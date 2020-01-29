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В мессенджере Viber появилось долгожданное обновление

29.01.2020 12:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В мессенджере Viber появилось долгожданное обновление с функцией «Мои заметки». Об этом сообщает пресс-служба компании.

В мессенджере Viber появилось долгожданное обновление
Фото: пресс-служба Viber

В диалоговом окне пользователя появился личный чат, который можно использовать в качестве черновика сообщений, заметок, хранилища важных ссылок и файлов. Отмечается, что они будут доступны только пользователю.

В чате «Мои заметки» можно:

  • пересылать любые сообщения для их хранения;
  • делать резервное копирование как и в обычных чатах;
  • обозначать заметки как выполненных (для этого нужно нажать на кружок слева от сообщения);
  • просмотр на любом устройстве.

Беларусь стала одной из первых стран, в которой запущена эта опция. На данный момент она доступна только на устройствах на базе Android и десктопной версии приложения, на iOS появится в ближайшее время.

 
 
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В мессенджере Viber появилось долгожданное обновление с функцией «Мои заметки». Об этом сообщает пресс-служба компании.
 
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