряжать. Профессиональные художники часто выбирают такой вариант, на смотря на то, что карандаш с мощным аккумулятором будет тяжелее.
Количество уровней нажима
Уровень нажима или уровень чувствительности пера характеризует соответствие полученного рисунка и задуманного. Для современных моделей стандартным является уровень чувствительности 2048.
Популярные модели дигитайзеров
Среди пользователей торговой площадки KUPI.TUT.BY популярны модели
• Основные преимущества One Small — удобство в использовании и компактность. Стилус этого дигитайзера имеет съемные наконечники.
Больше моделей разных производителей представлено
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