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С помощью мобильного телефона можно оплатить проезд в Гомеле

07.02.2020 22:36 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

В Гомеле начали тестировать систему оплаты проезда в городских автобусах с помощью мобильных телефонов. Уже запустили пилотный проект, сообщает сайт progomel.by.


На данный момент систему опробуют на одном из городских маршрутов, а к концу года стоит задача внедрить её во всей городской транспортной сети. Мобильное приложение разработала минская компания. Его можно будет бесплатно скачать. А один из белорусских банков предоставляет технологии электронного кошелька. Об этом рассказал генеральный директор ОАО «Гомельоблавтотранс» Дмитрий Старостенко.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле начали тестировать систему оплаты проезда в городских автобусах с помощью мобильных телефонов.
 
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