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Умер лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Стэнли Коэн

08.02.2020 13:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Американский биохимик Стэнли Коэн, который в 1986 году совместно с Ритой Леви-Монтальчини был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине, умер в США на 98-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на частный исследовательский Университет Вандербильта, где работал профессор.

Умер лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Стэнли Коэн
Фото: Ricky Rogers / The Tennessean

Ученый умер в среду, 5 февраля, в городе Нэшвилл (штат Теннесси).

Стэнли Коэн родился в 1922 году в Нью-Йорке. Он исследовал факторы роста животных и действие этих факторов на развитие клетки. Кроме того, Коэн открыл фактор роста эпидермиса — белок, стимулирующий рост и дифференцировку клеток эпителиального покрова.

 
 
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Американский биохимик Стэнли Коэн, который в 1986 году совместно с Ритой Леви-Монтальчини был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине, умер в США...
 
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