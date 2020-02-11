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Американские БТР остались без современных систем активной защиты

11.02.2020 18:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Пентагон опубликовал отчет, согласно которому бронетранспортеры Stryker — основные машины этого класса в американской армии — остаются без современных систем активной защиты. Ранее предполагалось, что БТР получат новейшие системы АЗ уже в ближайшее время, пишет defence-blog.

Американские БТР остались без современных систем активной защиты
Фото: General Dynamics

На сегодня есть три возможных решения для «Страйкеров»: их могут оснастить защитой Iron Curtain, немецким комплексом AMAP-ADS (Advanced Modular Armor Protection — Active Defence System) от концерна Rheinmetall или израильской Trophy Medium Variant.

Ожидалось, что в 2019 году армия выберет один из трех вариантов, однако этого не произошло — возможно, из-за недостаточной эффективности каждой из систем.

В последние годы американские военные активно работают над внедрением систем активной защиты, стараясь оснастить ими все виды бронированных машин: танки «Абрамс», БМП «Брэдли» и колесные БТР «Страйкер». Растущая угроза от ПТРК и противотанковых гранатометов побуждает искать средства противодействия их боеприпасам. Но в случае с БТР результаты пока невелики.

 
 
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Пентагон опубликовал отчет, согласно которому бронетранспортеры Stryker — основные машины этого класса в американской армии — остаются без современных систем...
 
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