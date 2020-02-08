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Умер лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Стэнли Коэн
08.02.2020 13:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Американский биохимик Стэнли Коэн, который в 1986 году совместно с Ритой Леви-Монтальчини был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине, умер в США на 98-м году жизни. Об этом
Ученый умер в среду, 5 февраля, в городе Нэшвилл (штат Теннесси).
Стэнли Коэн родился в 1922 году в Нью-Йорке. Он исследовал факторы роста животных и действие этих факторов на развитие клетки. Кроме того, Коэн открыл фактор роста эпидермиса — белок, стимулирующий рост и дифференцировку клеток эпителиального покрова.
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Американский биохимик Стэнли Коэн, который в 1986 году совместно с Ритой Леви-Монтальчини был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине, умер в США...
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