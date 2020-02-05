В «Яндексе» произошел глобальный сбой. Задело и белорусов, но не всех

Источник материала: IT.Tut.by

У сервисов «Яндекса» случился глобальный сбой. Об этом говорит информация специализированного сайта downdetector.





Судя по карте сбоев, основные затруднения испытывают пользователи на территории России. Сообщается, что у многих юзеров «сломались» сервисы с такси, почтой, онлайновым хранилищем данных и музыкой. На сколько распространена проблема, точно неизвестно.

В Беларуси проблемы есть, но не у всех пользователей. Так, например, у некоторых перестали работать «Яндекс.Такси» и Uber BY. По непонятной причине, большинство жалующихся — владельцы гаджетов Apple.

РБК со ссылкой на представителей «Яндекса» заявил , что в компании знают о проблеме и уже работают над ее решением.