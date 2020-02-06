Разница в цене до 40%. Какие недорогие смартфоны прошлого года сейчас выгодно купить

Источник материала: IT.Tut.by

Конец февраля — начало марта — традиционное время анонса новых смартфонов от крупных производителей. Вскоре после этого гаджеты поступают в продажу. Впрочем, гнаться за новинками не всегда выгодно — иногда стоит рассмотреть и модели прошлого года, которые уже успели существенно подешеветь. Мы выбрали пять таких устройств, которые начали продаваться еще в прошлом году, но до сих пор являются вполне актуальными.

Несмотря на недавний старт продаж более «свежего» Galaxy A51, обычный Galaxy A50 вряд ли можно назвать устаревшим. Этот аппарат по итогам прошлого года и вовсе стал одним из самых продаваемых в мире. На наш взгляд, серьезных минусов у Galaxy A50 немного: к ним можно отнести медленный сканер отпечатков пальцев и пластиковый корпус. Но последнее для многих не будет проблемой, особенно если докупить к аппарату чехол.





В остальном Galaxy A50 радует: у девайса «сочный» 6,4-дюймовый AMOLED-экран, отличная автономность (порядка двух дней) благодаря аккумулятору объемом в 4000 мА·ч, более-менее конкурентоспособная основная камера (25 Мп + 8 Мп + 5 Мп), а также бонусы вроде поддержки быстрой зарядки и установки сразу двух SIM-карт и карты памяти.

Опасения может вызывать лишь связка процессора Exynos 9610 и 4/6 ГБ оперативной памяти. В AnTuTu смартфон набирает около 150 тысяч баллов — не самый высокий показатель на момент публикации материала. Впрочем, с «бытовыми» задачами устройство справляется, поиграть также получится (пускай и не с самым высоким fps).

Зато девайс существенно подешевел. На момент старта продаж в апреле прошлого года официальная цена Galaxy A50 составляла 689 рублей, а сегодня в интернет-магазинах смартфон продается от 465 рублей (разница — 33%).

Этот смартфон также вряд ли нуждается в представлении — не зря за ним выстраивались огромные очереди.





В актив аппарата входит 6,3-дюймовый IPS-дисплей, процессор Snapdragon 660, от 3/32 ГБ памяти, батарейка объемом в 4000 мА·ч (до двух дней без подключения к электросети), а также основная камера разрешением 48 Мп + 5 Мп. «Фишки» вроде поддержки ускоренной подзарядки и современного порта USB-C также на месте.

В общем, гаджет вряд ли можно назвать супермощным (145 тысяч баллов в AnTuTu), но, как и в случае с Galaxy A50, на все базовые задачи производительности хватает. Камера снимает выше среднего, но может и лучше, если установить специальный софт (Google-камеру). Из спорных решений — невозможность поставить сразу две «симки» и карту памяти.

В начале апреля 2019 года базовая модификация Redmi Note 7 (3/32 ГБ) стоила 539 рублей. Сегодня модель уже с 4/64 ГБ памяти в интернете продается примерно от 400 рублей (разница — 26%).

Гаджет вышел еще до введения санкций со стороны США, так что в P30 Lite проблем с сервисами Google нет. Устройство работает так же, как и другие девайсы под управлением Android.





Главные «фишки» P30 Lite: красивый градиентный корпус, относительно скромные габариты за счет экрана на 6,15 дюйма (устройством легко управлять одной рукой), быстрый сканер отпечатков на задней панели (работает быстрее, чем встроенный в экран в Galaxy A50), а также неплохая основная камера на 24 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

К недостаткам отнесем не самое выдающееся, но все же достаточное время автономной работы — около одного дня (объем батареи — 3340 мА·ч). Производительность (процессор Kirin 710 + 4 ГБ оперативной памяти) примерно такая же, как и у названных выше смартфонов. Кого-то может расстроить невозможность установить одновременно две сим-карты и карту памяти.

Зато девайс заметно подешевел. На старте продаж в конце апреля прошлого года стартовая модификация аппарата (4/128 ГБ) стоила 799 рублей. Такой же девайс сегодня в интернет-магазинах можно найти от 480 рублей (разница — 40%).

В отличие от предыдущих смартфонов в подборке, Honor 9X вышел в продажу только несколько месяцев назад, так что его цена еще не успела существенно снизиться. Впрочем, это не мешает ему относительно успешно продаваться.





Основная отличительная черта аппарата — выезжающая фронтальная камера из верхней грани корпуса. По задумке производителя, это позволяет избавиться от различных вырезов и «дырок» под передний фотомодуль в экране (на 6,59 дюйма) и сделать его более цельным.

В остальном характеристики вполне ожидаемые: процессор Kirin 710, 4/128 ГБ памяти, гибридный слот для сим-карт и карты памяти, батарея на 4000 мА·ч, а также сдвоенная основная камера разрешением 48 Мп и 2 Мп.





Если вы никогда раньше не слышали про бренд Realme, не пугайтесь. Официально в Беларуси он не представлен (смартфоны продают в частных интернет-магазинах), но на родине в Китае хорошо известен. Изначально Realme являлся «дочкой» Oppo, а позже отделился в отдельный бренд, которым владеет BBK. Последней также принадлежат OnePlus и Vivo.

Другими словами, смартфоны Realme — одни из главных конкурентов популярных у нас гаджетов Xiaomi.

Главная особенность Realme 5 Pro — относительно невысокая цена и выдающиеся технические характеристики. Смартфон оснащается 6,3-дюймовым экраном, технологией защиты от брызг, мощным процессором Snapdragon 712, батарейкой на 4035 мА·ч (есть быстрая зарядка), а также четверной основной камерой — 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Операционная система — Android с фирменной оболочкой ColorOS 6.