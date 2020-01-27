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Осторожно, бред: «коронавирус передается через бананы»

27.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Возможно, вам или вашим близким приходили в мессенджере сообщения, где рассказывается про «23 погибших» от загадочного вируса n7n9. 42.TUT.BY поясняет, почему не стоит принимать такие «сенсации» на веру.

Осторожно, бред: «коронавирус передается через бананы»
Фото: Reuters

Одна из самых обсуждаемых тем последнего времени — так называемый коронавирус. По последним сведениям, число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в воскресенье днем достигло 2002 человек. Как следует из информационных сообщений, опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов составляет 57.

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая уже приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV.

Возможно, на этом фоне в социальных сетях и мессенджерах появилось странное сообщение с призывом не есть бананы с юга.

Вот один из примеров такого текста: «В Больнице Синьхуа вчера ночью погибли 23 человека, которые были заражены вирусом n7n9. Самому старшему было 35 лет, самому младшему год, врачи имевшие с ними контакт находятся в карантине. В новостях главного канала попросили временно не употреблять бананы, особенно привезенные с юга. Как только получите это сообщение, немедленно отправьте людям, за которых переживаете, еще лучше отправьте в групповые чаты. Для вашего же здоровья, пожалуйста пересылайте. И уменьшите потребление бананов! Сразу пересылайте, не надо отвечать, помогите другим людям тоже позаботиться о себе» (орфография и пунктуация сохранены).

Почему это сообщение не стоит принимать на веру

Осторожно, бред: «коронавирус передается через бананы»
фото с сайта: pixabay.com

Учитывая, что в Ухане действительно есть больница китайской и европейской медицины провинции Хубэй «Синьхуа» (Hubei Xinhua Hospital), можно предположить, что речь идет именно о новом виде коронавируса. Однако на данный момент не существует штамма вируса n7n9 — новый вид коронавируса называется 2019-nCoV.

Возможно, имеется в виду H7N9, известный у нас как «птичий грипп». Правда, последняя смерть человека от «птичьего гриппа» была зафиксирована в 2014 году в Канаде.

Далее — непонятно, что за «главный канал» и какой именно страны сообщил об опасности бананов. Однако известно, что идентичное сообщение распространяется через мессенджеры в Казахстане. В итоге вице-министр здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров даже был вынужден опровергнуть этот фейк на брифинге.

«В мессенджерах и социальных сетях сегодня распространяется различная фейковая информация о том, что пути передачи коронавирусной инфекции могут быть, помимо озвученных ранее, другие. В том числе через употребление бананов. Сегодня хотим официально сказать, что это не соответствует действительности. Это фейковая информация. Стоит доверять только проверенным и официальным источникам. По данному поводу Министерство здравоохранения уже обратилась в соответствующие органы для поиска и привлечения к ответственности лиц, которые распространяют недостоверную информацию», — сообщил Надыров.

Кроме того, не совсем понятна связь между распространением вируса и бананами. Известно, что источником нового коронавируса стал рынок морепродуктов, а не фруктов: он, по всей видимости, передался человеку от какого-то экзотического животного.

Можно лишь предположить, что согласно чьему-то мнению вирус способен жить долгое время на плодах — как, например, в посылках с AliExpress.

На самом деле это не так. TUT.BY уже рассказывал ранее, что вирусом можно заразиться только при тесном контакте, например, при совместном проживании или уходе за пациентом. Подтвержденные случаи, когда вирус передавался от человека к человеку, зарегистрированы именно в лечебных учреждениях. Коронавирус был выявлен у персонала, который длительно ухаживал за данными пациентами.

Что касается непосредственно посылок, то заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии, кандидат медицинских наук Наталья Шмелева сообщила следующее: «Зная об особенностях вируса, мы можем сказать, что он обладает низкой устойчивостью в окружающей среде, вероятность заразиться им через посылки крайне низка».

Говоря по-простому, коронавирусы неустойчивы: они полностью разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируются за 10−15 минут. Во внешней среде вирус живет всего несколько часов. Так что если вы боитесь есть фрукты или бананы, просто хорошенько их помойте — это стандартная мера профилактики при любой вирусной инфекции, так же, как и респираторный этикет и гигиена рук.

Напомним, что с бананами связано множество страшилок. Например, в 2016-м в соцсетях ходил фейк про бананы, якобы накачанные кровью ВИЧ-инфицированных. На самом деле то, что пользователи соцсетей принимали за кровь, является грибком красного цвета.

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Возможно, вам или вашим близким приходили в мессенджере сообщения, где рассказывается про «23 погибших» от загадочного вируса n7n9. 42.TUT.BY поясняет, почему не стоит...
 
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