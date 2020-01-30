Какой фотоаппарат выбрать?

Источник материала: IT.Tut.by

Рынок электроники богат на предложения фотоаппаратов , поэтому легко можно потеряться в обилии устройств. При выборе камеры стоит опираться на свои потребности и задачи камеры. Фотоаппараты из среднего ценового сегмента, не рассчитанные на профессионалов, могут стать инструментом для красочных снимков.

Как выбрать лучшую модель в любом ценовом сегменте?

Перед покупкой фотоаппарата необходимо смотреть не только на популярные бренды и модели, но и на технические характеристики устройства. Ниже представлены базовые параметры, по которым следует выбирать подходящую модель.

Матрица

Основной элемент любой современной модели фотоаппарата — матрица. Параметры матрицы определяются ее размером и количеством пикселей. Чем больше размер матрицы и ее разрешение, тем качественнее получаются фотографии.

Зум

Для создания фотографий на дальней дистанции используется функция «Zoom». «Зум» делится на два вида:

Оптический зум используется для приближения объекта линзы объектива, в результате чего их положение меняется. Это позволяет создать качественное изображение без размытия и потери разрешения. В большинство современных моделей устанавливается оптический зум.

Цифровой зум — аналог низкого качества оптического зума, который создают иллюзию приближения. В результате качество фотографии значительно падает. Зачастую цифровой зум устанавливается на смартфонах.

Пример классической модели со встроенным оптическим зумом — Canon EOS R Body .

Светочувствительность и выдержка

Светочувствительность — функция сенсора, позволяющая обрабатывать падающий на объект свет, что делает снимки качественными даже при плохом или ночном освещении. Зачастую параметры светочувствительности настраиваются вручную. Вид чувствительности измеряется в единицах ISO. Значение может сильно отличаться в зависимости от модели фотоаппарата.

Выдержка — параметр, на который рекомендуется обращать внимание при покупке зеркального или беззеркального фотоаппарата. В компактных камерах установлена автоматическая настройка. Чем выше показатели выдержки, тем обширнее функционал фотоаппарата.

Стабилизация

Большинство современных фотоаппаратов оснащены функцией стабилизации. Параметр позволяет избежать размытия фотографии в том случае, если рука немного дрогнула. Особенно функция полезна при использовании зума, когда необходимо сфокусироваться на объекте.

Стабилизация бывает двух видов:

Цифровой стабилизатор — бюджетный вариант, предназначенный для создания обычных изображений. Работа стабилизатора основана на программном уровне, в результате чего изображение может получиться менее качественным. Зачастую функция используется при съемке видео. Оптическая стабилизация основана на изменении положения оптических элементов объектива. Это значительно увеличивает качество фотографий. Пример популярной модели с оптической стабилизацией — Nikon D3500 Kit .

Питание

Емкость аккумулятора и система питания важны при выезде на природу и места, где нет возможности зарядить устройство от розетки.

В процессе выбора устройства рекомендуется обращать внимание на емкость аккумулятора. Чем она выше, тем дольше фотоаппарат проработает в автономном режиме.

Производители

На рынке электроники можно найти множество производителей фотоаппаратов, однако рекомендуется отдавать предпочтение моделям от проверенных и зарекомендованных пользователями брендов:

— Canon

— Nikon

— Sony

Популярные модели

На площадке KUPI.TUT.BY среди пользователей наиболее популярны модели:

Фотоаппарат Canon EOS M50 Kit . Пользователи ценят модель за качество изображения и стабилизацию. 98% покупателей рекомендуют этот товар. Рейтинг устройства — 4.5. Фотоаппарат Nikon D3500 Kit . 97% покупателей рекомендуют этот товар. Пользователи ценят устройство также за качество изображения, качество стабилизации и удобство использования. Рейтинг модели — 5.0. Фотоаппарат Fujifilm X-T30 Kit . 79% покупателей рекомендуют этот товар. Пользователи оценили качество изображения. Рейтинг устройства — 4.5.

В каталоге фотоаппаратов на площадке KUPI.TUT.BY представлены характеристики моделей, цены от белорусских интернет-магазинов и отзывы покупаталей.