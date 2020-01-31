В Витебске и Орше бастуют водители «Яндекс.Такси»

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31 января в Витебске и Орше бастуют водители агрегатора «Яндекс.Такси», при этом в областном центре сервис отключен, а машины стоят на стоянках. В Орше около 50 водителей с самого утра поставили свои автомобили возле Ледовой арены. С помощью забастовки таксисты хотят добиться повышения зарплат. По словам обратившихся в СМИ водителей, если руководство не обратит внимание на их проблему, то не исключено, что акция протеста продолжится и в выходные.

Водители «Яндекс. Такси» в Орше рано утром 31 января начали собираться возле Ледовой арены. К 10 часам утра пришло около 50 человек: вся парковка рядом заставлена машинами.

Оршанские таксисты объявили забастовку на целый день, до вечера пятницы. Они просят поднять им гарантированный суточный заработок.

Таксист Ольга:

Доплата - все меньше и меньше. Если делаешь 35 заказов, то получаешь 112 рублей. Раньше было 145 рублей, потом эту сумму урезали, потом еще раз урезали - вот до 112 рублей. Это не зарплата, потому что машины - собственные, ремонт делаешь сам, и заправляешься тоже за свои деньги. Я в среднем в месяц зарабатываю 1700 рублей - но это если взять только два-три выходных.

При этом количество заказов наниматель может и повысить:

Сделать не 35, а 40 заказов. Это вообще нереально! Выходишь на работу в семь часов утра, а домой можешь приехать неизвестно когда. Ночью я, женщина, не работаю: пассажиры могут быть и пьяные, и опасные.

Что делать дальше, оршанские таксисты решат вечером 31 января:

Машины от арены заберем в 22 часа. А дальше будем смотреть: работать или нет. Если сделают доплату, то выйдем на работу.