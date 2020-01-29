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В мессенджере Viber появилось долгожданное обновление
29.01.2020 12:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В мессенджере Viber появилось долгожданное обновление с функцией «Мои заметки». Об этом сообщает пресс-служба компании.
В диалоговом окне пользователя появился личный чат, который можно использовать в качестве черновика сообщений, заметок, хранилища важных ссылок и файлов. Отмечается, что они будут доступны только пользователю.
В чате «Мои заметки» можно:
Беларусь стала одной из первых стран, в которой запущена эта опция. На данный момент она доступна только на устройствах на базе Android и десктопной версии приложения, на iOS появится в ближайшее время.
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В мессенджере Viber появилось долгожданное обновление с функцией «Мои заметки». Об этом сообщает пресс-служба компании.
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