Аудит в Беларуси: обязательный и инициативный аудит для бизнеса
В системе корпоративного управления белорусских компаний аудит выполняет две ключевые функции: обеспечивает комплаенс (соответствие законодательству) и способствует повышению прозрачности и инвестиционной привлекательности. Обязательный аудит является строгим требованием для целого ряда организаций, а инициативный — служит интересам собственников, которые хотят получить от аудитора независимую оценку рисков и активов. «Про бизнес» разобрался, какие компании и когда должны либо могут привлекать аудиторов для проверок, как аудиторские проверки позволяют минимизировать юридические риски, а также как выбрать аудиторскую компанию.
Виды аудита: обязательный и инициативный
В Беларуси аудит подразделяется на обязательный и инициативный. Обязательный аудит ежегодно проводят компании, которые перечислены в ст. 22
Остальные компании имеют право проводить аудиторские проверки по собственной инициативе, периодичность проведения проверок определяют сами компании.
Все компании могут выбирать аудиторов самостоятельно. Для этого определяют критерии, которым должен соответствовать аудитор — индивидуальный предприниматель или аудиторская компания.
Обязательный аудит: кто в зоне внимания?
Перечень видов компаний, которым нужно ежегодно проводить аудит годовой индивидуальной и консолидированной (в случае ее составления) бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь, установлен в п. 3 ст. 22 Закона об аудиторской деятельности.
В частности, это:
Другие компании, у которых объем выручки от реализации за предыдущий отчетный год превышает 500 000 базовых величин. Объем выручки считается на 31 декабря предыдущего отчетного года. В настоящее время базовая величина (БВ) в Беларуси — 42 BYN. Соответственно, если такая БВ сохранится на 31 декабря 2025 г., то обязательный аудит нужен в 2026 г. компаниям, у которых выручка на 31 декабря 2025 г. превышает 21 млн BYN.
Инициативный аудит: осознанный выбор для защиты бизнеса
В отличие от обязательного, инициативный аудит — это осознанный выбор. Аудит в данном случае не связан с выполнением требований законодательства, а является стратегическим шагом для укрепления позиций компании, минимизации рисков и принятия взвешенных управленческих решений. Периодичность проведения такого аудита не установлена, ее обычно определяет руководитель компании. Это может быть вообще не периодический аудит, а ситуативный: например, при продаже компании или привлечении инвестора.
Какие этапы проходят компании, которые желают провести инициативный аудит
Вот несколько этапов, которые проходят компании, которые желают провести инициативный аудит:
Этап 1. Определение задачи, которую требуется разрешить с помощью аудитора
Например, нужна аудиторская проверка при смене главного бухгалтера, руководителя компании или перед продажей доли в компании. Далее принимается решение о проведении аудиторской проверки.
Этап 2. Разработка требований к аудитору — ИП или аудиторской организации
Каждая компания самостоятельно определяет — каким требованиям должен соответствовать аудитор. Некоторые компании ограничиваются только критерием стоимости аудиторских услуг, для других также важна экспертность аудиторов в проверяемой сфере, рекомендации от клиентов, длительность работы на рынке аудиторских услуг и другие критерии.
Этап 3. Поиск и подбор кандидатуры аудитора или аудиторской компании
Компании могут искать аудиторов любыми доступными легальными способами: с помощью рекомендаций, личных связей, исследования рынка аудиторских услуг в сети интернет, в аудиторском
Этап 4. Заключение договора с выбранным аудитором (аудиторской организацией)
Обычно аудиторы предлагают свою форму договора на оказание аудиторских услуг. Договор оказания аудиторских услуг содержит обязательные (существенные) условия, которые перечислены в ст. 25
Нужно иметь в виду, что аудит может проводиться в один этап или в несколько этапов. Это обозначает, что годовую отчетность аудитор проверяет по частям: часть годовой отчетности аудитор проверяет например, в текущем календарном году, а часть — в следующем. Компания сама решает, как для нее удобнее проводить аудиторскую проверку: в один этап или в несколько. Другие важные условия договора, на которые стоит обратить внимание — стоимость услуг аудитора и порядок их оплаты.
Значение аудиторского заключения
Аудиторское заключение — это не просто формальный отчет. Это официальный документ, который имеет юридическую силу и содержит мнение аудитора, выраженное в установленной форме (абз. 6 ст. 2 Закона об аудиторской деятельности).
В случаях, когда проводится обязательный ежегодный аудит, аудиторское заключение является частью годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности (п. 10 ст. 22 Закона об аудиторской деятельности). Без аудиторского заключения годовая бухгалтерская отчетность компании, которая обязана проходить обязательный аудит, считается неполной и не принимается собственниками и государственными органами.
Практическая польза аудита для бизнеса: инвестиции в доверие и безопасность
Помимо выполнения законодательных требований, аудиторское заключение является инструментом в руках собственника и руководства для достижения стратегических целей:
При взаимодействии с государственными органами
Наличие положительного аудиторского заключения — это свидетельство благонадежности компании для налоговых органов и других контролирующих инстанций. Оно свидетельствует о высокой культуре ведения учета и снижает риски проверок компании контролирующими органами по «горячим» критериям.
При обращении за финансированием и инвестициями
Для банков и инвесторов аудиторское заключение — это один из запрашиваемых документов при принятии решений о выдаче кредита или вхождении в капитал. Такой документ снимает множество вопросов о реальном финансовом состоянии компании, ускоряет процедуру due diligence (проверки добросовестности) и повышает доверие, что может повлиять на более выгодные условия финансирования.
При защите от субсидиарной ответственности для собственников и руководителей
В спорных ситуациях, особенно при банкротстве, положительное аудиторское заключение может служить весомым доказательством в суде того, что руководитель и собственники действовали добросовестно, принимали управленческие решения на основе достоверной информации и не допускали действий, приведших к банкротству. Это серьезный аргумент против попыток привлечения их к субсидиарной ответственности по долгам компании.
При разрешении корпоративных конфликтов
В спорах между акционерами или участниками общества аудиторское заключение выступает в роли независимого арбитра. Оно дает объективную оценку законности распределения прибыли, достоверности данных о стоимости компании и помогает урегулировать конфликты на основе беспристрастных данных.
При принятии управленческих решений
Для собственников, которые не погружены в операционное управление, заключение аудитора может стать главным источником уверенности в том, что предоставляемая им финансовая информация отражает реальное положение дел. Это позволяет принимать стратегические решения о развитии, дивидендной политике или продаже бизнеса, опираясь на проверенные данные.
Операционные и репутационные риски, если избегать проведения аудита
Многие руководители ошибочно полагают, что они экономят ресурсы, когда не проводят аудит. На практике иногда это создает серьезные операционные и репутационные риски, которые обходятся бизнесу гораздо дороже. Речь идет не только о прямых штрафах, но и о потере ключевых возможностей для роста.
Операционные риски:
1. Невозможность стать уполномоченным экономическим оператором (УЭО)
Статус УЭО в Беларуси открывает компании «зеленый коридор» на таможне: упрощенные процедуры, ускоренное оформление и выпуск товаров. Это мощное конкурентное преимущество для импортеров и экспортеров. Однако одним из обязательных условий его получения является подтверждение финансовой устойчивости и сведений, на основе которых она определена. Без положительного аудиторского заключения за несколько лет выполнить это требование сложно. Компания, которая отказывается от аудита, зачастую добровольно лишает себя возможности получить этот статус и проигрывает более прозрачным конкурентам.
2. Невозможность участия в крупных тендерах при государственных закупках
Участие в тендерах, госзакупках — это значительный объем выручки для многих предприятий. Организаторы закупок, особенно крупные государственные заказчики, все чаще включают в перечень квалификационных требований предоставление аудиторских заключений за предыдущие периоды. Это служит для них гарантией финансовой стабильности и добросовестности потенциального поставщика. Отсутствие аудиторского заключения автоматически отсекает компанию от участия в тендерных контрактах, сужая ее рынок сбыта.
3. Проблемы с доступом к финансированию
Для банков и инвесторов финансовая отчетность без аудиторского заключения в ряде случаев может привести к отказу в финансировании.
Репутационные риски — потеря доверия и статуса:
1. Сигнал о неблагонадежности для контрагентов
Крупные и серьезные партнеры, планируя долгосрочное сотрудничество, все чаще запрашивают аудиторские заключения. Его отсутствие могут оценить, как попытку что-то скрыть: нестабильное финансовое положение, проблемы с отчетностью или нечистоплотность владельцев. Это подрывает самое ценное — деловую репутацию и уровень доверия, что приводит к потере выгодных контрактов и надежных партнеров.
2. Блокировка корпоративных действий
Для акционерных обществ и ООО, которые обязаны проходить ежегодный аудит, отсутствие обязательного аудиторского заключения может парализовать ключевые управленческие решения. Так, без утвержденного аудита годовую отчетность не примет общее собрание акционеров/участников. Это, в свою очередь, блокирует законное распределение прибыли и выплату дивидендов, что неизбежно ведет к конфликтам между собственниками.
Практические шаги: как выбрать аудитора в Беларуси и подготовиться к проверке
Выбор аудиторской организации — это не просто поиск исполнителя по наименьшей цене. Это выбор партнера, который несет ответственность за заключение, которое имеет юридическую силу. Доверять проверку своей отчетности можно только той компании, которая соответствует всем законодательным критериям.
Краткий чек-лист для подписания договора оказания аудиторских услуг:
Потратив время на тщательный анализ договора, вы закладываете основу для спокойного и профессионального аудита, результаты которого будут надежно защищать интересы вашего бизнеса.
Для белорусского бизнеса аудит — это не абстрактное понятие, а конкретное требование закона или взвешенное решение собственника. Пренебрежение аудитом — это осознанный риск, цена которого многократно превышает стоимость самой проверки.
