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Фотографии с еще не анонсированных флагманов Samsung попали в Сеть до анонса

10.02.2020 10:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

11 февраля компания Samsung представит новые топовые смартфоны линейки Galaxy S20 — об устройствах известно уже практически все. Недавно известный инсайдер Макс Вайнбах (Max Weinbach) опубликовал у себя в Twitter несколько снимков, сделанных на новинки.

Фотографии с еще не анонсированных флагманов Samsung попали в Сеть до анонса
Предполагаемый Galaxy S20 Ultra. Фото: Ben Geskin

Напомним: производитель представит как минимум три смартфона — Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Устройства научатся снимать с многократным цифровым (или гибридным) приближением. В частности, в случае с Galaxy S20+ речь идет о 30-кратном цифровом зуме. Первое фото ниже сделано на обычную камеру устройства, второе — с увеличением 30х:

Фотографии с еще не анонсированных флагманов Samsung попали в Сеть до анонса
Фотографии с еще не анонсированных флагманов Samsung попали в Сеть до анонса

Кроме того, Вайнбах успел сделать несколько снимков на S20 в ночном режиме съемки и сравнить их с предыдущим флагманом Galaxy S10+. Первые два фото ниже сделаны на «десятку», вторые два — на новинку:

Фотографии с еще не анонсированных флагманов Samsung попали в Сеть до анонса

Фотографии с еще не анонсированных флагманов Samsung попали в Сеть до анонса

Фотографии с еще не анонсированных флагманов Samsung попали в Сеть до анонса

Фотографии с еще не анонсированных флагманов Samsung попали в Сеть до анонса

Есть также сравнения снимков с широкоугольных фотомодулей Galaxy S10 (снизу слева) и Galaxy S20. Тут разница в качестве, на наш взгляд, уже менее очевидна:

Фотографии с еще не анонсированных флагманов Samsung попали в Сеть до анонса
Фотографии с еще не анонсированных флагманов Samsung попали в Сеть до анонса

Подробные характеристики аппаратов известны. Так, Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra получат дисплеи на 6,2, 6,7 и 6,9 дюймов. Они смогут работать в режиме 120 Гц, благодаря чему действия на экранах вроде перелистывания рабочих столов или ленты соцсетей станут более плавными. В нашем регионе будут продавать версии смартфонов с процессором Exynos 990, оперативной памяти окажется не менее 8 ГБ. Объем аккумуляторов — 4000, 4500 и 5000 мАч соответственно от младшей к старшей модели.

Основные камеры разместят в прямоугольных блоках на задних сторонах корпусов. В S20 и S20+ устанавливаются модули на 12 Мп, в S20 Ultra — на 108 Мп. Впрочем, по умолчанию S20 Ultra также будет снимать в 12-мегапиксельном разрешении, комбинируя девять соседних пикселей в один увеличенного размера.

За младшую модель смартфона придется отдать около тысячи долларов, за старшую — более 1300 долларов.

Ниже — цены других смартфонов Samsung:

 
 
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11 февраля компания Samsung представит новые топовые смартфоны линейки Galaxy S20 — об устройствах известно уже практически все. Недавно известный инсайдер Макс Вайнбах...
 
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