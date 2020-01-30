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Какой фотоаппарат выбрать?
30.01.2020 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Рынок электроники богат на
Как выбрать лучшую модель в любом ценовом сегменте?
Перед покупкой фотоаппарата необходимо смотреть не только на популярные бренды и модели, но и на технические характеристики устройства. Ниже представлены базовые параметры, по которым следует выбирать подходящую модель.
Матрица
Основной элемент любой современной модели фотоаппарата — матрица. Параметры матрицы определяются ее размером и количеством пикселей. Чем больше размер матрицы и ее разрешение, тем качественнее получаются фотографии.
Зум
Для создания фотографий на дальней дистанции используется функция «Zoom». «Зум» делится на два вида:
Пример классической модели со встроенным оптическим зумом —
Светочувствительность и выдержка
Светочувствительность — функция сенсора, позволяющая обрабатывать падающий на объект свет, что делает снимки качественными даже при плохом или ночном освещении. Зачастую параметры светочувствительности настраиваются вручную. Вид чувствительности измеряется в единицах ISO. Значение может сильно отличаться в зависимости от модели фотоаппарата.
Выдержка — параметр, на который рекомендуется обращать внимание при покупке зеркального или беззеркального фотоаппарата. В компактных камерах установлена автоматическая настройка. Чем выше показатели выдержки, тем обширнее функционал фотоаппарата.
Стабилизация
Большинство современных фотоаппаратов оснащены функцией стабилизации. Параметр позволяет избежать размытия фотографии в том случае, если рука немного дрогнула. Особенно функция полезна при использовании зума, когда необходимо сфокусироваться на объекте.
Стабилизация бывает двух видов:
Питание
Емкость аккумулятора и система питания важны при выезде на природу и места, где нет возможности зарядить устройство от розетки.
В процессе выбора устройства рекомендуется обращать внимание на емкость аккумулятора. Чем она выше, тем дольше фотоаппарат проработает в автономном режиме.
Производители
На рынке электроники можно найти множество производителей фотоаппаратов, однако рекомендуется отдавать предпочтение моделям от проверенных и зарекомендованных пользователями брендов:
Популярные модели
На площадке KUPI.TUT.BY среди пользователей наиболее популярны модели:
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Как выбрать лучшую модель в любом ценовом сегменте?
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