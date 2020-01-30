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Выбираем беспроводные наушники, которые подойдут любому
30.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Начало года — традиционное время презентаций новых топовых смартфонов. Большинство их них уже не оснащается 3,5-мм разъемом для наушников. Производители предлагают подключать гарнитуры либо через порт USB-C или Lightning, либо (что предпочтительнее) беспроводным способом по Bluetooth. Таких наушников сейчас очень много, и сходу разобраться, какие приобрести, может оказаться непросто. Ниже рассказываем о нескольких популярных моделях из разных ценовых категорий.
Бюджетные наушники
Судя по рейтингу каталога Kupi.TUT.BY, самыми популярными Bluetooth-наушниками в Беларуси являются
Главным плюсом модели обычные пользователи называют хорошее соотношение цены и качества. Минус — не самая лучшая шумоизоляция. Кроме того, у некоторых покупателей иногда самопроизвольно теряется связь со смартфоном.
Как альтернативу можно рассмотреть, например,
Достоинства и недостатки EP51, судя по комментариям покупателей, такие: гарнитура дает хорошее качество звука при относительно небольшой цене, ее удобно носить на шее благодаря магнитному креплению, но при этом бывают перебои со звуком.
«Средний класс»
Условно эти наушники можно охарактеризовать так: стоят плюс минус 300 рублей, звучат хорошо, держат заряд несколько часов подряд и заодно поддерживают несколько популярных аудиокодеков для улучшенного звучания.
Пользователи пишут, что к достоинствам модели относится хорошая звукоизоляция, небольшой вес (можно долго носить не снимая), а также возможность тонкой настройки через фирменное приложение Samsung. Недостатки устройства — не всегда идеально работающая функция прослушивания окружающего шума во время прогулок.
Еще один вариант —
Покупатели отмечают высокое качеству звука FreeBuds 3, стабильную связь со смартфоном, а также возможность использования гарнитуры для долгих разговоров. К тому же кейс поддерживает беспроводную зарядку. К минусам относят отсутствие функции автоматической паузы при доставании наушника из уха.
А вот об
От одного заряда AirPods работают не более пяти часов, но с учетом зарядного кейса автономность возрастает до 24 часов. AirPods способны подключаться как к устройствам от самой Apple, так и к гаджетам на Android. Правда, в последнем случае могут быть доступны не все их функции.
К плюсам AirPods, кроме названных выше, пользователи относят удобное жестовое управление. Минус — подходят не под все ушные раковины.
Топовые наушники
В этой категории остановимся на двух моделях. Первая —
Но все же без минусов не обошлось. Один из таких — очень массивный зарядный кейс. Сами наушники тоже вряд ли получится назвать миниатюрными. Не уверены, что долго носить их в ушах будет комфортно.
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Начало года — традиционное время презентаций новых топовых смартфонов. Большинство их них уже не оснащается 3,5-мм разъемом для наушников. Производители...
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