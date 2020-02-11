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Дальнобойные ракеты и новейшие винтовки. На что армия США потратит свой бюджет в этом году

11.02.2020 12:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Армия США опубликовала свой предполагаемый оборонный бюджет на 2021 год — он составит 178 миллиардов долларов. Войска планируется увеличить примерно на 1000 человек, а приоритетами станут ракеты большой дальности, винтовки нового поколения и системы, направленные на повышение эффективности солдата в бою, пишет military.com.

Дальнобойные ракеты и новейшие винтовки. На что армия США потратит свой бюджет в этом году
Источник: military.com

Финансирование армии по сравнению с предыдущим финансовым годом уменьшилось на 4 миллиарда долларов. Из предоставляемых денег на военнослужащих будет потрачено 62,5 миллиарда, в том числе 45,1 миллиарда на бойцов первой линии — это на 2,4 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Несмотря на значительное увеличение, армия вырастет лишь на 900 человек, плюс 100 человек пополнят недавно созданные космические силы США. К концу финансового года численность армии достигнет 485 000 человек.

Нацгвардия Соединенных Штатов получит 8,8 миллиарда долларов для 336 500 человек, армейский резерв — 5,1 миллиарда для 189 800 человек.

Значительная доля финансов пойдет на то, чтобы повысить летальность солдат на поле боя. Так, 111,2 миллиона долларов выделено на новые системы стрелкового оружия (Squad Weapon Next Generation) под 6,8-миллиметровый патрон — они должны заменить и карабин M4, и ручной пулемет M249 в войсках.

Еще для повышения эффективности огня выделяется 906 миллионов долларов на «умные» очки IVAS на базе разработки от Microsoft, позволяющие солдату намного лучше ориентироваться на поле боя.

Значительно — на 500 миллионов долларов — увеличены затраты на ракетное оружие (3,5 миллиарда против 3 миллиардов годом ранее). Только для разработок в области гиперзвуковых ракет выделено 800 миллионов долларов.

 
 
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Армия США опубликовала свой предполагаемый оборонный бюджет на 2021 год — он составит 178 миллиардов долларов. Войска планируется увеличить примерно на 1000 человек,...
 
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