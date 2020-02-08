Умер лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Стэнли Коэн

Источник материала: IT.Tut.by

Американский биохимик Стэнли Коэн, который в 1986 году совместно с Ритой Леви-Монтальчини был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине, умер в США на 98-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на частный исследовательский Университет Вандербильта, где работал профессор.



Фото: Ricky Rogers / The Tennessean

Ученый умер в среду, 5 февраля, в городе Нэшвилл (штат Теннесси).

Стэнли Коэн родился в 1922 году в Нью-Йорке. Он исследовал факторы роста животных и действие этих факторов на развитие клетки. Кроме того, Коэн открыл фактор роста эпидермиса — белок, стимулирующий рост и дифференцировку клеток эпителиального покрова.