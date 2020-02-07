Как будет выглядеть новый флагман Xiaomi

Источник материала: IT.Tut.by

В Twitter появилась публикация от инсайдера Tech Droider — на фото показан постер Xiaomi Mi10 с детализированным изображением флагмана.

На этом снимке видно, что у Xiaomi Mi10 будет модуль основной камеры с четырьмя датчиками, причем один из них вынесен за границы основного блока. Также, если верить постеру, гаджет будет представлен как минимум в синем и зеленом цветах.

Мы писали ранее, что устройство получит дисплей-водопад, а вот физических клавиш на боковых гранях не будет. Зато рамки сверху и снизу панели окажутся тонкими.

Также известно, что устройство оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 865. Основная камера включает несколько модулей, но разрешение основного составит 108 Мп.

Вот примеры снимков, сделанных на еще не представленный смартфон:









Ориентировочная цена Mi 10 в стартовой конфигурации в Китае — чуть больше 500 долларов. Возможно, из-за распространяющегося коронавируса производитель откажется от обычной презентации девайсов и проведет ее в онлайн-режиме.