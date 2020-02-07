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С помощью мобильного телефона можно оплатить проезд в Гомеле
07.02.2020 22:36 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
В Гомеле начали тестировать систему оплаты проезда в городских автобусах с помощью мобильных телефонов. Уже запустили пилотный проект, сообщает сайт progomel.by.
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В Гомеле начали тестировать систему оплаты проезда в городских автобусах с помощью мобильных телефонов.
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