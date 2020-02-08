В Антарктиде новый температурный рекорд - 18,3 градуса тепла

Источник материала: IT.Tut.by

В Антарктиде 6 февраля зарегистрировали самую высокую температуру за время наблюдений с 1961 года — 18,3 градуса по Цельсию. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Twitter Национальной метеорологической службы Аргентины.

«В этот полдень, 6 февраля, на базе Эсперанса был зафиксирован новый исторический рекорд (с 1961 года) температуры +18,3 градуса», — говорится в сообщении Национальной метеорологической службы Аргентины.

Новый рекорд, установленный так скоро после предыдущего, составившего 17,5 градусов по Цельсию в марте 2015 года, является признаком того, что потепление в Антарктиде происходит намного быстрее, чем в среднем по миру.

По данным Всемирной метеорологической организации (WMO), климат Антарктического полуострова — крупнейшего на континенте — один из наиболее быстро изменяющихся на планете: за последние 50 лет он нагрелся почти на 3 градуса.

Рекорд для всего антарктического региона, то есть для всей области к югу от 60 градусов широты, составляет 19,8 градусов — он был поставлен на острове Сигни в январе 1982 года.

Быстрое повышение температуры может привести к таянию ледников и, соответственно, повышению уровня моря.