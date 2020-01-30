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Какой фотоаппарат выбрать?

30.01.2020 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Рынок электроники богат на предложения фотоаппаратов, поэтому легко можно потеряться в обилии устройств. При выборе камеры стоит опираться на свои потребности и задачи камеры. Фотоаппараты из среднего ценового сегмента, не рассчитанные на профессионалов, могут стать инструментом для красочных снимков.

Как выбрать лучшую модель в любом ценовом сегменте?

Перед покупкой фотоаппарата необходимо смотреть не только на популярные бренды и модели, но и на технические характеристики устройства. Ниже представлены базовые параметры, по которым следует выбирать подходящую модель.

Матрица

Основной элемент любой современной модели фотоаппарата — матрица. Параметры матрицы определяются ее размером и количеством пикселей. Чем больше размер матрицы и ее разрешение, тем качественнее получаются фотографии.

Зум

Для создания фотографий на дальней дистанции используется функция «Zoom». «Зум» делится на два вида:

  • Оптический зум используется для приближения объекта линзы объектива, в результате чего их положение меняется. Это позволяет создать качественное изображение без размытия и потери разрешения. В большинство современных моделей устанавливается оптический зум.
  • Цифровой зум — аналог низкого качества оптического зума, который создают иллюзию приближения. В результате качество фотографии значительно падает. Зачастую цифровой зум устанавливается на смартфонах.

Пример классической модели со встроенным оптическим зумом — Canon EOS R Body.

Светочувствительность и выдержка

Светочувствительность — функция сенсора, позволяющая обрабатывать падающий на объект свет, что делает снимки качественными даже при плохом или ночном освещении. Зачастую параметры светочувствительности настраиваются вручную. Вид чувствительности измеряется в единицах ISO. Значение может сильно отличаться в зависимости от модели фотоаппарата.

Выдержка — параметр, на который рекомендуется обращать внимание при покупке зеркального или беззеркального фотоаппарата. В компактных камерах установлена автоматическая настройка. Чем выше показатели выдержки, тем обширнее функционал фотоаппарата.

Стабилизация

Большинство современных фотоаппаратов оснащены функцией стабилизации. Параметр позволяет избежать размытия фотографии в том случае, если рука немного дрогнула. Особенно функция полезна при использовании зума, когда необходимо сфокусироваться на объекте.

Стабилизация бывает двух видов:

  1. Цифровой стабилизатор — бюджетный вариант, предназначенный для создания обычных изображений. Работа стабилизатора основана на программном уровне, в результате чего изображение может получиться менее качественным. Зачастую функция используется при съемке видео.
  2. Оптическая стабилизация основана на изменении положения оптических элементов объектива. Это значительно увеличивает качество фотографий. Пример популярной модели с оптической стабилизацией — Nikon D3500 Kit.

Питание

Емкость аккумулятора и система питания важны при выезде на природу и места, где нет возможности зарядить устройство от розетки.

В процессе выбора устройства рекомендуется обращать внимание на емкость аккумулятора. Чем она выше, тем дольше фотоаппарат проработает в автономном режиме.

Производители

На рынке электроники можно найти множество производителей фотоаппаратов, однако рекомендуется отдавать предпочтение моделям от проверенных и зарекомендованных пользователями брендов:

— Canon
— Nikon
— Sony

Популярные модели

На площадке KUPI.TUT.BY среди пользователей наиболее популярны модели:

  1. Фотоаппарат Canon EOS M50 Kit. Пользователи ценят модель за качество изображения и стабилизацию. 98% покупателей рекомендуют этот товар. Рейтинг устройства — 4.5.
  2. Фотоаппарат Nikon D3500 Kit. 97% покупателей рекомендуют этот товар. Пользователи ценят устройство также за качество изображения, качество стабилизации и удобство использования. Рейтинг модели — 5.0.
  3. Фотоаппарат Fujifilm X-T30 Kit. 79% покупателей рекомендуют этот товар. Пользователи оценили качество изображения. Рейтинг устройства — 4.5.

В каталоге фотоаппаратов на площадке KUPI.TUT.BY представлены характеристики моделей, цены от белорусских интернет-магазинов и отзывы покупаталей.

 
 
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