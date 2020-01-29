Источник материала: IT.Tut.by

В мессенджере Viber появилось долгожданное обновление с функцией «Мои заметки». Об этом сообщает пресс-служба компании.



Фото: пресс-служба Viber

В диалоговом окне пользователя появился личный чат, который можно использовать в качестве черновика сообщений, заметок, хранилища важных ссылок и файлов. Отмечается, что они будут доступны только пользователю.

В чате «Мои заметки» можно:

пересылать любые сообщения для их хранения;

делать резервное копирование как и в обычных чатах;

обозначать заметки как выполненных (для этого нужно нажать на кружок слева от сообщения);

просмотр на любом устройстве.

Беларусь стала одной из первых стран, в которой запущена эта опция. На данный момент она доступна только на устройствах на базе Android и десктопной версии приложения, на iOS появится в ближайшее время.