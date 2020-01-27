Осторожно, бред: «коронавирус передается через бананы»

Источник материала: IT.Tut.by

Возможно, вам или вашим близким приходили в мессенджере сообщения, где рассказывается про «23 погибших» от загадочного вируса n7n9. 42.TUT.BY поясняет, почему не стоит принимать такие «сенсации» на веру.



Фото: Reuters

Одна из самых обсуждаемых тем последнего времени — так называемый коронавирус. По последним сведениям, число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в воскресенье днем достигло 2002 человек. Как следует из информационных сообщений, опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов составляет 57.

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая уже приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV.

Возможно, на этом фоне в социальных сетях и мессенджерах появилось странное сообщение с призывом не есть бананы с юга.

Вот один из примеров такого текста: «В Больнице Синьхуа вчера ночью погибли 23 человека, которые были заражены вирусом n7n9. Самому старшему было 35 лет, самому младшему год, врачи имевшие с ними контакт находятся в карантине. В новостях главного канала попросили временно не употреблять бананы, особенно привезенные с юга. Как только получите это сообщение, немедленно отправьте людям, за которых переживаете, еще лучше отправьте в групповые чаты. Для вашего же здоровья, пожалуйста пересылайте. И уменьшите потребление бананов! Сразу пересылайте, не надо отвечать, помогите другим людям тоже позаботиться о себе» (орфография и пунктуация сохранены).

Почему это сообщение не стоит принимать на веру



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Учитывая, что в Ухане действительно есть больница китайской и европейской медицины провинции Хубэй «Синьхуа» (Hubei Xinhua Hospital), можно предположить, что речь идет именно о новом виде коронавируса. Однако на данный момент не существует штамма вируса n7n9 — новый вид коронавируса называется 2019-nCoV.

Возможно, имеется в виду H7N9 , известный у нас как «птичий грипп». Правда, последняя смерть человека от «птичьего гриппа» была зафиксирована в 2014 году в Канаде.

Далее — непонятно, что за «главный канал» и какой именно страны сообщил об опасности бананов. Однако известно, что идентичное сообщение распространяется через мессенджеры в Казахстане. В итоге вице-министр здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров даже был вынужден опровергнуть этот фейк на брифинге.

«В мессенджерах и социальных сетях сегодня распространяется различная фейковая информация о том, что пути передачи коронавирусной инфекции могут быть, помимо озвученных ранее, другие. В том числе через употребление бананов. Сегодня хотим официально сказать, что это не соответствует действительности. Это фейковая информация. Стоит доверять только проверенным и официальным источникам. По данному поводу Министерство здравоохранения уже обратилась в соответствующие органы для поиска и привлечения к ответственности лиц, которые распространяют недостоверную информацию», — сообщил Надыров.

Кроме того, не совсем понятна связь между распространением вируса и бананами. Известно, что источником нового коронавируса стал рынок морепродуктов, а не фруктов: он, по всей видимости, передался человеку от какого-то экзотического животного.

Можно лишь предположить, что согласно чьему-то мнению вирус способен жить долгое время на плодах — как, например, в посылках с AliExpress.

На самом деле это не так. TUT.BY уже рассказывал ранее , что вирусом можно заразиться только при тесном контакте, например, при совместном проживании или уходе за пациентом. Подтвержденные случаи, когда вирус передавался от человека к человеку, зарегистрированы именно в лечебных учреждениях. Коронавирус был выявлен у персонала, который длительно ухаживал за данными пациентами.

Что касается непосредственно посылок, то заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии, кандидат медицинских наук Наталья Шмелева сообщила следующее: «Зная об особенностях вируса, мы можем сказать, что он обладает низкой устойчивостью в окружающей среде, вероятность заразиться им через посылки крайне низка».

Говоря по-простому, коронавирусы неустойчивы: они полностью разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируются за 10−15 минут. Во внешней среде вирус живет всего несколько часов. Так что если вы боитесь есть фрукты или бананы, просто хорошенько их помойте — это стандартная мера профилактики при любой вирусной инфекции, так же, как и респираторный этикет и гигиена рук.

Напомним, что с бананами связано множество страшилок. Например, в 2016-м в соцсетях ходил фейк про бананы, якобы накачанные кровью ВИЧ-инфицированных. На самом деле то, что пользователи соцсетей принимали за кровь, является грибком красного цвета.