Apple закрывает все магазины в Китае из-за коронавируса

Источник материала: IT.Tut.by

Apple временно закрыла все свои магазины в материковом Китае до 9 февраля. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании.



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Как сообщили в Apple, это было сделано из-за вспышки нового типа коронавируса.

«Мы думаем о людях, наиболее пострадавших от коронавируса, и о тех, кто работает круглосуточно, чтобы изучать и сдерживать его.

«Из-за осторожности и на основании последних рекомендаций ведущих экспертов в области здравоохранения мы закрываем все наши корпоративные офисы, магазины и контактные центры в материковом Китае до 9 февраля», — говорится в сообщении компании.

При этом онлайн-магазин Apple в Китае останется открытым. Компания пообещала вновь открыть свои магазины «как можно скорее».

Напомним, что эта организация считает Китай своим ключевым рынком. По информации CNBC, использовавшем правительственные данные, в декабре в Китае было отгружено 3,2 миллиона iPhone (в декабре 2018 года было поставлено 2,7 миллиона).

Также Apple достигла рекордного уровня в среду, 29 января 2020 года, после того как превысила прогнозы по доходам и продажам за последний квартал. Ее выручка выросла на 9% — до 91,8 млрд долларов, причем доходы частично были обусловлены доходами от iPhone, которые выросли на 8% благодаря новым моделям до 55,96 млрд долларов.

В Китае, по данным на 21.00 31 января, количество погибших от нового коронавируса возросло до 259 человек, еще 72 человека выздоровели и были выписаны.

Ниже — цены популярных смартфонов Apple: