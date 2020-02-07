Панголина назвали вероятным промежуточным хозяином китайского коронавируса

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По словам китайских исследователей, вспышка коронавируса в Китае могла распространиться от летучих мышей к людям в результате незаконного оборота панголинов — плацентарных млекопитающих. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информационное агентство «Синьхуа».



Панголин. Источник: wikimedia.org

Специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун пришли к такому выводу, изучив примерно тысячу образцов генетического материала.

Всемирный фонд дикой природы заявляет, что панголин является одним из наиболее распространенных в Азии млекопитающих. Хотя он защищен международным правом, его мясо считается деликатесом в таких странах, как Китай, а чешуя используется в народной медицине.

Предполагается, что вспышка нового типа коронавируса началась на рынке в китайском городе Ухань, где также продавались живые дикие животные. Эксперты в области здравоохранения полагают, что это заболевание может возникнуть у летучих мышей, а затем передаваться человеку, возможно, через другой вид.

На роль промежуточного хозяина подходит панголин, так как геномная последовательность коронавируса, которым заразились эти животные, на 99% идентична геному вируса у людей. Но пока это предварительные варианты, которые стоит подтвердить, сравнив распространенность коронавируса среди разных видов на основе репрезентативных образцов.