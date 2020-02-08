Великая эпидемия: кем был первый официальный пациент с испанкой

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В 1918 году в мире разразилась одна из самых страшных пандемий гриппа — испанки. По разным оценкам за 18 месяцев во всем мире заболело 550 миллионов человек, или 29,5% населения Земли. Умерло около 50−100 миллионов человек, или от 2,7 до 5,3% населения планеты.

Как сказал молекулярный патологоанатом Джеффри Таубенбергер, «80 лет назад в мире орудовал массовый убийца, правосудие над которым так и не свершилось». К сожалению, мы до сих пор точно не знаем, что именно послужило источником пандемии. Но в документах остались сведения о первом официальном пациенте, заболевшем испанкой, — некоем Альберте Гитчелле, рядовом в американском военном лагере. 42.TUT.BY вспоминает его историю.

Чем страшна испанка



Больные «испанкой». Фото: wikimedia.org

Американская журналистка Кэтрин Энн Портер, сама перенесшая испанку в 1918 году, описала в своей новелле «Бледный конь, бледный всадник» дикие слухи, циркулировавшие в американском обществе того времени.

Одни считали, что бациллы испанки распространяются через таблетки аспирина от компании Bayer, другие — что заразу завезли в США на немецком корабле и тайно распылили над городом: даже нашлась некая пожилая дама, которая видела над портом Бостона «грязное облако». А подполковник Филипп С. Доун — начальник санитарной службы флота гражданских судов, переоборудованных в военных целях — даже дал интервью изданию The Philadelphia Inquirer, где сказал, что микробы испанского гриппа были завезены в США на подводной лодке.

Учитывая ужас самой болезни, неудивительно, что люди искали внешнего врага. Как протекало заболевание? Еще сегодня человек был молод и здоров, например ждал отправки на поля Первой мировой в военном лагере или работал в офисе. А потом у него начинала болеть голова, воспалялись глаза, во всем теле начинался озноб, который нельзя было унять никаким одеялом. В конце заболевший впадал в забытье и начинал страдать от галлюцинаций.

Дальнейшая судьба пациента была неопределенной. Кто-то выздоравливал — например Кэтрин Энн Портер вышла из больницы очень слабой и практически лысой, а ее вновь отраставшие волосы были практически седыми. А кто-то умирал: перед смертью лицо несчастного темнело настолько, что, по воспоминаниям очевидца, некоего военного врача, подписавшего свое письмо именем Рой, «белого мужчину было не отличить от негра». Ступни тоже чернели. Человек харкал кровью, а когда его тело вскрывали после смерти, легкие оказывались тяжелыми и разбухшими, как куски печени.

Откуда появился вирус



Фото: Archive of Modern Conflict London / Reuters

Испанку можно условно разделить на две волны. Первая была относительно безобидной и возникла, скорее всего, примерно за год до второй.

Насчет того, что послужило причиной первой вспышки, есть много теорий. Как говорится в исследовании вирусологов от 1999 года, центром испанского гриппа был военный комплекс и больничный лагерь в Эстампле, Франция.

В конце 1917-го военные врачи сообщили о появлении новой болезни с высокой смертностью, которую позже признали гриппом. Переполненный лагерь и больница были идеальным местом для распространения респираторного вируса. В больнице проходили лечение тысячи жертв химических атак и других жертв войны. Причем чтобы их прокормить, из окрестных деревень доставляли живых животных и домашнюю птицу. Изучив эти данные, вирусолог Джон Оксфорд и его команда постулировали , что мутировавший вирус изначально передался от птиц к свиньям, а от свиньи к человеку.

Другие ученые считают, что эпидемия зародилась в Канзасе, США: в частности, утверждалось что к концу 1917 года первая волна эпидемии была зафиксирована как минимум в 14 военных лагерях США.

Более ранние гипотезы выдвигали различные точки происхождения эпидемии, например что она родом из Восточной Азии. В 1993 году Клод Ханнун, эксперт по испанке в Институте Пастера, утверждал, что вирус, вероятно, пришел из Китая, затем мутировал в США неподалеку от Бостона и распространился оттуда в Европу. А политолог Эндрю Прайс-Смит опубликовал данные из австрийских архивов, согласно которым грипп зародился в Австрии в начале 1917 года.

В 2014 году канадский историк Марк Хамфрис сообщил, что причиной пандемии могла послужить мобилизация 96 тысяч китайских рабочих для работы за британской и французской линиями фронта. Но это утверждение было опровергнуто в 2016-м в отчете Китайской медицинской ассоциации: по заявлению специалистов, не было обнаружено никаких свидетельств того, что вирус 1918 года попал в Европу через китайских солдат и рабочих из Юго-Восточной Азии. Взамен ученые обнаружили доказательства того, что вирус циркулировал в европейских армиях в течение нескольких месяцев до пандемии 1918 года.

Версия китайских ученых выглядит правдоподобно. Когда зараженный чихает или кашляет, более полумиллиона вирусных частиц могут распространиться среди находящихся поблизости. Близкие расстояния и массовые передвижения войск во время Первой мировой ускорили пандемию.

Война, возможно, также увеличила летальность вируса. Некоторые полагают, что иммунная система солдат была ослаблена из-за недоедания, а также стрессов от боевых и химических атак, что усиливало их восприимчивость к вирусу.

Как бы там ни было, история сохранила имя первого официального пациента с испанкой. Его иногда называют «нулевым», что явно неправильно. Но все же пример этого человека может нам рассказать, как болезнь распространилась по всему миру.

Первый официальный пациент



Открытка 1918 года. Источник: hippostcard.com

В США испанский грипп впервые наблюдали в округе Хаскелл, штат Канзас, причем еще в январе 1918 года. Это побудило местного доктора Лоринга Майнера предупредить академический журнал Службы общественного здравоохранения США о возможной опасности.

В марте 1918 года (по разным источникам, то ли 4 числа, то ли 11) рядовой Альберт Гитчелл (Albert Gitchell) проснулся в военном лагере Фэнстон, при Форт Райли, штат Канзас, США. Он собирался в тот день приступить к выполнению своих обычных обязанностей, но вскоре понял, что заболел.

Мужчина отправился в госпиталь, где пожаловался на «сильную простуду»: он страдал от лихорадки, боли в горле и мышцах, а также головной боли. Альберта тут же отправили в палатку для «заразных» больных. Но едва санитар поставил ему термометр, как в лазарет заявился капрал с теми же симптомами — даже температура была той же, 39 по Цельсию или 103 по Фаренгейту. А за ним еще один, и еще.

Уже к полудню число обратившихся составило 107 человек. К концу недели — 522. К концу апреля — 1127. Почему один человек послужил причиной заражения такого большого количества людей? Дело в том, что Альберт был поваром в одном из крупнейших военно-тренировочных лагерей США для отправки солдат в Европу. И болел он не первый день: ему стало плохо еще накануне, но он решил перенести «простуду» на ногах и продолжил готовить и подавать еду.

В этом лагере, по приблизительным оценкам, располагалось 50 тысяч солдат, которые неспешно готовились к отправке на поля Первой мировой. В нем проходили обучение пехотные дивизии, и квартировались сестринские корпуса Красного Креста. Первая партия солдат должна была отбыть в Европу весной 1918-го — как раз когда заболел Гитчелл.

В то время лагерем командовал генерал-майор Леонард Вуд, который обладал докторской степенью по медицине, но не остановил отправку. Да, 46 человек умерли — несколько больше, чем при обычном гриппе, но ничего страшного.

Командующий не увидел ничего странного в том, что солдаты, которые живут посреди равнины, где нередки пылевые бури, а печки топятся лепешками навоза, стали массово болеть «пневмонией». Так что заболевших изолировали в палатках, а тех, кто выглядел здоровым, погрузили на корабли и отправили через океан.

Испанка вернулась в этот же лагерь всего спустя несколько месяцев, и вторая волна была гораздо опасней. По воспоминаниям некоего хирурга Хардинга, который наблюдал первые случаи заболевания весной, уже в октябре в лагере находилось более пяти тысяч пациентов. Тогда болезнь уже стала общемировой проблемой.

Вторая волна



Американские солдаты, заболевшие испанкой, в госпитале во Франции, 1918 год. Источник: wikimedia.org

Первую волну испанки солдаты прозвали «трехдневной лихоманкой», хотя люди могли болеть неделю или дольше. В письмах домой солдаты упоминали про высокую температуру и боль по всем теле, но добавляли, что заболевшие выздоравливают, хотя последствия ощущаются «еще неделю-две».

Но вот о чем солдаты не знали, так это о высокой заразности вируса. Американские военные рассредоточились в нескольких странах Европы, где вскоре также стали фиксировать случаи «лихоманки».

Грипп получил названием «испанский», так как про вспышку активно писала испанская пресса, не скованная цензурой военного времени. Так, в мае 1918-го сообщалось о «восьми миллионах заболевших» в Испании, в том числе и о короле Альфонсо XIII. С гриппом слегла треть населения Мадрида, и многие правительственные учреждения вынуждены были закрыться.

А потом вирус мутировал. Что же пошло не так? Скорее всего, скученность и грязь в окопах, помноженная на вирус, породили пандемию. В августе 1918 года во французском Бресте зафиксировали появление более опасного штамма.

Развитие транспорта ускорило распространение болезни, так что уже скоро сообщения о гриппе можно было прочесть в прессе Шотландии, Англии, Франции, Голландии, Австралии, США, Африке, Азии. Единственным населенным местом, которое не подверглось пандемии, был остров Маражо в устье Амазонки в Бразилии. Военные быстро разнесли вирус по окопам Первой мировой, а оттуда и на «гражданку», и то, что до зимы 1918-го было вялотекущей инфекцией, стало смертельно опасным заболеванием с индексом смертности не менее 25%.

Только в США по разным оценкам заболело 28% населения, около 500 тысяч умерло. В Японии заболело 23 миллиона, а умерло 390 тысяч. В Голландской Ост-Индии из 30 млн жителей погиб каждый тридцатый, на Таити каждый десятый, в Самоа — каждый четвертый. Испанка проникла даже в поселения эскимосов.



Источник: wikimedia.org

Чтобы понять, что происходило в мире в то время, можно изучить воспоминания жителей Филадельфии в 1918 году. Этот крупный город был расположен неподалеку от двух крупных армейских лагерей — Форт-Дикс в Нью-Джерси и Форт-Мид в Мэриленде. Может, этот факт или же массовый парад, прошедший 20 сентября в городе, и привел к вспышке вируса. За первый месяц умерло 11 тысяч человек, причем за один день, 10 октября, погибло сразу 759. По свидетельствам историка Альфреда Кросби, похоронные бюро взвинчивали цены чуть ли не на 600%, а тела в городском морге складывались в 4−5 рядов. Двери были постоянно открыты из-за зловония, так что прохожие могли наблюдать весь этот ужас.

Только после второй волны испанки власти разных стран стали вести подробную статистику таких заболеваний. Так что сегодня мы можем лишь примерно судить о количестве погибших. Скорее всего, цифра составила в среднем 2,8% населения планеты.

В 1997 году Институт молекулярной патологии армии США (AFIP) получил образец вируса 1918 года из трупа коренной жительницы Аляски, захороненной в вечной мерзлоте 80 лет назад, и присвоил ему название H1N1. Этот образец позволил ученым в октябре 2002 года воссоздать генную структуру вируса 1918 года.

А что же Альберт Гитчелл, «первый пациент»? Он выжил. В 1919 году женился, в 1920-м, судя по переписи поселка Ри Хайтс в США, стал владельцем ресторана. В 1935 году получил лицензию на производство пива, в 1945-м переехал вместе с женой в соседний город, где и управлял магазином до 1951-го. Альберт прожил спокойную жизнь и умер в 1968 году.

Скорее всего, он так и не узнал, что его считают «нулевым пациентом». Судя по некоторым источникам, впервые Альберта так назвали в книге 1961 года, посвященной «Великой эпидемии», а затем в публикации 1976-го, посвященной вспышке «свиного гриппа». Но в любом случае этот человек вошел в историю.