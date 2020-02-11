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Официальное видео о Samsung Galaxy S20 «утекло» в Сеть за несколько часов до презентации

11.02.2020 13:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

11 февраля в 22.00 по минскому времени компания Samsung в Сан-Франциско (США) представит новые топовые смартфоны линейки Galaxy S20. Устройства уже несколько раз «сливались» в Сеть, но буквально за несколько часов до анонса известный инсайдер Эван Бласс опубликовал официальное видео, на котором красуются аппараты.

Ролик еще раз подтвердил имеющуюся информацию о дизайне устройств. Вся тройка — Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra — с лицевой и задних сторон прикрыты защитным стеклом, несущая рама — металлическая.

3,5-мм разъемов для наушников в аппаратах не будет, для зарядки используется порт USB-C. Зато появится поддержка eSIM. В наличие окажется поддержка быстрой проводной и беспроводной зарядок, а также функция реверсивной подзарядки других гаджетов от корпуса аппаратов. Никуда не денется и степень защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Процессором для аппаратов (во всяком случае, в нашем регионе) наверняка окажется Exynos 990. Оперативной памяти — 8/12 ГБ. Возможно, Ultra-версию в старшей модификации оснастят 16 ГБ «оперативки». Диагонали экранов — соответственно 6,2, 6,7 и 6,9 дюймов. Объем аккумуляторов — 4000, 4500 и 5000 мАч.

Основные камеры расположатся в прямоугольных блоках с задней стороны смартфонов. Galaxy S20 Ultra получит 108-мегапиксельный модуль, а также возможность снимать со 100-кратным цифровым и 10-кратным оптическим зумом.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Samsung:

 
 
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11 февраля в 22.00 по минскому времени компания Samsung в Сан-Франциско (США) представит новые топовые смартфоны линейки Galaxy S20. Устройства уже несколько раз «сливались»...
 
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