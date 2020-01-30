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Выбираем беспроводные наушники, которые подойдут любому

30.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Начало года — традиционное время презентаций новых топовых смартфонов. Большинство их них уже не оснащается 3,5-мм разъемом для наушников. Производители предлагают подключать гарнитуры либо через порт USB-C или Lightning, либо (что предпочтительнее) беспроводным способом по Bluetooth. Таких наушников сейчас очень много, и сходу разобраться, какие приобрести, может оказаться непросто. Ниже рассказываем о нескольких популярных моделях из разных ценовых категорий.

Бюджетные наушники

Выбираем беспроводные наушники, которые подойдут любому
Xiaomi Redmi AirDots

Судя по рейтингу каталога Kupi.TUT.BY, самыми популярными Bluetooth-наушниками в Беларуси являются Xiaomi Redmi AirDots. Они полностью выполнены из пластика, защищены от попадания влаги по стандарту IPX4 и на одном заряде могут проигрывать музыку до четырех часов подряд. Зарядный кейс дает до 12 дополнительных часов автономности.

Главным плюсом модели обычные пользователи называют хорошее соотношение цены и качества. Минус — не самая лучшая шумоизоляция. Кроме того, у некоторых покупателей иногда самопроизвольно теряется связь со смартфоном.

Выбираем беспроводные наушники, которые подойдут любому
Meizu EP51

Как альтернативу можно рассмотреть, например, Meizu EP51. Несмотря на то, что модель продается уже несколько лет, она все еще пользуется популярностью. Основные характеристики: до шести часов проигрывания музыки без подзарядки, поддержка кодека AptX (для лучшего звучания музыки), несколько сменных амбушюр в комплекте поставки.

Достоинства и недостатки EP51, судя по комментариям покупателей, такие: гарнитура дает хорошее качество звука при относительно небольшой цене, ее удобно носить на шее благодаря магнитному креплению, но при этом бывают перебои со звуком.

«Средний класс»

Условно эти наушники можно охарактеризовать так: стоят плюс минус 300 рублей, звучат хорошо, держат заряд несколько часов подряд и заодно поддерживают несколько популярных аудиокодеков для улучшенного звучания.

Выбираем беспроводные наушники, которые подойдут любому
Samsung Galaxy Buds

Samsung Galaxy Buds как раз подходят под это описание. Они выполнены в форме затычек, поддерживают управление жестами, защищены от брызг и на одном заряде держатся вплоть до шести часов. Кроме того, кейс поддерживает технологию беспроводной зарядки.

Пользователи пишут, что к достоинствам модели относится хорошая звукоизоляция, небольшой вес (можно долго носить не снимая), а также возможность тонкой настройки через фирменное приложение Samsung. Недостатки устройства — не всегда идеально работающая функция прослушивания окружающего шума во время прогулок.

Выбираем беспроводные наушники, которые подойдут любому
Huawei FreeBuds 3

Еще один вариант — Huawei FreeBuds 3. Их основная фишка — функция активного шумоподавления. Производитель заявляет, что при ее активации наушники «режут» окружающие звуки, позволяя пользователю сосредоточиться лишь на музыке. Впрочем, из-за конструкции вкладышей функция не всегда оправдывает ожидания.

Покупатели отмечают высокое качеству звука FreeBuds 3, стабильную связь со смартфоном, а также возможность использования гарнитуры для долгих разговоров. К тому же кейс поддерживает беспроводную зарядку. К минусам относят отсутствие функции автоматической паузы при доставании наушника из уха.

Выбираем беспроводные наушники, которые подойдут любому
AirPods

А вот об AirPods второго поколения долго рассказывать не придется. Эти наушники — самые популярные в мире, конкуренцию которым (во всяком случае, судя по продажам) составить почти никто не может.

От одного заряда AirPods работают не более пяти часов, но с учетом зарядного кейса автономность возрастает до 24 часов. AirPods способны подключаться как к устройствам от самой Apple, так и к гаджетам на Android. Правда, в последнем случае могут быть доступны не все их функции.

К плюсам AirPods, кроме названных выше, пользователи относят удобное жестовое управление. Минус — подходят не под все ушные раковины.

Топовые наушники

Выбираем беспроводные наушники, которые подойдут любому
AirPods Pro

В этой категории остановимся на двух моделях. Первая — AirPods Pro от компании Apple. К их плюсам можно отнести все названные выше особенности обычных AirPods, а также продвинутую систему активного шумоподавления. AirPods Pro выполнены в форме затычек, благодаря чему этот режим работает достаточно хорошо.
К недостаткам относят чуть менее удобное в сравнении с обычными AirPods жестовое управление из-за более короткой ножки.

Выбираем беспроводные наушники, которые подойдут любому
Sony WF-1000XM3

Sony WF-1000XM3 — наверное, едва ли не самая технически продвинутая модель в нашей подборке. Ее основное предназначение — слушать музыку (а не, например, подкасты). Проще говоря: наушники звучат, в том числе благодаря поддержке кодека LDAC, лучше, чем конкуренты. Это же можно сказать и о фирменной системе активного шумоподавления — она отлично избавляет от внешних шумов.

Но все же без минусов не обошлось. Один из таких — очень массивный зарядный кейс. Сами наушники тоже вряд ли получится назвать миниатюрными. Не уверены, что долго носить их в ушах будет комфортно.

 
 
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Начало года — традиционное время презентаций новых топовых смартфонов. Большинство их них уже не оснащается 3,5-мм разъемом для наушников. Производители...
 
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