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В «Яндексе» произошел глобальный сбой. Задело и белорусов, но не всех

05.02.2020 16:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

У сервисов «Яндекса» случился глобальный сбой. Об этом говорит информация специализированного сайта downdetector.

В «Яндексе» произошел глобальный сбой. Задело и белорусов, но не всех

Судя по карте сбоев, основные затруднения испытывают пользователи на территории России. Сообщается, что у многих юзеров «сломались» сервисы с такси, почтой, онлайновым хранилищем данных и музыкой. На сколько распространена проблема, точно неизвестно.

В Беларуси проблемы есть, но не у всех пользователей. Так, например, у некоторых перестали работать «Яндекс.Такси» и Uber BY. По непонятной причине, большинство жалующихся — владельцы гаджетов Apple.

РБК со ссылкой на представителей «Яндекса» заявил, что в компании знают о проблеме и уже работают над ее решением.

 
 
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У сервисов «Яндекса» случился глобальный сбой. Об этом говорит информация специализированного сайта downdetector.
 
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