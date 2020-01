Белорусско-британская Gismart запустила платформу для продвижения талантливых музыкантов

Источник материала: IT.Tut.by

Белорусско-британская IT-компания Gismart запустила платформу для продвижения талантливых музыкантов и заключила первое партнерство с американской альтернативной группой Judah and the Lion. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Группа Judah and the Lion. Фото с официального сайта группы

Gismart анонсировала первое партнерство в рамках новой программы для музыкантов, которую компания запустила для продвижения талантов. Первым партнером стала американская альтернативная группа Judah and the Lion, чьи музыкальные треки появятся в флагманском музыкальном продукте компании — приложении для создания музыки Beat Maker Go.

Аудитория приложения насчитывает более 20 миллионов пользователей. Это даст музыкантам возможность значительно расширить свою базу фанатов и взаимодействовать с ними в новом формате. Партнерская программа включает в себя возможность коллабораций с музыкантами в существующих продуктах компании, а также выпуск новых приложений и игр совместно с артистами.

Beat Maker Go регулярно попадает в топ чарты App Store и продолжает удерживать первое место как самое популярное приложение для создания электронной музыки. Оно позволяет пользователям создавать музыку с помощью «саундпаков» в разных музыкальных жанрах — хип-хоп, дабстеп, EDM, хаус, техно, поп и других.

«Саундпаки» — это готовые музыкальные наборы из звуков и ритмов, взятых из каталога известного исполнителя. С помощью саундпаков пользователи могут создавать свою музыку и делиться своими треками онлайн. Сегодня в каталоге появились саундпаки от Judah and the Lion.

Отмечается, что компания совместно с артистами проведет конкурс на лучший созданный трек с использованием саундпака от Judah & the Lion. Победителей выберут и наградят сами музыканты и эксперты Gismart.

Напомним, что в прошлом году Beat Maker Go в рамках «тестового партнерства» сотрудничал c мировыми звёздами электронной музыки The Chainsmokers.