Появился онлайн-сервис для мониторинга распространения коронавируса

Источник материала: IT.Tut.by

Специалисты Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США) создали онлайн-сервис , с помощью которого можно отслеживать распространение китайского коронавируса по всей планете.



Скриншот с сайта gisanddata.maps.arcgis.com

Сервис обновляется в режиме реального времени и отображает актуальные данные, собранные Всемирной организацией здравоохранения. На карте красными точками отображаются очаги распространения коронавируса, также есть информация о количестве подтвержденных случаев заболевания, а также количестве смертей и выздоровлений.

Напомним: случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю, за исключением Тибетского автономного района. Больше всего заразившихся в провинции Хубэй, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса. Коронавирус также выявлен в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии, Непале, Франции, Австралии.

Вирус проявляет себя так же, как и обычная ОРВИ: появляется насморк, кашель, конъюнктивит. Температура может повышаться как сильно, так и незначительно. Меры профилактики — те же, что и при любых других вирусных инфекциях.

Во-первых, эпидемиологи рекомендуют избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы инфекционных заболеваний. Во-вторых, важно соблюдать респираторный этикет и гигиену рук.