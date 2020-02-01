Чума, голод и войны: худший год в истории, который привел к веку бедствий

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«Худший год для всего живого» — так историки называют 536 год от Рождества Христова, запустивший целую череду ужасных событий. 42.TUT.BY рассказывает, как климат спровоцировал войны и переселения и изменил наш мир.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Etienne Desclides / unsplash.com

В истории человечества было множество темных страниц. Так, в 1349 году чума уничтожила половину Европы, в 1918 году от испанского гриппа умерли от 50 до 100 миллионов человек, в основном молодежь. В 1816-м в Западной Европе и Северной Америке стояла необычайно холодная погода, из-за чего этот период вошел в историю как «год без лета». Но, по мнению исследователя средневекового периода Майкла Маккормика, худшим годом в истории человечества остается 536-й, который буквально можно назвать эпохой «Темных веков».

В тот год таинственный туман на 18 месяцев накрыл Европу, Ближний Восток и некоторые регионы Азии. Летом температура опустилась до 1,5−2,5 градуса Цельсия, что стало началом самого холодного десятилетия за 2300 лет.

Можно только представить, что почувствовали очевидцы. К сожалению, до нас дошли лишь скупые свидетельства историков тех времен.

«В течение этого года произошло самое страшное предзнаменование. Солнце скудно источало свет, померкнув, словно луна, и происходившее напоминало затмение», — писал византийский историк Прокопий Кесарийский.

Римский политический деятель Кассиодор рассказывал , что люди удивлялись, так как в полдень не видели тень от своих тел. Он также добавлял, что солнце имело «голубоватый» цвет, луна потеряла свой блеск и «кажется, что времена года перемешались».

В ирландских летописях записано следующее: «Неурожай хлеба в 536 году н. э.» (летопись Ольстера); «неурожай хлеба в 536−539 годах н. э.» (летопись Inisfallen). В европейской хронике упоминали про «густой и сухой туман».



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Nathan Anderson / Unsplash

Кроме того, известно, что в августе 536-го в Китае выпал снег, что привело к задержке сбора урожая. А засуха в Перу существенно повлияла на доколумбовую культуру Моче. Высказывается мнение, что именно из-за перемены климата на севере Перу уменьшились плодородные почвы, так что местные жители были вынуждены покинуть крупные города и переселиться в меньшие селения в глубине континента. Не исключено, что в эту эпоху вспыхивали междоусобные войны за ресурсы. Ситуацию усугубили и несколько сильных и достаточно разрушительных землетрясений.

Если восстановить примерную хронологию тех событий, то 536−545 годы стали самым холодным десятилетием в истории за 2000 лет. В Ирландии, Скандинавии, Месопотамии и Китае был неурожай, приведший к голоду и смертям. Так, только в Северном Китае за 536−538 годы умерло 80% населения. Хотя, возможно, не всех убил голод: в те же годы разгорелась война между северокитайским государством Восточная Вэй и монгольским Западная Вэй.

В 540−542 годах летние температуры в Европе вновь падают до 1,4−2,7 °C. В 541−543 годах в Средиземноморье вспыхивает Юстинианова чума — первая в истории зарегистрированная пандемия чумы, возникшая во время правления византийского императора Юстиниана I.

Хотя сейчас высказывается мнение, будто масштабы эпидемии могут быть несколько преувеличены, известно, что 66% жителей Константинополя погибли от заболевания. Жертвами чумы стали около 66 миллионов человек на Востоке и до 25 миллионов — в Европе. Возможно, именно от этой инфекции погибли король валлийского королевства Гвинед Майлгун и святой Финниан Клонардский.



Святой Себастьян молится за жертв Юстиниановой чумы, картина конца XV века. Источник: wikimedia.org

Считается, что это похолодание стало причиной массовой миграции в Европе, так как усугубило и без того суровый климат климатического пессимума раннего Средневековья , когда зимы были морозными и суровыми, а влажность высокой.

В частности, в летописях времен похолодания описывается переселение баваров из Богемии на территорию Реции (дунайская провинция Римской империи). В византийских источниках упоминаются набеги гуннов, славян и антов на Иллирию и Фракию. Славяне доходят до Северной Италии, практически колонизируют реку Эльбу по всему ее течению, попадают в предгорья Альп, верховья Рейна и низовья Дуная. А кочевники авары вторгаются в степи Западного Прикаспия и Северное Причерноморье и Византию. Довершает картину то, что в 536-м византийский военачальник Велизарий вернул Рим. Нетрудно заметить, что люди в тот период двигались на юг, где, как они считали, будет теплее.

Войны, голод и неурожай ввергли экономику цивилизованного мира в упадок. Лишь в 640-м дела стали приходить в порядок — в пользу этого говорит повышенное содержание свинца в швейцарских льдах, что свидетельствует об активной добыче серебра (его выплавляли из свинцовой руды). Второй пик содержания свинца во льдах приходится на 660-й год, и третий — на 695-й. Это показывает, что в условиях того времени золото стало редкостью, и торговцам пришлось перейти на серебро в качестве денежного стандарта. Может, именно тогда стало укрепляться купеческое сословие.

Память об этих темных в прямом смысле слова временах сохранилась в людской памяти. Так, воспоминания о месяцах без солнца можно встретить на камне викингов из Река, датируемом IX веком нашей эры. В частности, там есть надпись, смысл которой можно сформулировать как страх перед новым климатическим кризисом, похожим на катастрофу после 536 года: в тексте говорится о «конфликте между светом и тьмой, теплом и холодом, жизнью и смертью».

Что же стало причиной всех этих бедствий?



Извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль 17 апреля 2010 года. Фото: Árni Friðriksson / wikimedia.org

О том, что VI век нашей эры был очень тяжелым, свидетельствуют не только летописи. Так, дендрохронологический анализ колец ирландского дуба в Белфасте показал аномально маленький рост в 536 году и еще одно резкое падение в 542 году после частичного восстановление. Те же данные исследователи фиксировали в кольцах деревьев из Швеции и Финляндии, из калифорнийской Сьерра-Невады и Чили.

Было выдвинуто множество объяснений, например, что изменения были вызваны пеплом или пылью, выброшенными в воздух после извержения вулкана (так называемая «вулканическая зима»), или после удара кометы либо метеорита.

Так, в 1984 году ученые предположили, что многочисленные несчастья могли быть спровоцированы вулканом Рабаул (расположен в Восточной Новой Британии, Папуа — Новая Гвинея). В 1999-м — что причиной послужило извержение вулкана Кракатау. В 2009 году появилась теория, основанная на анализе ледяных кернов Гренландии, обвинившая во всем множественные удары комет.

А в 2010-м группа исследователей представила доказательства, свидетельствующие о связи между извержением вулкана Илопанго в центральном Сальвадоре и событиями 536 года.

Исследование 2015 года также подтвердило теорию крупного извержения в «535-м или начале 536 года», при этом североамериканские вулканы считались наиболее вероятным «кандидатами». Также были косвенные свидетельства о повторном извержении в 539−540 годах, вероятно, где-то в тропиках.

Однако в 2018-м ученые из Гарвардского университета предположили , что причиной было извержение вулкана в Исландии, которое произошло в начале 536 года.

В работе группы исследователей рассказывается, что они проанализировали ледник Колле-Ньифетти в Швейцарских Альпах. Новейшие методы позволили определить возраст каждого слоя с точностью до месяца: лазер нарезал пластинки льда толщиной 120 микрон, которые равнялись нескольким дням или неделям снегопадов. Затем каждый образец анализировался на наличие десятка элементов, что позволило с высокой точностью определить, когда в тот год были бури, извержения вулканов или добыча свинца.



Глыба древнего льда, которую изучали специалисты. Изображение: Nicole Spaulding / Antiquity

В слое льда, датируемом весной 536 года, были обнаружены две микроскопические частички вулканического стекла — очень похожие по своему составу на те, что находили ранее в озерах и торфяных болотах Европы и ледяных кернах Гренландии. А еще они были очень похожи на вулканическую породу из Исландии.

В результате американские ученые заключили: в начале 536 года произошло сильнейшее извержение вулкана в Исландии. Погода и ветер в то время были такими, что шлейф от извержения пошел на юго-восток через Европу и дошел до Азии, оставляя за собой холод и тьму.

Но почему страны в Северном полушарии окутала зловещая дымка? Дело в том, что при мощном извержении вулкана в воздух попадают сера, висмут и другие вещества. Все это образует своеобразную вуаль, которая отражает солнечный свет и понижает температуру на земле.

Вдобавок после первого извержения произошли еще два — в 540-м и 547-м. Все это плюс чума и погрузило Европу в кризис, на выход из которого потребовалось не менее ста лет.

Сейчас можно лишь гадать, что было бы с нашим миром, не будь тех извержений. Может, Рим смог бы вернуть себе былое величие и даже захватил бы современные Россию или Китай. Может, мы бы сейчас использовали для международного общения латынь, а не английский. И вполне вероятно, что страны Европы выглядели бы иначе, и говорили на других языках. Но этого мы уже не узнаем.