ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусско-британская Gismart запустила платформу для продвижения талантливых музыкантов

29.01.2020 11:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Белорусско-британская IT-компания Gismart запустила платформу для продвижения талантливых музыкантов и заключила первое партнерство с американской альтернативной группой Judah and the Lion. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Белорусско-британская Gismart запустила платформу для продвижения талантливых музыкантов
Группа Judah and the Lion. Фото с официального сайта группы

Gismart анонсировала первое партнерство в рамках новой программы для музыкантов, которую компания запустила для продвижения талантов. Первым партнером стала американская альтернативная группа Judah and the Lion, чьи музыкальные треки появятся в флагманском музыкальном продукте компании — приложении для создания музыки Beat Maker Go.

Аудитория приложения насчитывает более 20 миллионов пользователей. Это даст музыкантам возможность значительно расширить свою базу фанатов и взаимодействовать с ними в новом формате. Партнерская программа включает в себя возможность коллабораций с музыкантами в существующих продуктах компании, а также выпуск новых приложений и игр совместно с артистами.

Beat Maker Go регулярно попадает в топ чарты App Store и продолжает удерживать первое место как самое популярное приложение для создания электронной музыки. Оно позволяет пользователям создавать музыку с помощью «саундпаков» в разных музыкальных жанрах — хип-хоп, дабстеп, EDM, хаус, техно, поп и других.

«Саундпаки» — это готовые музыкальные наборы из звуков и ритмов, взятых из каталога известного исполнителя. С помощью саундпаков пользователи могут создавать свою музыку и делиться своими треками онлайн. Сегодня в каталоге появились саундпаки от Judah and the Lion.

Отмечается, что компания совместно с артистами проведет конкурс на лучший созданный трек с использованием саундпака от Judah & the Lion. Победителей выберут и наградят сами музыканты и эксперты Gismart.

Напомним, что в прошлом году Beat Maker Go в рамках «тестового партнерства» сотрудничал c мировыми звёздами электронной музыки The Chainsmokers.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусско-британская IT-компания Gismart запустила платформу для продвижения талантливых музыкантов и заключила первое партнерство с американской альтернативной...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Пользователи соцсетей раскрыли «мистификации века». И это очень смешно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика