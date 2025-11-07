Аудит в Беларуси: обязательный и инициативный аудит для бизнеса

Источник материала: ProBusiness





В системе корпоративного управления белорусских компаний аудит выполняет две ключевые функции: обеспечивает комплаенс (соответствие законодательству) и способствует повышению прозрачности и инвестиционной привлекательности. Обязательный аудит является строгим требованием для целого ряда организаций, а инициативный — служит интересам собственников, которые хотят получить от аудитора независимую оценку рисков и активов. «Про бизнес» разобрался, какие компании и когда должны либо могут привлекать аудиторов для проверок, как аудиторские проверки позволяют минимизировать юридические риски, а также как выбрать аудиторскую компанию.

Виды аудита: обязательный и инициативный

В Беларуси аудит подразделяется на обязательный и инициативный. Обязательный аудит ежегодно проводят компании, которые перечислены в ст. 22 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З «Об аудиторской деятельности» (далее — Закон об аудиторской деятельности). Обязанность проведения аудита установлена Законом об аудиторской деятельности. Обязательный аудит компании проводят не позднее 30 июня года, следующего за отчетным (п. 10 ст. 22 Закона об аудиторской деятельности).

Остальные компании имеют право проводить аудиторские проверки по собственной инициативе, периодичность проведения проверок определяют сами компании.

Все компании могут выбирать аудиторов самостоятельно. Для этого определяют критерии, которым должен соответствовать аудитор — индивидуальный предприниматель или аудиторская компания.

Обязательный аудит: кто в зоне внимания?

Перечень видов компаний, которым нужно ежегодно проводить аудит годовой индивидуальной и консолидированной (в случае ее составления) бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь, установлен в п. 3 ст. 22 Закона об аудиторской деятельности.

В частности, это:

Открытые акционерные общества (ОАО), которые обязаны раскрывать информацию о себе в соответствии с законодательством о ценных бумагах;

Страховые организации и страховые брокеры;

Резиденты Парка высоких технологий;

Профессиональные участники рынка ценных бумаг.





Другие компании, у которых объем выручки от реализации за предыдущий отчетный год превышает 500 000 базовых величин. Объем выручки считается на 31 декабря предыдущего отчетного года. В настоящее время базовая величина (БВ) в Беларуси — 42 BYN. Соответственно, если такая БВ сохранится на 31 декабря 2025 г., то обязательный аудит нужен в 2026 г. компаниям, у которых выручка на 31 декабря 2025 г. превышает 21 млн BYN.

Юридическая ответственность за непроведение обязательного аудита в Беларуси Для руководителя организации, которая избегает проведения обязательного ежегодного аудита, определена мера административной ответственности. Это штраф в размере до 30 БВ (на момент написания статьи это 1260 BYN) (ст. 12.33 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь «Уклонение от проведения обязательного аудита»).

Инициативный аудит: осознанный выбор для защиты бизнеса

В отличие от обязательного, инициативный аудит — это осознанный выбор. Аудит в данном случае не связан с выполнением требований законодательства, а является стратегическим шагом для укрепления позиций компании, минимизации рисков и принятия взвешенных управленческих решений. Периодичность проведения такого аудита не установлена, ее обычно определяет руководитель компании. Это может быть вообще не периодический аудит, а ситуативный: например, при продаже компании или привлечении инвестора.

Вот примеры правовых и бизнес-ситуаций, когда имеет смысл провести инициативный аудит: 1. Подготовка к сделке M&A, продаже доли или бизнеса Речь идет о сделках по слиянию и поглощению бизнесов (реорганизации). В контексте аудита проверка перед M&A — это как «медосмотр» перед такой серьезной сделкой, чтобы убедиться, что вы покупаете здоровый бизнес без скрытых «болезней» (долгов, судебных исков или проблем с отчетностью). В этом случае инициативный аудит становится главным инструментом due diligence (проверки добросовестности). Польза аудита для продавца бизнеса: аудит помогает объективно оценить компанию, подготовить обоснованную цену и заранее выявить и устранить «слабые места» в учете и документах. Это мощный аргумент в переговорах, который повышает доверие покупателя и позволяет провести сделку быстрее и дороже. Польза аудита для покупателя/инвестора: независимая аудиторская проверка — это страховка от покупки «кота в мешке». Аудитор поможет обнаружить скрытые обязательства, неотраженные в отчетности убытки, проблемные активы и юридические риски, что позволит скорректировать цену сделки или вовремя от нее отказаться. 2. Вход нового инвестора в бизнес Прежде чем вложить средства, инвестор должен быть уверен в прозрачности и надежности компании. Инициативный аудит дает ему такую уверенность. Чистое аудиторское заключение — это лучший способ подтвердить достоверность финансовых показателей и добросовестность ведения бизнеса, что значительно ускоряет процесс инвестирования. 3. Смена руководителя или собственника Вот в чем польза проведения инициативного аудита в данной ситуации: Для нового руководителя (собственника) — аудит позволяет получить объективную картину финансового состояния компании «на входе». Это страхует нового лидера от ответственности за возможные ошибки и нарушения, допущенные предыдущим руководством. Для уходящего собственника/директора — проверка дает юридическое подтверждение того, что бизнес передан в нормальном состоянии, защищает репутацию уходящего от возможных претензий в будущем. 4. Подозрения в хищениях или злоупотреблениях со стороны сотрудников Когда имеются признаки недобросовестности персонала (нестыковки в отчетах, пропажа активов, странные сделки), инициативный аудит становится инструментом финансового расследования. Аудиторы помогут документально зафиксировать нарушения, оценить размер ущерба и собрать доказательную базу, которую можно будет использовать для корректировки учета, взыскания убытков с виновных лиц, в суде или при обращении в правоохранительные органы. 5. Подготовка к налоговой проверке Налоговая проверка — всегда стресс и риск крупных финансовых потерь. Инициативный аудит в этом случае выполняет роль «репетиции» перед налоговой проверкой. Аудиторы проанализируют учетную политику, первичные документы, расчеты по налогам и сборам, выявят слабые места и ошибки. Это позволит компании до прихода налоговиков самостоятельно все исправить, подать уточненные декларации и минимизировать риски доначислений и штрафов. 6. Добровольная ликвидация компании Проверка, которую проводят аудиторы перед ликвидацией компании, называется «независимая оценка деятельности организации». Проведение аудита перед ликвидацией (перед обращением в регистрирующий орган с заявлением о ликвидации) по общему правилу заменяет обязательные в случае ликвидации компании проверки ее деятельности со стороны таможни, налоговых органов и Белгосстраха. Однако такая проверка не заменяет проверку Фонда социальной защиты населения. Нужно обратить внимание, что оценку деятельности при ликвидации организации имеют право проводить только аудиторы, которые работают не менее трех лет. В течение 20 рабочих дней со дня подачи заявления о ликвидации в регистрирующий орган организации нужно представить отчет аудитора и аудиторское заключение в налоговую, таможню и Белгосстрах ( Положение о порядке оказания аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, услуг по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности), а также требованиях к аудиторским организациям, аудиторам, осуществляющим деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, оказывающим такие услуги (утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.07.2017 № 500). В каждой из этих ситуаций инициативный аудит выступает не как статья расходов, а как инвестиция в безопасность, репутацию и устойчивое развитие (или в закрытие) бизнеса. Это инструмент, который позволяет перевести финансовые риски из категории «неизвестных» в категорию «управляемых».

Какие этапы проходят компании, которые желают провести инициативный аудит

Вот несколько этапов, которые проходят компании, которые желают провести инициативный аудит:

Этап 1. Определение задачи, которую требуется разрешить с помощью аудитора

Например, нужна аудиторская проверка при смене главного бухгалтера, руководителя компании или перед продажей доли в компании. Далее принимается решение о проведении аудиторской проверки.

Этап 2. Разработка требований к аудитору — ИП или аудиторской организации

Каждая компания самостоятельно определяет — каким требованиям должен соответствовать аудитор. Некоторые компании ограничиваются только критерием стоимости аудиторских услуг, для других также важна экспертность аудиторов в проверяемой сфере, рекомендации от клиентов, длительность работы на рынке аудиторских услуг и другие критерии.

Этап 3. Поиск и подбор кандидатуры аудитора или аудиторской компании

Компании могут искать аудиторов любыми доступными легальными способами: с помощью рекомендаций, личных связей, исследования рынка аудиторских услуг в сети интернет, в аудиторском реестре на сайте Министерства финансов Республики Беларусь и других способов.





Этап 4. Заключение договора с выбранным аудитором (аудиторской организацией)

Обычно аудиторы предлагают свою форму договора на оказание аудиторских услуг. Договор оказания аудиторских услуг содержит обязательные (существенные) условия, которые перечислены в ст. 25 Закона об аудиторской деятельности.

Нужно иметь в виду, что аудит может проводиться в один этап или в несколько этапов. Это обозначает, что годовую отчетность аудитор проверяет по частям: часть годовой отчетности аудитор проверяет например, в текущем календарном году, а часть — в следующем. Компания сама решает, как для нее удобнее проводить аудиторскую проверку: в один этап или в несколько. Другие важные условия договора, на которые стоит обратить внимание — стоимость услуг аудитора и порядок их оплаты.





Значение аудиторского заключения

Аудиторское заключение — это не просто формальный отчет. Это официальный документ, который имеет юридическую силу и содержит мнение аудитора, выраженное в установленной форме (абз. 6 ст. 2 Закона об аудиторской деятельности).

В случаях, когда проводится обязательный ежегодный аудит, аудиторское заключение является частью годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности (п. 10 ст. 22 Закона об аудиторской деятельности). Без аудиторского заключения годовая бухгалтерская отчетность компании, которая обязана проходить обязательный аудит, считается неполной и не принимается собственниками и государственными органами.

Практическая польза аудита для бизнеса: инвестиции в доверие и безопасность

Помимо выполнения законодательных требований, аудиторское заключение является инструментом в руках собственника и руководства для достижения стратегических целей:

При взаимодействии с государственными органами

Наличие положительного аудиторского заключения — это свидетельство благонадежности компании для налоговых органов и других контролирующих инстанций. Оно свидетельствует о высокой культуре ведения учета и снижает риски проверок компании контролирующими органами по «горячим» критериям.

При обращении за финансированием и инвестициями

Для банков и инвесторов аудиторское заключение — это один из запрашиваемых документов при принятии решений о выдаче кредита или вхождении в капитал. Такой документ снимает множество вопросов о реальном финансовом состоянии компании, ускоряет процедуру due diligence (проверки добросовестности) и повышает доверие, что может повлиять на более выгодные условия финансирования.

При защите от субсидиарной ответственности для собственников и руководителей

В спорных ситуациях, особенно при банкротстве, положительное аудиторское заключение может служить весомым доказательством в суде того, что руководитель и собственники действовали добросовестно, принимали управленческие решения на основе достоверной информации и не допускали действий, приведших к банкротству. Это серьезный аргумент против попыток привлечения их к субсидиарной ответственности по долгам компании.





При разрешении корпоративных конфликтов

В спорах между акционерами или участниками общества аудиторское заключение выступает в роли независимого арбитра. Оно дает объективную оценку законности распределения прибыли, достоверности данных о стоимости компании и помогает урегулировать конфликты на основе беспристрастных данных.

При принятии управленческих решений

Для собственников, которые не погружены в операционное управление, заключение аудитора может стать главным источником уверенности в том, что предоставляемая им финансовая информация отражает реальное положение дел. Это позволяет принимать стратегические решения о развитии, дивидендной политике или продаже бизнеса, опираясь на проверенные данные.

Операционные и репутационные риски, если избегать проведения аудита

Многие руководители ошибочно полагают, что они экономят ресурсы, когда не проводят аудит. На практике иногда это создает серьезные операционные и репутационные риски, которые обходятся бизнесу гораздо дороже. Речь идет не только о прямых штрафах, но и о потере ключевых возможностей для роста.

Операционные риски:

1. Невозможность стать уполномоченным экономическим оператором (УЭО)

Статус УЭО в Беларуси открывает компании «зеленый коридор» на таможне: упрощенные процедуры, ускоренное оформление и выпуск товаров. Это мощное конкурентное преимущество для импортеров и экспортеров. Однако одним из обязательных условий его получения является подтверждение финансовой устойчивости и сведений, на основе которых она определена. Без положительного аудиторского заключения за несколько лет выполнить это требование сложно. Компания, которая отказывается от аудита, зачастую добровольно лишает себя возможности получить этот статус и проигрывает более прозрачным конкурентам.

2. Невозможность участия в крупных тендерах при государственных закупках

Участие в тендерах, госзакупках — это значительный объем выручки для многих предприятий. Организаторы закупок, особенно крупные государственные заказчики, все чаще включают в перечень квалификационных требований предоставление аудиторских заключений за предыдущие периоды. Это служит для них гарантией финансовой стабильности и добросовестности потенциального поставщика. Отсутствие аудиторского заключения автоматически отсекает компанию от участия в тендерных контрактах, сужая ее рынок сбыта.

3. Проблемы с доступом к финансированию

Для банков и инвесторов финансовая отчетность без аудиторского заключения в ряде случаев может привести к отказу в финансировании.

Репутационные риски — потеря доверия и статуса:

1. Сигнал о неблагонадежности для контрагентов

Крупные и серьезные партнеры, планируя долгосрочное сотрудничество, все чаще запрашивают аудиторские заключения. Его отсутствие могут оценить, как попытку что-то скрыть: нестабильное финансовое положение, проблемы с отчетностью или нечистоплотность владельцев. Это подрывает самое ценное — деловую репутацию и уровень доверия, что приводит к потере выгодных контрактов и надежных партнеров.

2. Блокировка корпоративных действий

Для акционерных обществ и ООО, которые обязаны проходить ежегодный аудит, отсутствие обязательного аудиторского заключения может парализовать ключевые управленческие решения. Так, без утвержденного аудита годовую отчетность не примет общее собрание акционеров/участников. Это, в свою очередь, блокирует законное распределение прибыли и выплату дивидендов, что неизбежно ведет к конфликтам между собственниками.





Практические шаги: как выбрать аудитора в Беларуси и подготовиться к проверке

Выбор аудиторской организации — это не просто поиск исполнителя по наименьшей цене. Это выбор партнера, который несет ответственность за заключение, которое имеет юридическую силу. Доверять проверку своей отчетности можно только той компании, которая соответствует всем законодательным критериям.

Вот несколько критериев для выбора аудиторской организации: 1. Обязательное членство в Белорусской аудиторской палате Аудиторская деятельность невозможна без вступления в Белорусскую аудиторскую палату. Почему это важно? Членство в палате — это гарантия того, что организация работает в правовом поле и соблюдает профессиональные стандарты. Проверить наличие аудитора в реестре членов Белорусской аудиторской палаты можно на официальном сайте палаты. Работа с организацией не из реестра равносильна отсутствию аудита. 2. Наличие квалификационного аттестата у руководителя проверки и аудиторов Аудит — это лицензируемый вид деятельности, где вместо лицензии выступает квалификационный аттестат аудитора, который выдает Министерство финансов. Это документ, подтверждающий, что специалист имеет необходимые знания и компетенции. На что обратить внимание? Недостаточно, чтобы аттестат был просто у директора аудиторской компании. Квалификационный аттестат должен быть у руководителя проверки (проекта) и у аудиторов, которые будут непосредственно проводить проверку в вашей компании. Перед заключением договора стоит запросить копии этих документов и убедиться в их актуальности. 3. Наличие договора страхования гражданской ответственности Это ваша главная защита на случай профессиональной ошибки аудитора. Закон обязывает все аудиторские организации страховать свой риск ответственности за нарушение договорных обязательств. Как это вас защищает? Если впоследствии будет доказано, что аудиторская организация выдала неверное заключение, которое скрыло существенные искажения в отчетности, и это нанесло вашей компании ущерб (например, вы приняли неверное решение, полагаясь на эти данные), вы сможете предъявить требование о возмещении убытков. Выплату по такому иску гарантирует страховая компания. Перед началом работы с аудитором необходимо запросить и проверить копию действующего договора страхования.





Краткий чек-лист для подписания договора оказания аудиторских услуг:

Членство аудитора в Аудиторской палате и наличие квалификационных аттестатов. Наличие страховки. Предмет и объем работ в договоре описаны детально и понятно. Сроки проведения аудита четко прописаны и реалистичны. Стоимость и порядок расчетов прозрачны. Ответственность сторон справедливо распределена. Пункт о конфиденциальности присутствует.

Потратив время на тщательный анализ договора, вы закладываете основу для спокойного и профессионального аудита, результаты которого будут надежно защищать интересы вашего бизнеса.

Для белорусского бизнеса аудит — это не абстрактное понятие, а конкретное требование закона или взвешенное решение собственника. Пренебрежение аудитом — это осознанный риск, цена которого многократно превышает стоимость самой проверки.