ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

EA: Xbox Series X и PlayStation 5 «поражают воображение»

31.01.2020 16:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Представители крупнейшего издателя видеоигр — EA — поделились мыслями по поводу грядущих игровых приставок от компаний Sony и Microsoft — PlayStation 5 и Xbox Series X. В компании заявили, что они «поразят воображение» людей. Об этом сообщает IGN.

EA: Xbox Series X и PlayStation 5 «поражают воображение»
На изображении Xbox Series X

«Мощность новых консолей окажется значительно выше в сравнении с существующими моделями. С помощью этих приставок мы сможем сделать гораздо больше. Эти вещи поразят воображение пользователей», — заявили в EA. В компании добавили, что это касается не только их собственных проектов, но и всей индустрии в целом. Следующее поколение приставок даже «позволит разрабатывать игры в новых жанрах».

Напомним: Xbox Series X и PlayStation 5 должны появиться в продаже ближе к рождественскому сезону этого года. Дизайн и основные особенности консоли Microsoft уже известны, информации о PlayStation 5 пока меньше. Впрочем, мы уже знаем, что обе приставки будут поддерживать технологию трассировки лучей, что должно положительно сказаться на графике в готовящихся для них играх.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние игровые приставки:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители крупнейшего издателя видеоигр — EA — поделились мыслями по поводу грядущих игровых приставок от компаний Sony и Microsoft — PlayStation 5 и Xbox Series X....
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Wargaming пожертвует 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в Китае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика