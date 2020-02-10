Узнали, что внутри у новейшего робота-пылесоса Xiaomi

Источник материала: IT.Tut.by

А вы знали, что в эти устройства можно загрузить любой голос, а сами они по простоте сборки/разборки напоминают конструкторы из детства? Роботы-пылесосы — очень необычная категория бытовой техники для дома, которая прочно завоевала себе место на рынке.

Да, роботы пока не пропылесосят лучше самого человека, но для повседневной уборки и для ленивых пользователей (ладно, мы все такие) они подходят идеально. Поэтому вслед за разборкой топового смартфона и новейшего телевизора в проекте «Что у него внутри» мы решили посмотреть, как устроен этот гаджет. В качестве «подопытного» выступил недавно появившийся на нашем рынке пылесос Mi Robot Vacuum Cleaner .

Внешний вид и характеристики

Как выглядело устройство, пока мы его не разобрали:



Две металлические полоски — контакты для док-станции, через них пылесос заряжается

По данным производителя, робот мощностью 55 Вт позволяет убрать помещение площадью 250 квадратных метров за 2,5 часа. У него есть пульт и возможность управления, в том числе со смартфона, по Wi-Fi.

Одна из главных деталей робота, выделяющаяся сверху, — лазерный дальномер с моторчиком. За счет него пылесос создает карту местности для уборки.





Также во фронтальной части есть 4 датчика препятствия. Они срабатывают при легком прикосновении к чему-либо и дают команду пылесосу на изменение траектории. Это помогает роботу максимально аккуратно обходиться с домашней мебелью и плинтусами.

Здесь же расположены динамики, сообщающие о проблемах, с которыми сталкивается пылесос, или, например, о том, что ему пора на базу. Забавно, что через приложение сюда можно закачивать всевозможные голоса (как в навигаторах).



Впереди — два динамика, слева внизу — щеточки, которые собирают пыль вдоль стен

На правой (если смотреть сверху) части устройства расположен оптический датчик движения вдоль стен, чтобы при перемещении не задевать их. Выступающие щеточки при этом «подмахивают» пыль под основной валик.





В верхней части корпуса расположены две кнопки управления — включения/выключения и возврата на базу.





В нижней части устройства находится съемный контейнер. Он легко достается и чистится.









Здесь же расположены три колеса. Два из них — основные — оснащены отдельными моторами. Поэтому двигается пылесос, как танк, — затормаживается левое колесо — он поворачивается налево, правое — в другую сторону.





Последняя деталь в нижней части — диагностический microUSB-разъем под заглушкой, который служит исключительно для диагностики устройства в сервисном центре (не подключайте его к розетке).





Разборка!

Ну что же, пора узнать, что у него внутри. Сегодня, как и раньше, нам помогает сервис-менеджер дистрибьютора Xiaomi в Беларуси Антон.





Антон начинает с рассказа о том, что основная щетка пылесоса в случае необходимости меняется без съема фронтальной панели. Это нужно для того, чтобы, например, очистить ее от шерсти домашних животных или накрученных волос.





Снимаем верхнюю крышку — под ней сразу видим аккумулятор емкостью 5200 мАч.

— Этого хватает, чтобы убрать мои 54 «квадрата», и еще остается около 70% заряда, — делится личными впечатлениями мастер.





А вот это — вспомогательное, третье колесо. У него нет никаких особых функций, кроме помощи двум ведущим.





Сначала снимаем дополнительную щетку (ту самую, которая предназначена для сбора мусора вдоль стен). Важная деталь: всё внутри робота-пылесоса состоит из отдельных «вщелкивающихся» в конструкцию блоков.





Такая конструкция позволяет быстро заменить нужный элемент в случае необходимости. Антон говорит, что этот простой и разумный подход — без лишних проводов и клея — ему очень нравится.

Следующими снимаем модули двух колес с моторчиками.









Здесь есть и своего рода подвеска, чтобы въезжать на неровности — вроде высоких ковров или порогов (до 4 см).





Теперь снимаем фронтальную крепежную пластину, которая с помощью пружин взаимодействует с датчиками касания. Подъехал к препятствию — пластина прижимается к датчику — робот меняет направление. Такой вот принцип действия.









Следующий демонтируемый блок — мотор основной щетки — «сердце» нашего робота. Он так же очень легко достается/вставляется за счет модульной конструкции.





Что же в них ломается и как этого избежать?

Спрашиваем специалиста, что обычно ломается в роботах-пылесосах.

— Выходят из строя мотор-колеса, потому что это вторая по нагруженности деталь. Первая же в этом плане — турбина, засасывающая пыль в пылесборник, — рассказывает Антон. — Но они ломаются только если лениться чистить контейнер, что создает затруднения для проходящего через турбину воздуха. Кроме того, если неправильно менять фильтр или редко выбрасывать мусор, он может попасть непосредственно в турбину и забить ее.





За состоянием колес также желательно следить. Да и вообще, если вы хотите, чтобы ваш робот поработал подольше, нужно не просто вытряхивать пыль из контейнера, а периодически промывать фильтр, убирать намотанные волосы и шерсть с колес. То есть, выражаясь языком автомобилистов, проводить плановые ТО. И тогда помощь сервисного центра, вне зависимости от марки и модели пылесоса, вам вряд ли когда-то понадобится.

А нам до полной разборки осталось совсем чуть-чуть. Вот — лидар (оптический датчик расстояния) с моторчиком.





А это — основная плата, где находится процессор, память и другие модули, вроде Wi-Fi.

Кроме того, к плате подключены все модули пылесоса — лидар, мотор-колеса, мотор дополнительной щетки, датчики приближения. Это — мозг всего устройства.





Ну вот мы и разобрали робот-пылесос Xiaomi полностью. Это было просто из-за его модульной конструкции, которая исключает клейку или пайку отдельных блоков. Здесь всё просто, как в советском конструкторе, — по сути, нужна только отвертка. Вот вам «групповое фото»:





Впрочем, мы не рекомендуем вам делать подобную разборку самостоятельно, да она вам и не понадобится, если правильно обслуживать «умный» гаджет. Тем более, что вы всё равно теперь знаете, как он устроен!