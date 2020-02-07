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Замглавы МИД России о новых американских боеголовках: «США допускают ограниченную ядерную войну»
07.02.2020 09:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Москва реагирует с большой тревогой на
«Мы реагируем на это с большой тревогой не потому, что видим в этом угрозу безопасности нашей страны, как раз безопасность надежным образом обеспечена в результате усилий, которые предпринимались и в плане вооружения, и в плане создания перспективных образцов военной техники, но с точки зрения доктрин и концепций, которые применяются американцами в ядерной сфере. Это очень тревожно», — сказал он.
Появление на стратегических носителях США зарядов пониженной мощности означает допущение США ограниченной ядерной войны, отметил Рябков.
«Появление на стратегических носителях США зарядов пониженной мощности означает, что ранее прозвучавшие в декларативной форме с американской стороны рассуждения о возможности применения такого рода средств в гипотетическом конфликте уже воплощаются в металле, в изделиях. Это отражение того, что США реально понижают ядерный порог, что они допускают для себя ведение ограниченной ядерной войны и победу в такой войне», — сказал дипломат.
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Москва реагирует с большой тревогой на размещение США новых ядерных боеголовок малой мощности W76−2 на подводных лодках. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь...
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