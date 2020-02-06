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Новый флагман Xiaomi показали на фото до анонса. Известна и его цена

06.02.2020 11:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Точная дата презентации новых флагманских смартфонов Xiaomi — Mi 10 и Mi 10 Pro — пока не известна, но дизайн одного из аппаратов недавно «утек» в Сеть. Также стали доступны несколько снимков с основной камеры девайса, и его предполагаемая цена.

Новый флагман Xiaomi показали на фото до анонса. Известна и его цена

В Twitter-аккаунте Xiaomishka — его автор зачастую оказывается прав относительно еще не представленных гаджетов Xiaomi — появились фото предполагаемого Mi 10. Судя по снимкам, устройство получит дисплей-водопад, а вот физических клавиш на боковых гранях не будет. Зато рамки сверху и снизу панели окажутся тонкими.

Также известно, что устройство оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 865. Основная камера включает несколько модулей, но разрешение основного составит 108 Мп. Ниже — два снимка, сделанные на еще не представленный смартфон:

Новый флагман Xiaomi показали на фото до анонса. Известна и его цена

Новый флагман Xiaomi показали на фото до анонса. Известна и его цена

Ориентировочная цена Mi 10 в стартовой конфигурации в Китае — чуть больше 500 долларов. Возможно, из-за распространяющегося коронавируса производитель откажется от обычной презентации девайсов и проведет ее в онлайн-режиме.

Ниже — цены других смартфонов Xiaomi:

 
 
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Точная дата презентации новых флагманских смартфонов Xiaomi — Mi 10 и Mi 10 Pro — пока не известна, но дизайн одного из аппаратов недавно «утек» в Сеть. Также стали...
 
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