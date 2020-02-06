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Ученые предупредили о «глобальном коллапсе» из-за экологии

06.02.2020 14:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ученые предупредили, что многократные экологические кризисы могут вызвать «системный коллапс». Об этом сообщает Phys.org.

Кадр из фильма "Послезавтра".
Кадр из фильма «Послезавтра».

Пересекающиеся экологические кризисы могут привести планету к «глобальному системному коллапсу» — в этом уверены более 200 ведущих ученых, опрошенных международной исследовательской организацией Future Earth.

По их мнению, изменение климата, экстремальные погодные явления (от ураганов до волн тепла), упадок жизнеобеспечивающих экосистем, продовольственная безопасность и истощающиеся запасы пресной воды — все это представляет собой огромную проблему для человечества в 21 веке.

В совокупности пять этих факторов могут влиять и усиливать друг друга таким образом, что это способно привести к «глобальному системному коллапсу». Например, волны экстремального тепла ускоряют глобальное потепление, а то, в свою очередь, усиливает кризис питьевой воды и дефицит продовольствия. Утрата биоразнообразия ослабляет способность природных и сельскохозяйственных систем справляться с экстремальными климатическими явлениями, а также подвергает риску поставки продовольствия.

Человечество до сих пор безуспешно борется за ограничение выбросов CO2 и метана, главным образом от сжигания ископаемого топлива. Если во время потепления планета также начнет выделять огромное количество парниковых газов (например, из-за таяния вечной мерзлоты), то даже эти усилия будут сведены на нет.

«2020 год — критическое время для рассмотрения этих вопросов, — сказала Эми Люерс, исполнительный директор Future Earth. — Наши действия в следующем десятилетии определят наше общее будущее».

Недавние исследования показали, что некоторые районы мира могут вскоре столкнуться с шестью экстремальными погодными явлениями одновременно — от жары и лесных пожаров до дождей и смертоносных штормов.

Например, если температура на планете поднимется на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, то Нью-Йорк, скорее всего, к 2100 году будет ежегодно сталкиваться с одной серьезной климатической угрозой, такими как экстремальные дожди, повышение уровня моря и шторм.

И во всех сценариях тропические прибрежные районы пострадают больше всего.

 
 
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Ученые предупредили, что многократные экологические кризисы могут вызвать «системный коллапс». Об этом сообщает Phys.org.
 
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