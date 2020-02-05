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В «Яндексе» произошел глобальный сбой. Задело и белорусов, но не всех
05.02.2020 16:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
У сервисов «Яндекса» случился глобальный сбой. Об этом
Судя по карте сбоев, основные затруднения испытывают пользователи на территории России. Сообщается, что у многих юзеров «сломались» сервисы с такси, почтой, онлайновым хранилищем данных и музыкой. На сколько распространена проблема, точно неизвестно.
В Беларуси проблемы есть, но не у всех пользователей. Так, например, у некоторых перестали работать «Яндекс.Такси» и Uber BY. По непонятной причине, большинство жалующихся — владельцы гаджетов Apple.
РБК со ссылкой на представителей «Яндекса»
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У сервисов «Яндекса» случился глобальный сбой. Об этом говорит информация специализированного сайта downdetector.
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