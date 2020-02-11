Samsung Galaxy Z Flip представлен официально. Известна цена в Беларуси

Источник материала: IT.Tut.by

Samsung кроме флагманов серии Galaxy S20 официально представила еще одно топовое устройство — раскладушку Galaxy Z Flip с гибким дисплеем. Узнали, когда и за какую цену гаджет начнет продаваться в Беларуси.





Аппарат работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 855+, оснащается 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища типа UFS 3.0. При этом расширить память картами microSD не получится. Объем аккумулятора равняется 3300 мАч. Есть поддержка 15-ваттной ускоренной проводной и 9-ваттной беспроводной зарядок. Операционная система — Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.

В актив смартфона входит основная камера с двумя модулями по 12 Мп (обычная и суперширокоугольная) с диафрагмой f/1.8 и f/2.2 и оптической стабилизацией. Фронтальный фотомодуль — на 10 Мп (f/2.4). Из других особенностей — поддержка Wi-Fi 6, а также стереодинамики AKG. 3,5-мм разъема для наушников, ожидаемо, не предусмотрено.





Впрочем, самая важная фишка Galaxy Z Flip — это сгибающийся экран диагональю в 6,7 дюйма. Матрица — Dynamic AMOLED, разрешение — Full HD+ (2636 на 1080 пикселей). Присутствует и миниатюрный дополнительный дисплей на 1,06 дюйма с внешней стороны устройства. Его разрешение — 300 на 116 точек. Эта панель предназначена для вывода даты, времени и уведомлений.

В Беларуси официальная цена Samsung Galaxy Z Flip равняется 3999 рублям, дата старта продаж — 21 февраля. Доступные цвета — черный и пурпурный.

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